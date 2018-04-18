МАЛЕНЬКАЯ РЕПЕТИЦИЯ

Маленькая репетиция последнего тура, когда много важных матчей идет одновременно или почти для середины апреля за месяц до развязки – любопытная история. Во-первых, самое время выровнять количество матчей. Во-вторых, при уже готовых раскладах и закрепленных ролях очень любфопытно следить за несколькими играми, которые влияют на чемпионскую гонку и борьбу за Лигу чемпионов.

Как ни странно, второй пункт все еще про «Зенит». А чтобы это как можно дольше оставалось правдой, Роберто Манчини предпринял новую попытку сформулировать нападение: теперь с Дмитрием Полозом на месте Антона Заболотного. Форварда, который пришел зимой из «Тосно», уже несправедливо уничтожили – настолько, что остается желать Антону только избавления от итальянца и спокойного прогресса в более комфортных условиях. Очередь летнего новичка и другого кандидата в атаку сборной России доказывать, что он лучше мальчиков, подающих мячи.

Легкое нападение «Зенита», где нет центрального, все только подыгрывающие, любопытный вариант. Хотя и про него совсем не получается сказать, что на сто процентов сработало. Получалась привычная для игр петербуржцев возня, хаотичные опасные моменты и ситуация, когда надежда есть только на один удачный эпизод.

От побед «Зенита» сейчас не стоит ждать логики, хотя вспышек индивидуальной активности может и хватить, чтобы объехать «Краснодар» с ЦСКА – пока они разбираются между собой.

НОВЫЙ ПОВОД ГНОБИТЬ НАПАДАЮЩИХ

Накануне чемпионата мира особенно любопытно следить за игроками-кандидатами в сборную, особенно если они прямые конкуренты за одну и ту же позицию и выходят друг против друга. Приятно, что даже во встрече команды из лидеров с теми, кто болтается в районе стыков, такое возможно. На этот раз случай, например, противостояния Юрия Жиркова с Константином Раушем за левый фланг. Добегал до чужой штрафной ожидаемо чаще Жирков, умения в обороне чаще требовались от Рауша – все логично и вряд ли так уж репрезентативно для Станислава Черчесова.

Именно Жирковым и пожертвовал Роберто Манчини, когда решил двинуть побольше фигур в атаку. Юрию досталось меньше часа, а вместо него появился Антон Заболотный. И он сразу же создал один из самых опасных моментов к той минуте. За счет своего сильнейшего качества – неугасаемой настырности. Не хватило только партнера, который бы занес в пустые с дальней штанги.

У Манчини снова есть повод гнобить своих нападающих, потому что ключевой гол пришел от защитника, как было в Уфе. Тогда с игры забил Бранислав Иванович, теперь – Доменико Кришито с пенальти. Оправдание может быть только: заработал этот одиннадцатиметровый Полоз. Правильным ускорением за спину Григория Морозова под крутой пас Александра Ерохина из глубины. Такое результативное действие, которое не попадет в простую статистику, от полузащитника сборной России тоже нужно зафиксировать.

СИНХРОННЫЙ УСПЕХ СЕВЕРО-ЗАПАДА

Посещаемость «Зенита» в 33 тысячи зрителей на новом стадионе воспринимается уже как небольшая. За 10-15 минут до матча к арене подходила внушительная толпа, и в ней обсуждали вообще все: от текущего состава до хода матча хоккейного финала Высшей лиги, на котором кто-то был предыдущим вечером.

Теперь еще касательно стадиона вдобавок к чемпионату мира, в старт финальной серии продаж билетов это тоже важная тема, обсуждают первое мегамасштабное нефутбольное событие: уже можно покупать билеты на концерт группы «Ленинград». Они – первые, кто выступит здесь с нетестовым концертом, это будет в октябре. Когда стадион полностью перейдет в управление «Зенита», и все ограничения оргкомитета чемпионата мира будут сняты.

Любимые песни «Ленинграда» зенитовские фанаты и так цитируют постоянно. По адресу «СПб точка ру» петербуржцы второй раз подряд добились победы со счетом 1:0. И с «Анжи», и с «Динамо» в этом не было зрелища. Хотя теперь уже совсем не до него. На пути к возвращению в Лигу чемпионов хватит и такого.

Для будущего Роберто Манчини уже никакой разницы: ему все равно, уходить летом с бронзовой медалью или с пятым местом. Договоренность со сборной Италии от этого точно зависеть не будет. Она либо получится, либо нет вне зависимости от зенитовских дел. Третье место больше нужно самим игрокам «Зенита». Они-то в отличие от тренера вряд ли собираются договариваться о разрыве контрактов.

Тони Шуньич после подачи углового практически сорвал «Зениту» победу. Но у петербуржцев в итоге совпали два счастливых момента: как раз когда «Тосно» забивал «Спартаку» решающий пенальти, 17-летний защитник, воспитанник клуба Илья Скроботов вырывал для «Зенита» победу в добавленное время.

А пока тридцать тысяч болельщиков праздновали свою победу, им добавили огня еще и объявлением про выход «Тосно» в финал. Радость за земляков или за поражение «Спартака», умноженная на собственный успех, дала невероятные эмоции. Круче здесь будет, видимо, только когда сборная России победит Египет.

Зенит - Динамо - 2:1 (0:0)

Голы: Кришито 57 (1:0 - пен.). Шуньич 88 (1:1). Скроботов 90 (2:1).

Зенит: Лодыгин, Иванович, Кришито, Жирков (Заболотный, 53), Краневиттер, Мевля, Кузяев (Набиуллин, 68), Ерохин, Паредес, Полоз, Дриусси (Скроботов, 88)

Динамо: Шунин, Хольмен, Шуньич, Козлов, Морозов (Темников, 73), Тетте, Соу, Рауш, Ташаев, Панченко (Марков, 62), Луценко (Черных, 65)

Предупреждения: нет - Морозов, 56

Судья: Михаил Вилков (Россия)

18 апреля 19:30, Санкт-Петербург,