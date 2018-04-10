Сегодня команда Пепа Гвардиолы, а в четверг московский ЦСКА, должны очень постараться, чтобы не вылететь из еврокубков.

«Реал» – «Боруссия» (Менхенгладбах) – 4:0 (1:5). 3-й раунд Кубка УЕФА-1985/86

Королевский клуб крупно уступил на выезде в Менхенгладбахе и, учитывая силу немецких команд, практически поставил крест на своих еврокубковых амбициях. Но в первом же тайме усилиями Хорхе Вальдано «Реал» забил два мяча, у болельщиков появилась надежда, которая оправдалась, когда в конце игры дубль сделал Карлос Сатильяна. Интересный факт: в полуфинале «Реал» проиграл первый матч «Интеру» в гостях 1:3, а в ответном матче сначала сравнял счет по сумме двух игр, а потом вырвал победу в дополнительное время 5:1. В итоге Мадрид выиграл Кубок УЕФА, обыграв в финале по сумме двух матчей «Кельн».

«Карл Цейсс» – «Рома» – 4:0 (0:3). 1-й раунд Кубка обладателей кубков-1980/81

После первого матча в Риме мало кто сомневался, что итальянская команда, ведомая полузащитником Карло Анчелотти, упустит преимущество в три мяча. Однако, восточногерманская команда с первых минут осадила защитные порядки римлян, и усилиями Краузе и Линдеманна ушла на перерыв при счете 2:0. Главный тренер «Ромы» убрал в перерыве Бруно Конти, выпустив вместо него Роберто Скарнекчия, который через две минуты был изгнан с поля за подкат сзади. На 70-й минуте немцы проводят двойную замену, на поле появляются Троха и Билау. Последний уже через минуту сравнивает счет по сумме двух матчей. Итальянцы деморализованы, что позволяет «Карл Цейссу» вырвать победу за две минуты до конца матча. Дубль делает все тот же Андреас Билау. После финального свистка на поле выскочили фанаты немецкого клуба, отпраздновавшие победу вместе с игроками. «Карл Цейсс» дошел до финала Кубка обладателей кубков, где проиграл тбилисскому «Динамо».

«Вердер» – «Спартак» (Москва) – 6:2 (1:4). 2-й раунд Кубка УЕФА-1987/88

«Первый матч вселил в моих игроков уверенность в то, что они прошли дальше. Они рассчитывали, что можно проиграть в два мяча, но одержать итоговую победу», – скажет Константин Иванович Бесков. «Мы предали футбол», – вспоминая о матче скажет Вагиз Хидиятуллин. «Спартак» пропустил три мяча еще в первом тайме, когда немецкая дружина «Короля Отто» буквально вкатала москвичей в газон. На 71-й минуте Черенков забивает ответный гол, но «музыканты» в последнюю десятиминутку забивают четвертый и переводят игру в дополнительное время. А там, ошибки Дасаева и центральных защитников ставят крест на надеждах красно-белых. Гол Пасулько в конце игры уже ничего не решал. В сезоне-1999/00 «Вердер» повторит свой подвиг, обыграв по сумме двух матчей «Лион» также в Кубке УЕФА. Поражение в первом матче на выезде 0:3 и победа дома 4:0.

«Депортиво» – «Милан» – 4:0 (1:4). 1/4 финала Лиги чемпионов-2003/04

В первом матче «Милан», пропустив первым, спокойно забил четыре мяча, не оставив сомнения в своем превосходстве. Перед ответной встречей главный тренер «Депортиво» Хавьер Ирурета сказал: «Конечно, перед нами стоит очень сложная задача. Но в футболе часто случаются вещи, которые не поддаются логическому объяснению». В первые три минуты Шевченко мог похоронить надежды испанцев, но Хосе Молина спас свою команду. Расплата последовала сразу же. Вальтер Пандиани решился на дальний удар, а Дида оказался к этому не готов, и счет стал 1:0. После чего бразильский голкипер «Милана» дважды спасает свою команду, но допускает ошибку на выходе, и Валерон делает счет 2:0. Перед самым перерывом Луке убегает от своих опекунов, забивает гол и выводит «Депортиво» вперед по сумме двух матчей, за счет гостевого гола. Во втором тайме хозяева окопались на своей половине поля, отвечая на атаки гостей острыми контрвыпадами. Один из них и принес четвертый гол: прострел Франа, рикошет, 4:0.

«Барселона» – «ПСЖ» – 6:1 (0:4). 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17

Самый выдающийся камбэк в истории мирового футбола. После первого матч в Париже, исход двухматчевого противостояния, казалось, сомнений не вызывал – никогда еще в 60-летней истории еврокубков такой гандикап не отыгрывался. Перед матчем главный тренер каталонцев Луис Энрике сказал, что им по силам забить шесть мячей. Слова вызвали лишь горькую усмешку у фанатов «Барселоны». На 3-й минуте Суарес открывает счет в матче, перед самым перерывом Кюрзава срезает мяч в свои ворота и отдыхать команды уходят при счете 2:0 в пользу «Барсы». Сразу после перерыва назначается пенальти в ворота «ПСЖ» за фол против Неймара, и Месси точен – 3:0. Главный тренер парижан Унаи Эмери выпускает на поле Ди Марию, который сначала помогает забить Кавани (3:1), потом не забивает сам при выходе один на один, а потом становится участником главного скандала вечера. Ди Мария вышел один на один, обыграл вратаря, но был сбит в штрафной площади Хавьером Маскерано. Свисток судьи промолчал. На 88-й минуте матча Неймар забивает со штрафного, а через две минуты он же реализует пенальти за падение Суареса. Пенальти, которого и близко не было. На последней минуте вся «Барселона» пошла в штрафную площадь гостей, и Серхио Роберто, после паса Неймара, устанавливает окончательный счет в этом драматичном матче – 6:1.