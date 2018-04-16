«Манчестер Сити» — чемпион. А значит, уже можно выставлять футболистам оценки за сезон в АПЛ.

ВРАТАРИ

Эдерсон (33 матча, 25 пропущенных мячей) – 6,7*

Клаудио Браво (1, 4) – 6,59

Эдерсон провел сезон образцово-показательно и в 33 матчах пропустил всего 25 мячей, продемонстрировав разительное отличие от катастрофической игры Браво сезоном ранее. В нынешнем году чилиец вышел только раз, на 45 минут в сентябрьском матче с «Ливерпулем» (5:0) при счете 1:0. Там у него работы было немного.

ЗАЩИТНИКИ

Фабиан Делф (18 матчей, 1 гол +1 результативная передача) – 7,14

Николас Отаменди (32, 4+0) – 7,14

Кайл Уокер (30, 0+6) – 7,06

Александр Зинченко (7, 0+0) – 7,06

Венсан Компани (15, 1+1) – 7,03

Эмерик Лапорт (5,0+0) – 6,89

Джон Стоунс (16, 0+0) – 6,83

Данило (19, 2+1) – 6,78

Бенджамен Менди (4 матча, 0+1) – 7,24

Летом «Манчестер Сити» потратил на укрепление обороны почти €140 млн, приобретя Менди (€57,5 млн – «Монако»), Уокера (€51 млн – «Тоттенхэм») и Данило (€30 млн – «Реал»), а в зимнее трансферное окно «добил» цифру до 200 млн, взяв у «Атлетика» Лапорта (€65 млн). В полной мере из них оправдал ожидания, пожалуй, только Уокер, прочно занявший позицию правого защитника.

А вот слева весь сезон была чехарда, хотя и вынужденная. Классно сыгравший первые матчи Менди получил тяжелейшую травму колена и выбыл еще в сентябре. Только сейчас он восстановился от травмы и готовится сыграть первый матч после перерыва. В его отсутствие здорово проявил себя Делф, но и он также немало пропустил. В этих ситуациях его подменял Зинченко, также удостоившийся высокой оценки от британских СМИ (а это дорогого стоит). Если Гвардиола не передвинет украинца в следуюещм сезоне в среднюю линию, на левом фланге в троим защитникам станет совсем тесно.

Пресса небезосновательно ругает центрального защитника Отаменди за отсутствие первого паса, что так необходимо для команд Гвардиолы, однако бесстрастный алгоритм Whoscored присвоил ему наивысший балл среди конкурентов по позиции. Сильный сезон провел и Компани, остающийся самым надежным защитником команды.

Лапорт приехал только зимой и проявить себя пока не сумел, а Стоунс талантлив, но нестабилен и пока еще допускает много ошибок.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Кевин Де Брюйне (33, 7+15) – 7,86

Рахим Стерлинг (29, 17+8) – 7,58

Давид Сильва (27, 8+11) – 7,56

Лерой Сане (28, 9+12) – 7,49

Фернандиньо (30, 3+3) – 7,37

Бернардо Силва (31, 4+4) – 6,71

Илкай Гюндоган (25, 4+1) – 6,71

Яя Туре (7, 0+1) – 6,22

Браим Диас (3, 0+0) – 6,1

Конечно, игра «Сити» в первую очередь строится на контроле мяча средней линии и магии в штрафной площади соперника. И здесь у Гвардиолы россыпь волшебников самого высокого уровня – Де Брюйне, Стерлинг, Сане, Давид Сильва… Однако что смущает, так это отсутствие у них сменщиков сопоставимых способностей. При всем уважении к Илкаю Гюндогану и Бернардо Силве их вклад в чемпионский титул невелик. Как и Яя Туре с Браима Диасом, вышедшие на двоих на замену 10 раз за сезон.

Лучшим в составе «горожан» был, безусловно, Де Брюйне. Во всех матчах он был опасен и вел свою команду к победе, играя одну из ключевых ролей в завершающей стадии атак. Лучший ассистент АПЛ. Однозначно могут занести себе этот сезон в актив и Сане со Стерлингом: 46 очков по системе гол плюс пас на двоих – очень приличный показатель, особенно если учесть, что ни один из них не сыграл 30 матчей.

32-летний Давид Сильва благодаря хитрости и своей блистательной технике также внес посильный вклад в успехи «горожан», а его ровесник Фернандиньо зацементировал центр поля, управляя игрой всей команды из глубины.

НАПАДАЮЩИЕ

Серхио Агуэро (25, 21+6) – 7,81

Габриэл Жезус (24, 10+3) – 6,94

Бросается в глаза, что выбор форвардов у Гвардиолы невелик. Благо, Агуэро проводит отличный сезон и забивает в АПЛ каждые 93,8 минуты. И все же в одиночку невозможно провести более 50 матчей сезона, а напарник у него всего один.

Пеп верит в Жезуса, и тот временами оправдывает ожидания тренера, но этого мало, чтобы встать в один ряд с аргентинцем. Может, «горожане» летом задумают какой-нибудь супертрансфер форварда? Чтобы Серхио не было одиноко.

* – средняя оценка по версии Whoscored.