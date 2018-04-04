ДЕРБИ В РАЗГАР ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕДЕЛИ

В разгар рабочей недели, да еще и «лигачемпионской», самым невероятным образом вписались два матча, которые никак не вяжутся с Лигой чемпионов. Речь идет о кубковой игре «Крылья-Советов» - «Спартак»и миланском дерби.

Естественно, помимо игр «Барселона» - «Рома» и английского противостояния «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» всю футбольную Европу не может не интересовать одно из самых непримиримых итальянских сражений. На сегодняшний день между «Миланом» и «Интером» насчитывается 189 матчей в чемпионате Италии, из которых 70 побед «Интера», 62 победы «Милана» и 57 ничейных результатов. Согласитесь, статистика впечатляющая. Но цифры не играют никакой роли по сравнению с тем, что обычно творится на стадионе «Джузеппе Меацца», когда проходит дерби. Антураж вокруг матча, перфоманс болельщиков всегда на высоте. Пожалуй, только «Эль-Классико» по своей помпезности превосходит итальянцев. Напомним, что дерби должно было состояться еще месяц назад, но трагическая смерть Давиде Астори перевернула все вверх тормашками. Пришлось распределять матчи несостоявшегося 27 тура на разные даты. Одним из этих матчей и было миланское дерби.

«ИНТЕР» НЕ ПРОПУСКАЛ УЖЕ ЧЕТЫРЕ МАТЧА ПОДРЯД

К нынешнему дерби команды подошли с разным очковым багажом. «Интер» находился на четвертом месте, имея в своем активе 58 очков. При этом команда Лучано Спаллетти не пропускала вот уже 4 матча подряд, и в эмоциональном плане «нерадзурри» в полном порядке.

У «Милана» положение хуже. От своих визави они отставали аж на 8 очков, вдобавок последнее поражение от «Ювентуса» не внушило оптимизма команде ДженарроГаттузо. «Россонерри» не смогли проявить себя и в Лиге Европы, с треском проиграв лондонскому «Арсеналу» и тем самым лишили себя удовольствия съездить в Москву в гости к ЦСКА. Хотя об этом они думали, наверное, меньше всего. Поэтому преимущество по игровому качеству и по исполнителям было скорее на стороне «Интера». Но «Милан» -номинальные хозяева. А это значит, что поддержка неимоверная. Болельщики красно-черных старались подбадривать своих любимцев по максимуму.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Состав «Милана» на игру был предсказуем: все тот же атакующий трезубец Кутроне, Сусо, Чолхоноглу. Однако опорная зона очень сильно страдала. В отсутствии Лукаса Биглии роль опорника пришлось выполнять РикардоМонтолив. И с этой задачей он, на мой взгляд, не справился.

У «Интера» также состав неизменный, перечислять не имеет смысла. Единственная отличие – МарселоБрозович вышел в старте. Уже с первых минут команды стали демонстрировать бешенную скорость, Рафиньа мог открыть счет, но оборона игроков Гаттузо сыграла неплохо. И, что самое удивительное, Монтоливо в этот раз постарался, подставив тело под удар бразильца. Затем Кандрева наносил удар по воротам Доннаруммы, но молодой голкипер справился. Главный момент первого тайма – первоклассный сэйв от СамираХандановича. На 22-й минуте Чалханоглу подавал со стандарта в штрафную площадь, Леонардо Боннуччи замыкал передачу. Казалось, гол неминуем, но словенский голкипер сотворил чудо, и взятие ворот не состоялось. Ключевой момент случился на 41 минуте, когда МауроИкарди после передачи партнера сумела переиграть Доннарумму, но видеоповтор зафиксировал положение вне игры у аргентинца. Первые 45 минут завершились без забитых мячей (забитые из офсайда – не в счет), но с обилием голевых моментов.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Вторые 45 минут начались спокойнее. Но спустя всего несколько минут Кутроне прорвался с правого фланга и забил в ближний угол, однако СамирХандановичвновь выручил. На 55-й минуте ЖоаоКонсело перехватил мяч в центре поля, в результате чего «Интер», атакуя, оказался в численном преимуществе.Кадрева простреливал справа, но МауроИкарди каким-то невероятным образом не попал в пустые ворота примерно с семи метров. На 64-минуте в очередной атаке «Интера» Перишич простреливал на все того же Икарди, однако защитники «Милана» прочитали эту передачу. Тремя минутами позже Патрик Кутроне мог взять лавры КриштиануРоналду: ему удалось пробить через себя и поразить ворота. Но опять офсайд, и гол не засчитан. Хотя если бы он состоялся, это стало бы вторым шедевром на неделе после вышеупомянутого Роналду. К 75-й минуте командам трудно было выдерживать высокий темп игры. Казалось, кто первый ошибется, тот и победит. Если «Интер» атаковал позиционно, то «Милан» мог рассчитывать лишь на контратаки и не более того. Замены также не усилили клубы.Калинич слегка добавил остроты «россонерри», ну а дежурная замена Эдера на Кандреву никаких красок в игру «нерадзурри» не прибавило.

Завершающий голевой момент возник на последних секундах, когда вновь простреливали с фланга. Но МауроИкарди опять не попал по пустым воротам, сумев замкнуть передачу. Он направил мяч в пустые ворота. Миланские клубы разошлись с нулевой ничьей. А «Интер» в пятый раз играет на ноль, может, это хоть как-то согреет им душу.

В следующем туре «Милан» примет «Сассуоло», а «Интер» едет в гости к «Торино».