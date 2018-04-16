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В субботу в матче «Краснодара» и «Арсенала» судья показал нападающему быков Федору Смолову желтую карточку за симуляцию, хотя на повторе явно видно, что никакой симуляции не было и арбитр должен был назначать пенальти. После игры футболист выложил в интернет фотографию порванной в том эпизоде бутсы, мол, так не симулируют.

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Но вопрос не в 11-метровом ударе. На пенальти краснодарскому клубу, и так победившему соперника с крупным счетом, глубоко плевать. Страшно другое – карточка, показанная Смолову, стала для нападающего четвертой в сезоне. По правилам следующий матч игрок должен пропустить.

Проблема в том, что следующая игра у «Краснодара» пройдет в Москве и соперником быков станет ЦСКА – главный конкурент клуба Сергея Галицкого за место в тройке и в Лиге чемпионов на следующий сезон (а это минимум 12 млн евро в случае прохода в групповой этап). Естественно, «Краснодару» хотелось бы, чтобы лучший бомбардир двух последних чемпионатов России и один из лидеров текущего сезона по количеству забитых мячей, на поле вышел. Но с этим ничего не поделаешь…

Как объяснили в Российском футбольном союзе, правилами вообще не предусмотрена отмена несправедливо показанной желтой карточки. Такое возможно лишь в одном случае: если арбитр ошибся и показал карточку не тому футболисту, который нарушал правила. Таков уж регламент, а его, если верить РФС, по ходу сезона уже не изменить…

ЦСКА можно все?

Такой случай с отменой предупреждения, например, произошел в 2013 году, когда судья в матче с «Волгой» ошибочно показал Халку желтую карточку, ставшую для игрока второй. Правила нарушал другой человек. Тогда контрольно-дисциплинарный комитет принял решение отменить горчичник, и бразильский форвард смог принять участие в следующем матче. С этим эпизодом, которые все вспоминают, не поспоришь.

Гораздо меньше болельщиков вспоминают другой эпизод, который имел место быть в 2009 году. Тогда в московском дерби ЦСКА против «Спартака» арбитр назначил пенальти в ворота армейцев и наказал голкипера и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева предупреждением. Та карточка стала для Акинфеева четвертой в сезоне и он должен был пропускать матч против «Сатурна». ЦСКА подал протест, КДК его рассмотрел и принял решение отменить карточку Акинфееву на основании рапорта делегата матча и материалов Экспертно-судейской комиссии. Так почему нельзя сделать что-то подобное в случае с Федором Смоловым?

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Есть еще один даже более интересный момент, о котором на выходных вообще практически никто не вспоминал. Оказывается, если кому-то могущественному вдруг покажется, что регламент чемпионата России несправедлив, изменения в него можно внести всего за один день даже по ходу сезона. Достаточно вспомнить август 2015 года.

Тогда московский ЦСКА, пробившийся в очередной раунд еврокубков, направил в РФС письмо с просьбой перенести матч со «Спартаком», который накладывался на международную встречу. Такой перенос не был предусмотрен, поскольку просьба подавалось слишком поздно – за несколько дней до встречи. По правилам же заявка должна быть подана не ранее, чем за десять дней до игры.

Решилось все просто. Как только в РФС поступила просьба ЦСКА, быстро собралось бюро исполкома, которое приняло решение внести изменения в регламент чемпионата России. Был дополнен пункт 6.4: «В случаях, когда жеребьевка очередного этапа клубных соревнований УЕФА, в которых участвует клуб, проводится менее чем за 10 дней до соответствующего матча, перенос матча может быть осуществлен премьер-лигой по письменной заявке клуба не позднее следующего дня после даты проведения жеребьёвки».

Примеров таких правок в регламент хватает. 29 апреля 2014 года в регламент были внесены изменения, которые приводили его в соответствие с законодательством Российской Федерации. клубам разрешили самим запрещать нарушителям посещение своих матчей…

Так почему нельзя сейчас быстренько собрать эту небольшую горстку людей, которые входят в бюро исполкома, и принять решение по вопросу отмены желтых карточек? Или в качестве пострадавших выступает не тот, кто может продавить такое решение?

В общем, что мы хотим сказать: «Краснодару» надо продолжать бороться. Не знаем, как насчет правды, она для каждого своя, но при желании все инструменты правосудия могут быть на их стороне.

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