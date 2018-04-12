С приближением чемпионата мира по футболу в России возрастают продажи официальной атрибутики турнира. Впрочем, контрафактный товар ищет собственные пути проникновения на прилавки.

На недавней церемонии подписания декларации соблюдения имущественных прав ФИФА с торговыми сетями выяснилось, что незаконное использование символики федерации и чемпионата – далеко не редкость на территории страны-хозяйки. Советник ФИФА по защите бренда Алексей Швецов рассказал, что уже было выявлено около 500 тысяч товаров, незаконно использующих символику.

Естественно, большую часть подделок составляют предметы одежды, спортивные товары, футбольные мячи. Всего же ФИФА выявила самостоятельно около 120 тысяч товаров. Остальные случаи пришлись на долю Федеральной таможенной службы. Удивительно, но не только одежда и обувь стала камнем преткновения в использовании бренда ЧМ-2018 и ФИФА. Алексей Швецов упомянул, что ФИФА известно о случаях нанесения логотипов на продукты! И действительно, в Сургуте таможенники обнаружили помидоры черри, которые были уложены в коробки с изображением эмблемы чемпионата мира по футболу. Как сообщает сайт Уральского таможенного управления, коробки с помидорами были «украшены рисунком кубка чемпионата мира по футболу и яркими надписями «RUSSIA2018», «FIFA WORLD CUP 2018». Страна происхождения странных «чемпионских» овощей – Египет.

Таможенники предупреждают, что «поддельные одежда, обувь, сумки, изготовленные из некачественных, не прошедших контроль материалов, могут просто разойтись по швам в самый неподходящий момент или даже причинить вред здоровью потребителя». Никакого разрешения на использование бренда ФИФА и чемпионата мира у предпринимателей, продающих такую продукцию, нет. Как обычно, ФИФА продолжит выявлять факты незаконного использования собственной символики вплоть до самого конца чемпионата мира. Так что, чем ближе мундиаль, тем больше подобных случаев будет всплывать в новостях. Об своих убытках ФИФА пока не предоставляет никакой информации.

В конце прошлого года ФИФА открыла свой первый официальный магазин с сувенирами к чемпионату мира в Москве. «Мы откроем по три-пять таких магазинов во всех 11 городах, которые будут принимать игры чемпионата мира, может быть, в Москве и Санкт- Петербурге их будет больше», — рассказывала глава департамента брендов и лицензирования ФИА Анна Брито. Также в мае планируется открыть два крупных магазина – не менее 1 тысячи кв. м. торговой площади. Ну а пока ФИФА продолжает борьбу с контрафактной продукцией, которая, как известно, наносит серьезный ущерб прибыли организации. А ведь в маркетинговые активности вкладываются серьезные инвестиции. По информации источников в ФИФА, речь идет о многомилионной программе.

Для сравнения, перед чемпионатом мира в Бразилии в 2014 году выручка Международной федерации футбола от продажи лицензированной атрибутики составила 5,7 млрд долларов. Сюда же входит продажа прав на использование символики.

Наверное, именно поэтому к борьбе с контрафактом в России подключились не только таможенники, но и Роскомнадзор. Организация вплотную занялась ограничением доступа к информации, нарушающей имущественные права ФИФА.

«На основании вступивших в законную силу 196 судебных решений в Единый реестр запрещённой информации Роскомнадзором внесено 232 страницы сайтов с информацией о продаже контрафактной продукции и входных билетов чемпионата мира—2018. В настоящий момент владельцы 178 сайтов удалили информацию о продаже контрафактной продукции. Владельцам 47 сайтов и провайдерам хостинга направлены соответствующие уведомления.

В связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ к семи страницам сайтов. Доступ к ним будет восстановлен после выполнения требований, указанных в судебных решениях», - говорилось на официальном сайте организации.

