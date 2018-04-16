На политическом небосклоне у нас есть медведи. Наспортивных трибунах огромного медведя мы помним. А накануне «выкатывания» нового логотипа РФПЛ один из матчей в ФНЛ начинал дрессированный медведь Тима (он же будет «работать» на ЧМ-2018), передававший мяч главному арбитру. Вот эта идея мне кажется сомнительной. Не стоит человеку использовать в своих игрищах животных. А вот графический образ медведя – да пожалуйста, как будет угодно.

Тем более что для чемпионата России этот образ очень подходит. Зверь, впадающий в зимнюю спячку, живущий в берлоге, вроде бы добрый (вспомните конфеты «Мишка на Севере» и картину Ивана Шишкина про мишек в сосновом лесу), но при этом многие считают его чуть ли не примером ярости, которая бывает у лесных зверей. Так оно, в общем-то и бывает, когда охотник тычет рогатиной в берлогу. Медведь действительно звереет. Все это российскому футболу очень подходит.

Единственное, мне кажется, студии Артемия Лебедева немного отказало чувство прекрасного. Зверь немного аляповат (как и новый конь хоккейного ЦСКА, созданный этой же студией). Но это вопрос личного восприятия. Да и может ли аляповатость быть чуждой чемпионату России по футболу?

Мне кажется, не стоит упускать момент и торжественно презентовать медведя должен Федор Смолов. С учетом всего того, что форвард «Краснодара» наговорил в последние дни – будет глубоко символично, что он будет представлен именно так.

Насколько я понимаю, автором «медведя» стал дизайнер Егор Жгун. Вот отличное имя для талисмана. Медведь Жгун. Звучит великолепно. Кстати, смотреться наш «футбольный Миша» хорошо будет только в HD-разрешении, ибо цветные контуры вокруг черной морды на обычном телевизоре будут создавать у зрителя иллюзию непорядка с собственным зрением. А учитывая, что «на сухую» российский футбол смотрят немногие...

Наконец, я уж не знаю, почему и как так получилось, но этот медведь очень похож на президента РФПЛ Сергея Прядкина. Ну, насколько зверь (или его образ) вообще могут быть похожи на человека. Есть в новом логотипе что-то невероятно породистое.

Не думайте, что я шучу. Российский футбол шуток не терпит, он предельно серьезен. Теперь у него серьезный символ. Оставляющий, кстати, большой простор для фантазии тех, кто будет придумывать его коммерческое использование.