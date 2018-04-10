РФС признал увольнение Павла Погребняка из «Динамо» незаконным. Вспоминаем историю конфликта, зародившегося еще в 2016 году.

ИЮЛЬ 2016-го

Московское «Динамо», вылетевшее сезоном ранее из РФПЛ, не включило Погребняка в список из 18 человек, заявленных в ФНЛ. Спортивный директор бело-голубых Роман Орещук объяснял это решение неясностью с будущим форварда, имевшего, по информации СМИ, арендные предложения от «Томи» и «Уфы».

– Надеюсь, скоро начну играть. Надеюсь, в футбол, – так прокомментировал форвард сложившуюся ситуацию.

АВГУСТ 2016-го

Погребняк, по утверждению наставника «Томи» Валерия Петракова, склонялся к тому, чтобы принять предложение томичей, однако сам форвард впоследствии рассказал о том, что отказался от переезда по семейным обстоятельствам.

Не дали результата и поиски клуба в Европе, о которых рассказывал представитель Павла Олег Артемов. В последний день трансферного окна он был заявлен в ФНЛ за «Динамо» и пообещал вернуть «должок перед болельщиками» за вылет из элитного дивизиона.

СЕНТЯБРЬ 2016-го

Погребняк впервые вышел на замену за «Динамо» в рамках ФНЛ в матче 11-го тура с «Тамбовом» (2:1). Две следующие встречи он пропустил.

ОКТЯБРЬ 2016-го

Нападающий принял участие в двух матчах своего клуба: вышел на 86-й минуте против «Мордовии» (1:0) и впервые появился в старте, отыграв 58 минут против «Химок» (0:0). Однако перед встречей с «Кубанью» почувствовал дискомфорт и заявил главному тренеру Юрию Калитвинцеву о том, что не готов на 100%.

НОЯБРЬ 2016-го

В начале месяца форвард признался, что нестабильная финансовая ситуация, в которую угодил клуб, «неприятна», но при этом подчеркнул, что всегда можно пойти навстречу и понять друг друга. «Надо просто общаться, а не пропадать. Все нормальные ребята, все понимаем», – заявил он.

После этого в осенней части сезона ФНЛ он не появился на поле ни разу. Калитвинцев после матча 23-го тура против «Зенита-2» объяснил его отсутствие дискомфортом в мышцах и подчеркнул, что это «не отмазка».

ДЕКАБРЬ 2016-го

Не прошло и месяца с того заявления, как Павел вместе с бывшим одноклубником Виталием Дьяковым обратился в палату по разрешению споров РФС с требованием вернуть долг по зарплате в размере 30 млн рублей, требуя также лишить клуб права регистрировать новичков до исполнения обязательств и приобретать футболистов в течение зимнего трансферного окна. С требованиями выплатить долги в РФС обратился и Игорь Денисов.

ЯНВАРЬ 2017-го

Погребняк вместе командой отправился на учебно-тренировочные сборы в Турцию, а Калитвинцев подчеркнул, что по тренировочному процессу к нему претензий нет никаких.

Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов пообещал, что долги перед Погребняком будут погашены в ближайшее время.

ФЕВРАЛЬ 2017-го

По итогам заседания палаты по разрешению споров РФС запретил «Динамо» регистрацию новичков из-за долгов перед нападающим, а также обязал бело-голубых выплатить Павлу зарплату за ноябрь 2016 года и проценты за ее задержку.

Как рассказал Кречетов, долги перед Денисовым и Дьяковым клуб на тот момент уже закрыл и находился «в процессе решения проблемы» с Погребняком.

МАРТ 2017-го

Калитвинцев заявил о том, что форвард проигрывает конкуренцию за место в основе, а генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев сообщил о том, что клуб ведет переговоры с футболистом об изменении условий сотрудничества.

Погребняк сыграл за месяц 11 минут, выйдя на замену против «Тосно» (2:1).

АПРЕЛЬ 2017-го

Пропустив из-за спазма матч против «Тамбова» (3:0), не полетел с командой и на кубковую игру в Хабаровск, зато посетил полуфинал «Локомотив» – «Уфа» (1:0), куда пришел с сыном. Дважды вышел на замену, проведя на поле в общей сложности 21 минуту.

