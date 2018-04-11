На днях Фабио Капелло объявил о завершении тренерской деятельности. Что-то шевельнулось в душе. Ведь он наш или почти наш.

Как же мы радовались, когда знаменитый итальянец возглавил сборную России! И как облегченно вздохнули, когда он ушел…

Дон Фабио, человек в шапке жестких, густых волос, с твердым, волевым подбородком и, упрятанными глубоко в подлобье глазами, казался спасителем. Как Минин и Пожарский в одном лице. Пришелец походил на живой футбольный памятник – ведь он тренировал грандов: «Рому», «Милан», «Реал», «Ювентус». И везде успешно, часто - триумфально.

Дух захватывало от перспектив – все или почти все думали, что Капелло – даже в звучании его фамилии слышались грозные звуки боевых труб - непременно приведет несчастный российский футбол к доселе невиданным, впечатляющим победам…

Увы, с ними вышла задержка. Но мы ждали долго, терпеливо. Даже все больше погружаясь в сумрак невнятной игры, путаницу в стратегии и тактике, череду обидных поражений. Когда уже не было никакой надежды, а оставалась лишь вера в чудо. Но оно не являлось.

Никто не хотел слушать людей, которые твердили, что Капелло состарился, утратил чутье и с ним надо расстаться. Но он работал, хотя все понимали - то, что он делает, работой назвать нельзя. Но этот человек с манерами проповедника неустанно убеждал, что скоро, очень скоро мы утрем слезы, забудем невзгоды и возрадуемся. У Капелло был слишком выгодный контракт, чтобы в этом сомневаться…

В конце концов, после мучительных, тайных и явных переговоров, туманных намеков и недомолвок это произошло. Миллионер, коллекционер картин, меломан, широко, по-доброму улыбнулся. И, наконец, выпустил сборную России из своих цепких дланей…

Говорят, все тайное становится явным. Возможно, но только не в случае с Капелло. Мы не знаем, как и зачем он появился в России. Людей, которые его привели и заключили контракт. И кто на той, поистине золотой бумаге, невероятно, сказочно нажился. Извините, разбогател. Кроме нашего, в доску, итальянца.

P.S. Время не только лечит, но и меняет восприятие, выпрямляет сознание. Сейчас кажется, что дела сборной России при Капелло были не так уж плохи…