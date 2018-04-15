Нужно было суметь вот так бесславно проиграть «Уралу». При том атакующем потенциале, которым богат «Спартак». И при тех сокрушительных кондициях, которые команда явила в предыдущих матчах.

А произошло то самое, что я сформулировал в предыдущей заметке на красно-белую тему в качестве препятствия, способного помешать накату «Спартака» на финиш: неуправляемый игровой занос.

И вот что особенно интересно. Как Массимо Каррера работал с командой в перерыве матча? В каком тематическом направлении? Какие слова произносил?

В этом – ключ к управленческому формату, принятому в команде.

Что мы увидели в тайме первом? Некую небрежность и даже расхлябанность в ведении игры со стороны «Спартака». Вызванную, в частности, плотным противодействием «Урала» в центре поля. Но еще и заметной самоуверенностью спартаковцев, пачками направлявших в последнее время мячи в ворота соперников. Мол, не пройдет эта комбинация, так пройдет следующая; куда он, «Урал», денется-то от нас, таких крутых? Ведь даже из небрежно-расхлябанных атак выскочила вереница вполне явных голевых моментов. Но не забиваешь ты – забивают тебе. И – перерыв.

Как бы при таком ходе игры поработал с командой искушенный тренер? Он бы говорил в перерыве только об одном, но таким тоном, что не внять и не исполнить невозможно: все путем, только пособраннее и поточнее! Включаем голову! И показываем класс!

Но Каррера, похоже, упирал в эти 10-12 минут на что-то иное. Потому что до перерыва «Спартак» был в общем-то живым – а вернулся на поле полумертвым. Придавленным. С поврежденной эмоцией и, предположу, в состоянии внутренней истерики. Для которой первые 45 минут и повода-то не давали…

А «Урал» – как раз антипод такому вот эмоционально неустойчивому «Спартаку». Точно выстроенная игровая структура, аккуратно проводимая линия игры свойственны команде Александра Тарханова неизменно. Другое дело, что порой ей не хватает функциональной подпорки или эмоциональной подпитки. Но в этот-то день премьера но новехоньком екатеринбургском стадионе мощно подкормила команду необходимыми витаминами. Можно даже сказать, она играла за меру будущей популярности футбола в городе и регионе!

Словом, вывод из матча, обернувшегося форс-мажором, для «Спартака» неутешителен. В работе Карреры по-прежнему преобладает эмоциональное начало. И переломить нежелательный ход игры чисто исполнительскими средствами команда по-прежнему не в силах. Для этого Каррере первым делом нужно что-то поменять в себе, в своих подходах.

Даже как-то и не к лицу самой дорогостоящей команде России оставаться в зависимости от эмоциональных качелей, свойственных разве что подросткам в пубертатный период…