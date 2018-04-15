Новый дом «Урала»

Воскресный игровой день в РФПЛ открывала встреча в Екатеринбурге на новеньком стадионе, построенном специально к чемпионату мира. Перед матчем собравшиеся болельщики заслушали выступление местного губернатора, насладились народными плясками и спели вместе с хором гимн России. 35-тысячный стадион-красавец был заполнен, а на спартаковский сектор, по оценкам телекомментатора Александра Шмурнова, пришли аж 7 тысяч человек.

Еще недавно «Урал» претендовал на шестое место, дающее при условии победы «Спартака» в Кубке России путевку в Лигу Европы, но на весеннем отрезке сезона «шмели» выиграли только один матч из пяти (в Хабаровске – 3:0) и очень хотели победить в день открытия своего нового дома.

У хозяев из-за дисквалификации не смог сыграть защитник Грегор Балажиц. В его отсутствие пару Доминику Динге составил Вараздат Ароян. А место получившего лишнюю желтую Петрюса Бумаля центре поля занял Артем Фидлер. В нападении вместе с Владимиром Ильиным появился пропустивший матч прошлого тура с «Тосно» (2:2) Эрик Бикфалви. Он и открыл счет в матче.

У «Спартака» из-за травмы не смог принять участия в матче вратарь Александр Селихов. Вместо него впервые с сентября в чемпионате России появился Артем Ребров. Вернулись в состав и пропустившие матч предыдущего тура в Махачкале Денис Глушаков и Лукас Фернандо. А вот на острие неожиданно появился лишь один Зе Луиш, тогда как Луис Адриано остался в запасе.

Бикфалви и немного удачи

Первый тайм получился в целом равным. Хозяева не стеснялись ходить в атаку большими силами, несколько раз тревожили Артема Реброва и в конце концов заставили Николу Максимовича и Илью Кутепова ошибиться. Если с фланговыми подачами центральные защитники справлялись довольно уверенно, то стоило соперникам опустить мяч вниз, как они растерялись – у Эрика Бикфалви было время даже на то, чтобы обыграть Реброва и с нескольких метров отправить мяч в осиротевшие ворота.

Гол румына мог не быть таким фатальным, будь Зе Луиш настоящим голеадором. Если Луис Адриано физически здоров, объяснить решение Карреры оставить его в запасе очень сложно. Да, Зе выигрывает много борьбы в воздухе и вообще очень активен в нападении, но его КПД ничтожно мал – в текущем сезоне на его счету всего два (!) гола. Смешная цифра даже с учетом того факта, что на поле появился он всего 12 раз.

В первом тайме форвард нанес несколько ударов по воротам Ярослава Годзюра, но в створ ворот так ни разу и не попал. Бросилась в глаза и его слабая игра с мячом внизу – несколько раз его без труда обирали оппоненты, вызывая недоумение на лицах спартаковских фанатов.

И все же два лучших момента у красно-белых в первом тайме упустил Квинси Промес: в первом случае уральцев спас Годзюр, а во втором – штанга. После пропущенного мяча спартаковцы занервничали, и голландец не исключение, в конце первого тайма он необъяснимым образом «обрезал» передачей полкоманды в середине поля и «привез» контратаку на свои ворота.

Первое поражение с августа

Вновь Каррера озадачил на исходе часа игры, заменив активного Софьяна Ханни на Педро Рошу. Это решение смотрелось тем страннее, что в предшествовавшей замене атаке алжирец классно зацепился за мяч и сделал острую передачу на Промеса (тот пробил мимо). Бразилец расположился под Зе Луишем.

После перерыва москвичи завладели мячом и стали играть агрессивнее, но принципиально их игра не изменилась, и в штрафную мяч доставлять удавалось нечасто. Уральцы стали играть ближе к своим воротам и на какое-то время перешли даже на осадное положение. В такой тесноте «Спартаку» требовался тот, кто сможет попасть мячом в голову партнеру, поэтому вместо инертного Марко Петковича появился Александр Самедов. Он вышел на правый фланг полузащиты, а в оборону опустился растворившийся в игре Роман Зобнин. Этот ход должен был упрочить позиции гостей на чужой половине поля, но вышло наоборот.

Александр Тарханов всегда был идейно ближе к Хосепу Гвардиоле, чем к Жозе Моуринью, поэтому долго отсиживаться у своих ворот «Урал» не стал. Переждав бурю, хозяева отодвинули игру в середину поля и несколько раз больно ужалили соперника в контратаках. А за 10 минут до конца Тарханов еще и выпустил двух свежих игроков в атаку – форварда Игоря Портнягина и Алексея Евсеева, расположившего на позиции правого полузащитника.

На 82-й минуте спартаковцы могли уйти от поражения – Роша после классной проникающей передачи Фернандо выскочил один на один с Годзюром, но попал мячом во вратаря. В концовке спартаковцы стали психовать и совершать просто чудовищные обрезы. Особенно «постарался» Максимович, раза три отдавшего мяч точно в ноги соперникам. Уральцы не могли растранжирить столько шансов, и Отман Эль-Кабир записал свою фамилию на табло.

Кромес успел выстрелом из-за пределов штрафной отыграть один мяч, но на большее спартаковцев не хватило. Они проиграли впервые с августа 2017 года, когда уступили в дерби «Локомотиву» (3:4). После этого поражения отставание «Спартака» от «Локомотива» составляет пять очков, при том, что у железнодорожников еще матч в запасе, а до конца сезона четыре тура.

«Урал» – «Спартак» – 2:1 (1:0)

Голы: Бикфалви 37 (1:0). Эль Кабир 89 (2:0). Промес 90 (2:1)

«Урал»: Годзюр, Динга, Кулаков, Ароян, Меркулов, Емельянов (Егорычев, 85), Эль Кабир, Димитров (Евсеев, 80), Фидлер, Бикфалви, Ильин (Портнягин, 81)

«Спартак»​: Ребров, Максимович, Кутепов, Петкович (Зобнин, 64), Комбаров, Фернандо, Глушаков (Пашалич, 78), Ханни (Роша, 59), Промес, Зе Луиш

Предупреждения: Портнягин, 88 – Зе Луиш, 20; Кутепов, 75

Судья: Владислав Безбородов (Россия)