МАЙ 2017-го

Муравьев рассказал о том, что клуб активно ищет для Погребняка варианты дальнейшего трудоустройства, но тот от всех предложений по разным причинам отказывается – «этот город находится далеко, тут мало платят». У него был даже вариант с одним из австралийских клубов. «Динамо» расплатилось с Погребняком, и палата по разрешению споров РФС сняла с клуба запрет на регистрацию новичков.

Нападающий принял участие в съемках музыкального клипа своей жены Марии.

Под конец сезона один раз все же появился в стартовом составе и провел 60 минут против «Сокола» (3:0).

ИЮЛЬ 2017-го

Летом Павел остался в «Динамо» и перед матчем со «Спартаком» (2:2) заявлял о максимальной боевой готовности и отсутствии каких либо проблем со здоровьем, но всю встречу просидел на скамейке запасных.

Дебютант ПФЛ «Велес» (Москва) запустил прямую трансляцию матча 1/128 финала Кубка России против «Торпедо» (0:1), во время которой собирал пожертвования на трансфер экс-нападающего сборной.

СЕНТЯБРЬ 2017-го

Сыграл за «Динамо» в контрольном матче против сборной России (0:3) и получил положительную оценку от Калитвинцева.

ОКТЯБРЬ 2017-го

Калитвинцев был отправлен в отставку с поста главного тренера «Динамо», а его место занял Дмитрий Хохлов. Под его руководством Погребняк впервые в сезоне появился на поле в матче 15-го тура против «Тосно» (0:1). Эта встреча стала для него последней в бело-голубой футболке. Зимой он перейдет в клуб из Ленинградской области.

НОЯБРЬ 2017-го

Принял участие в чествовании футболистов «Зенита» образца 2007 года, приведших сине-бело-голубых к золотым медалям чемпионата впервые с 1984 года.

Оформил дубль в матче молодежного первенства против «Ахмата» (4:4). Эти голы стали для него первыми официальными за последние два года.

ДЕКАБРЬ 2017-го

В день матча «Динамо» – «Анжи» (2:0) вместе с братом Кириллом находился в Турине, где смотрел матч «Ювентус» – «Интер» (0:0).

ЯНВАРЬ 2018-го

Наряду с Александром Зотовым, Вандерсоном, Александром Сапетой и Кали Тьяма не был вызван на первый сбор «Динамо» в Турции. Они остались на базе клуба в Новогорске готовиться к весенней части сезона по специально разработанной программе под руководством тренера молодежной команды Николая Ковардаева.

По информации СМИ, «Динамо» было недовольно декабрьской отлучкой футболиста и хотело взыскать с него 10 млн рублей за нарушение дисциплины. Такая сумма якобы прописана в соответствующем пункте в контракте.

Также говорилось о том, бело-голубые готовы расторгнуть с футболистом контракт. Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов на это заметил, что расторжение в одностороннем порядке будет иметь для клуба негативные последствия, а попытка представить нападающего нарушителем дисциплины «притянута за уши».

Клуб угроз не испугался и расторг трудовой договор, срок действия которого истекал летом.

ФЕВРАЛЬ 2018-го

Погребняк отправился в «Тосно», с которым подписал контракт до конца сезона с возможностью продления, и в первом же официальном матче забил победный мяч в ворота «Луч-Энергии» (2:1), выйдя вместе с ленинградцами в полуфинал Кубка России.

Подал иск против «Динамо» в палату по разрешению споров РФС из-за расторжения контракта. По сведениям прессы, он требовал от клуба 60 млн рублей (13 млн долга и 47 – за досрочное расторжение). Спортивный юрист Михаил Прокопец, представлявший Погребняка, подтвердил, что «порядок сумм в этом районе».

МАРТ 2018-го

В марте нападающий четыре матча начинал в стартовом составе и забил с пенальти в ворота московского «Спартака» (1:2), а также отметил, что получает в «Тосно» примерно в 10 раз меньше, чем получал в «Динамо».

Заседание палаты по разрешению споров по «делу Погребняка» должно было состояться 30 марта, но было перенесено на 10 апреля для того, чтобы была возможность пригласить главного тренера Хохлова и заслушать его пояснения.

10 АПРЕЛЯ 2018-го

Погребняк на заседание не явился – его интересы представлял Прокопец. По его итогам увольнение нападающего из «Динамо» было признано незаконным, и теперь клубу все же придется выплатить неустойку в размере его полугодовой зарплаты с января по июнь.