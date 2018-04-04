О лучшем матче одних и самом худшем в сезоне у других – в репортаже «Советского спорта».

«ЛИВЕРПУЛЬ» – ХУДШИЙ СОПЕРНИК ДЛЯ «СИТИ»

«Ливерпуль» в этом году уже показал, как обыгрывать «Манчестер Сити». Команда Юргена Клоппа привыкла работать в режиме, максимально давящем на слабые места «МС» - жесткость опорной зоны и быстрая атака против высокой и не самой расторопной обороны. К тому же, кому как не Клоппу знать, как обыгрывать ХосепаГвардиолу. Немецкий очкарик с широченной улыбкой пять раз обыгрывал Пепа-тренера, подобного не удавалось никому.

Потому, наверное, испанец рискнул и выпустил на левый край обороны центрального бека ЭмерикаЛяпорта, а мог по позиции поставить Александра Зинченко. Далее в середине Николас Отаменди и Венсан Компани и Кайл Уокер справа. В опорной зоне Фернандиньо, выше Давид Сильва и ИлкайГюндоган – поистине умные, по-разному креативные хавбеки. Ну и невероятно быстрое атакующее трио Кевин де Брюйне – Лерой Сане и ГабриэлЖэзус. Скорость, смещение инсайдов в штрафную, игра в касание, все это нам про сильные стороны гостей известно прекрасно.

Ну а «Ливерпуль» на фоне соперника выглядел объевшимся молодильных яблок. На флангах обороны – не по годам опытные Эндрю Робертсон и ТрентАлександер-Арнольд, в середине расчетливый Вирджилван Дейк, а рядом с ним заметно прибавивший ДеянЛоврен. Страшно было за одного ДжорданаХендерсона в роли самого глубинного хавбека, но рядом помогать обязаны были Джеймс Милнер и хедлайнер прошлого матча между командами Алекс Окслейд-Чемберлен. Тройка нападения классическая и ничем не хуже манчестерской – Садио Мане, Роберто Фирмино и конечно же Мохаммед Салах.

ОСТАНОВИТЕ, ГВАРДИОЛЕ НАДО ВЫЙТИ

Сразу завладел инициативой «Сити», но оно и понятно. Давление, атаки, прессинг – все это мы в исполнении футболистов ХосепаГвардиолы – независимо от возглавляемой команды – видели и не раз. Но будто не учел испанец опыта январского матча, когда проиграл (3:4) Юргену Клоппу совершенно справедливо. Высокая линия обороны – это всегда чревато, но Пепа подобный факт, видимо, в «Манчестере» волнует мало. Так вот на 13-й минуте в контратаке, а в такой футбол «Ливерпуль» играть вынудил оппонент, хозяева забили в свойской манере. Длинным пасом Джеймс Милнер вывел на оперативный простор МохаммелаСалаха, тот отпасовал на угол вратарской Роберто Фирмино и побежал караулить отскок в центр. Там мяч после череды киксов и оказался, и египтянин спокойно забил в пустые ворота с трех метров. Учись, Антон Заболотный!

Mohamed Salah now has 7 goals in 9 Champions League matches this season. Man's just making Africa and Liverpool so proud.

pic.twitter.com/F27WF8I6Ud — GREAT GRACIOUS (@GreatGracious) 4 апреля 2018 г.

Ну что же это такое, нашла коса на камень, вновь Алекс Окслейд-Чемберлен забил ворота «Ман Сити», да еще как красиво! Англичанин получил мяч у штрафной, в одиночестве себе прокинул мяч и, не сближаясь с защитниками зарядил в верхний угол. Нерасторопные Венсан Компани и Николас Отаменди, как и Эдерсон, проводили мяч лишь взглядом. Гвардиоле оставалось недоумевать, как дважды за 10 минут, да еще и не по игре, в рамке ворот его команды оказалось два мяча. Во дела…

THUNDER STRIKE BY THE OX!!! After Salah put Liverpool up, Alex Oxlade-Chamberlain has doubled their lead over City 🐮🐮🐮🔥🔥🔥 pic.twitter.com/bXJRSy7wEz — The Sports Quotient (@SportsQuotient) 4 апреля 2018 г.

