Этот матч должен был быть встречей форвардов сборной России в другом виде. Мы собирались сравнивать Федора Смолова с Александром Кокориным. И убеждаться, что в атаке у нас на чемпионате мира есть выбор, конкуренция. У форварда «Зенита» сейчас другая борьба: гонка «кто быстрее вылечит кресты» с Эмануэлем Мамманой и другими спортсменами в римской клинике.

А дуэль нападающих – это Смолов против Антона Заболотного, который после перехода в «Зенит» и небольшого пока отрезка без голов стал внезапного одним из главных символов безнадеги в сборной России. Сложно спорить, что Заболотный – вряд ли тот человек, который в одиночку вытащит сборную на чемпионате мира. При этом его вполне конкретная функция понятна, а концовка сезона в «Зените» может помочь ему адаптироваться к уровню и в товарищеских матчах за сборную совершить пару полезных скидок или даже результативных касаний.

Проблема и «Зенита», и сборной России, и «Краснодара» сходится: не получается стабильность. Оптимисты могут цепляться за удачные отрезки, критики – за провальные, а между ними игра выглядит примерно никак. Поэтому для «Зенита» непроходим «Лейпциг», «Краснодару» постоянно приходится терпеть серии типа «три очка за пять матчей», а сборная России может нестыдно выглядеть на фоне топ-команд только десять-пятнадцать минут.

***

Старание Заболотного, которое ему не удается реализовать – зрелище очень болезненное. Давно ясно, что Антон – тот человек, который продвигается вверх в первую очередь за счет работы над собой. Тем обиднее, что он продолжает все делать правильно, уже точно не выглядит оторванным от остальной атаки «Зенита», потому что грамотно разбегается с партнерами при быстрых атаках.

Однако все равно у Заболотного не выходит забить или хотя бы сделать голевую. Момент, когда точно в его позицию навешивал Ерохин, а Антон опередил вратаря, закончился перекладиной. Следом Заболотный вместо удара отдал в улучшенную позицию Ерохину – не реализовал партнер.

Когда у «Зенита» в таких эпизодах все приходится решать Заболотному и Ерохину, у которых сейчас фактически нет конкурентов с русским паспортом, особенно важно сопоставлять их с теми, кого во время паузы без проблем отпустили. Олег Шатов как раз оплатил себе возможность сыграть против «Зенита».

Новый главный тренер Мурад Мусаев, конечно, выглядел бы странно, если бы не выпустил его в основе. Хотя бы потому, что в такой ситуации у игрока сто процентов запредельная мотивация. И уже в середине первого тайма Шатов из чужой штрафной побежал благодарить своего тренера. За десять секунд до этого он моментально сориентировался и сходу точно пробил в дальний угол и открыл счет.

Не очень понятно, сохранял ли Шатов подчеркнуто каменное лицо, радовался ли он – слишком уж плотно его обнимали Смолов, Мамаев и другие. Что выглядело удивительно: когда по стадиону объявили, что забил именно Шатов, ему поаплодировали. Причем не единицы, а как минимум половина арены. Местные болельщики отлично знали, что он этим голом может еще больше отдалить «Зенит» от Лиги чемпионов. Однако по-человечески болельщики в первую очередь порадовались за человека.

***

Александр Ерохин все-таки забил, причем из менее очевидной ситуации со смещением в центр, а вот выручать «Зенит» в атаке на полчаса с лишним вышел Андрей Панюков. Сопоставление форвардов сборной России закончилось, и его по полезности Заболотный выиграл у Смолова. В своем лучшем моменте Федор из открытой позиции внутри штрафной пробил выше.

С одной стороны, появление Панюкова – печальный признак, когда это не шанс проявить себя в комфортной ситуации, а фактически приказ спасать. С другой – хотя бы признак мысли Роберто Манчини, точно не пофигизм.

Хотя можно трактовать и как слепой шаг просто чтобы болельщики, с которыми тут на стадионе команда и руководство встречались без главного тренера, были поспокойнее. Они спрашивали, когда заиграет молодежь, люди из «Зенита-2» – в Уфе на концовку Никита Каккоев и Илья Скроботов, теперь в деле Панюков.

Шатов поблагодарил публику за поддержку, когда ходил подавать угловой, отдельно поаплодировал в момент своей замены – и ему снова ответили тем же.

Гол Олега Шатова в итоге принес «Краснодару» уникальный для этого сезона результат: до выезда в Петербург команда не набрала ни одного очка в играх с соперниками из топ-5. «Зенит» пока все-таки не настолько плох, чтобы не учитываться в этой статистике. «Краснодар» умудрялся и с нулем во встречах с прямыми конкурентами бороться за Лигу чемпионов. Можно считать, что смена тренера уже помогла.

А за три минуты до конца ничья превратилась в победу благодаря Виктору Классону. Да, был рикошет и поражение – не самый заслуженный для «Зенита» исход. Но сразу после гола даже фанатский вираж зарядил «А ну, давай, у[ходи] отсюда». Всегда можно сказать, что они обращались к кому-то из футболистов «Краснодара», к случайно зашедшему не по адресу сотруднику безопасности. Было очень похоже, что эта эмоция – посыл, именно посыл, для Роберто Манчини.

Хотя он и сменился на «Когда фанаты и команда вместе» на самые последние безуспешные атаки «Зенита».