Удивительная новость пришла из Франции. Местные журналисты утверждают, что разнюхали подробности о реформах в ФИФА, которые способны изменить весь облик мирового футбола.

Речь идет о готовящейся отмене такого рыночного инструмента, как аренда футболистов. France Football утверждает, что подобный шаг прорабатывается в штаб-квартире ФИФА в Швейцарии.

Руководители мирового футбола разочаровались в аренде. Вместо того, чтобы давать игровую практику футболистам, которые по какой-то причине не попадают в состав, клубы используют аренду для того, чтобы растить толпы скупленных со всего мира молодых игроков с целью их последующей перепродажи.

Представьте только, один «Ювентус» в этом сезоне отдал в аренду 41 футболиста! В «Челси» эта цифра ниже, но все равно впечатляет – 22 игрока, разошедшиеся по арендам.

В России лидером по количеству футболистов, розданных в аренды по разным клубам, является питерский «Зенит». Из города на Неве в разные уголки мира разъехались 12 игроков! Если бы не такой инструмент, как аренда, мертвым грузом на шее Роберто Манчини так и остались бы висеть: Дзюба, Новосельцев, Шатов, Нобоа, Юсупов, Рязанцев, Эрнани, Мак, Цаллагов, Нету, Джорджевич и Чернов.

Но именитые российские клубы используют аренду не только с целью раскидать свой «неликвид», как это делает «Зенит». «Спартак», например, рассматривает аренду, как возможность реально укрепить свой состав. И, если в арендованном у «Челси» Марио Пашаличе фанаты разочаровались, то на поражающего своей надежностью Николу Максимовича из «Наполи» едва ли не молятся. Уже сейчас сложно представить красно-белый клуб без этого футболиста.

ЦСКА тоже использует аренду в качестве возможности для усиления. Так зимой из Англии был выписан собственный экс-игрок Ахмед Муса. Правда, в этом случае о пользе вряд ли стоит говорить. Муса-вернувшийся выглядит блекло, а в последнем матче против «Динамо» и вовсе организовал конфликт с тренером Виктором Гончаренко. Но ЦСКА не только набирает себе рекрутов с помощью аренды, но и организует достойную практику своим футболистам: сразу 5 игроков армейского клуба играют в различных командах, набираясь опыта.

Страшно представить, что было бы без такого механизма, как аренда, с «Арсеналом» или «Ростовом». В Туле на поле часто появляются сразу 7 арендованных игроков. В «Ростове» – 5. Самый высокий показатель – в «Тосно» – сразу 8 футболистов «временного пользования».

В общем, смотря на один только «Ювентус», ФИФА не следует приходить к поспешным выводам. В России, например, аренда зачастую – это жизненная необходимость, а не способ нечестного обогащения.