Погодите, а это точно «Манчестер Сити»? Что за игроки ПФЛ у Гвардиолы в обороне? Отскок в пользу Салаха на правом углу вратарской, наброс египтянина оттуда на дальнюю штангу и, внимание, четыре (!) ливерпульца перевисели соперников в двух метрах от линии ворот. Мяч в итоге попал аккурат в лоб Садио Мане. Ну и 3:0. За полчаса, в одни ворота! Это вообще законно? Не пропустить бы четвертый до перерыва, а там как бог даст. Не верилось в происходящее: будущий чемпион Англии терялся, оступался, погряз в браке и не знал, как завладеть мячом и что с ним потом делать. Фантасмагория и сюрреализм! А «Ливерпуль» был злее, агрессивнее и прекраснее. С гостями происходило что-то страшное.

⚽️ Liverpool vs Manchester City (3-0) | S. Mane (GOAL) 31' pic.twitter.com/nBsxnakMJp — ★ 디아홉 D9INE ☆ (@CY_DYNASTY_) 4 апреля 2018 г.

«ЛИВЕРПУЛЬ» ЕЩЕ НЕ В ПОЛУФИНАЛЕ. ХОТЯ…

После перерыва «Сити» потерял в скорости, перешел на упрощенный вариант атак. «Ливерпуль» потерял из-за повреждения Салаха (его заменил ЖоржиньоВейналдум) и заставил болельщиков, кто считает «Энфилд» своим домом, коллективно взяться за сердце: а вдруг что серьезное? Надеемся, что нет. Это ментально подкосило хозяев и «Манчестер» оседлал ворота Кариуса. Как оказалось, почти на всю 45-минутку. Но без опасных моментов. Не позорище ли?

Чуть более получаса Гвардиола дал поиграть Рахиму Стерлингу, возведенному болельщиками «Ливерпуля» в ненавистную фигуру. Но ничего этот молодой англичанин показать не смог. А другой британец, да еще и помоложе, Доминик Соланке за 20 минут едва не оформил ассист на Мане, но не сенегальцу не хватило удачи, чтобы оформить дубль.

Доигрывали финальные 10 минут мировые звезды спустя гетры, рукава и все что только можно. Одни понимали, что победа никуда не уплывает, другие – уповали на ценный гол в гостях. Но «Сити» опять попал в ливерпульский капкан, снова наступил в старую лужу, провалил работу над ошибками и не нашел на поле лидера, способного вставить пистонов партнерам и сподвигнуть их хотя бы на две нормальные атаки. Гвардиоле необходимо до красных глаз пересмотреть дичь за авторством «Барселоны» и «ПСЖ» в прошлом сезоне ЛЧ, всыпать ремня защитникам, поверить в Зинченко и продать душу дьяволу, надеясь на чудо.

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Команды встретятся на «Этихаде» уже через шесть дней, и у каждой до этого по сложному и принципиальному матчу: У «Сити» дерби с «Юнайтед», у «Ливерпуля» - с «Эвертоном». Так что вторая игра британских топов во многом сложится из настроения от результатов в АПЛ и физической и моральной форме лидеров. И вроде бы в равных условиях коллективы, но только у «Ливерпуля» сухая домашняя победа и на три гола больше. Клоппу надо поставить памятник.

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – 12 Салах, 2:0 – 20 Окслейд-Чемберлен, 3:0 – 31 Мане

«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Морено, 85), Хендерсон, Милнер, Салах (Вейналдум, 53), Фирмино (Соланке, 71), Мане

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани, Лапорт, де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган (Стерлинг, 57), Сильва, Сане, Габриэл Жезус

Предупреждения: Отаменди (45), Габриэл Жезус (76), де Брюйне (80), Хендерсон (86), Стерлинг (90)