«Динамо» - «Локомотив»

«Динамо» еще недавно было командой, которая боролась за то, чтобы не вылететь. Сейчас бело-голубые понемногу превращаются в команду, которая при определенных раскладах может еще побороться за путевку в Лигу Европы. Но тот факт, что они играют на своем поле, а значит, будут больше атаковать, для «Локо» даже выгоднее – он любит контратаковать. И игроки для этого у железнодорожников есть. Думаю, «Локомотив» все-таки победит с небольшим счетом - 1:0.

«Зенит» - «Анжи»

Уверен, что «Зенит» выиграет, хотя не так просто, как «Спартак» в Каспийске в прошлом туре. Скорее всего, махачкалинская команда встанет вдесятером возле своей штрафной. И здесь многое зависит от того, как быстро питерцы забьют. Если они это сделают, то дальше у них проблем не возникнет.

Не скажется ли последний демарш Манчини на результате матча? Не скажется. Игроки поговорят, поговорят и все на этом затихнет. Думаю, «Зенит» выиграет крупно – 3:0.

«Урал» - «Спартак»

Очень важная игра для «Спартака», и очень сложная. «Урал» - команда боевая, упертая. Здесь многое будет зависеть от фарта. Если «Спартаку» не повезет и мяч не пойдет в ворота, то могут возникнуть трудности. «Спартак» хорош, когда у него все получается и счет уже открыт. Сейчас красно-белым важно брать все очки, чтобы не отставать от «Локо». Если постоянно наступать на пятки, игроков «Локомотива» это будет нервировать.

Думаю, «Спартак» победит со счетом 2:1.

«Уфа» - ЦСКА

Мы полагали, что с приездом Мусы у армейцев что-то поправится в атаке. Но он играет неровно, не всегда в состав попадает. У ЦСКА вся надежда впереди на Дзагоева и Головина. Этого маловато. Раньше хотя бы на правой бровке пахал и постоянно обострял Фернандес, но сейчас его нет из-за травмы.

Думаю, будет ничья – 1:1.

«Краснодар» - «Арсенал»

Все-таки, у «Краснодара» есть игра. Конечно, и «Арсенал» прибавил по сравнению с тем, что было в последние годы. Но краснодарцы играют в более, я бы сказал, основательный футбол и в более комбинационный. У Тулы впереди вся надежда на Дзюбу, либо на случайный дальний удар кого-то из полузащитников или защитников.

«Краснодар» выиграет – 2:0.