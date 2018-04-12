– Полная отмена аренды? Сомнительно, чтобы ФИФА решилась на такой шаг прямо сейчас. Плюсы понятны. Но и минусов – множество! За каждым приличным клубом сейчас закреплено по 40-45 человек, из них только 20 играют. А что делать с остальными? Люди лишатся права на работу?

Если клубы просто поставить перед фактом, то начнут придумываться схемы обхода аренды. Это несложно. Например, можно действовать так: я вам отдаю игрока за рубль, а вы подписываете бумагу, что через полгода я же у вас игрока за рубль заберу обратно. Или с какой-то наценкой. Формально это не будет арендой, но по сути то же самое…

На самом деле, все эти бесконечные реформы – чушь собачья. Вот, в России отменили институт агентов – и что? Бардака стало больше, и контроль пропал.

Я так понимаю, ФИФА хочет с каждого трансфера иметь свой процент, от продажи игроков. Но с наскока такие реформы не проводят. Тут необходимо тщательно все распланировать, подготовить юридическую базу.

ФИФА вообще наворотила столько… А потом выяснилось, что она сама погрязла в коррупции.

Отличия России от Запада? В арендном механизме их нет. Но если сейчас запретить аренду – половина клубов ФНЛ загнется. В РФПЛ полно ребят, которые не доросли до уровня главных команд и набираются опыта дивизионом ниже. И потом, клубы изначально в неравных условиях. «Спартак», «Локомотив», «Зенит» имеют вторые команды и обкатывают там ближайший резерв. А у кого-то «фармов» нет – им что делать? Куда тогда деваться, скажем, ЦСКА?!