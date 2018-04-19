После поражения от «Тосно» болельщики красно-белых готовы линчевать своего недавнего кумира. Хотя он вышел только на 81-й минуте.

Круче американских горок

Давно не доводилось видеть такие «живые» трибуны, как в среду на матче «Спартака» против «Тосно». Аншлага не случилось, но те, кто пришли, практически не сомневались, что дело в шляпе, а кубок – в кармане. Поэтому настроение было праздничным (тем более, что дата матча удачно попала на день рождения клуба), а реакция на каждое действие – эмоциональной.

Еще пять-десять лет назад мы восхищались тем, как ценят футбол европейские болельщики, аплодирующие каждому удачному действию своих игроков, но не заметили, как у нас выросло новое поколение фанатов, ничем не уступающих их в понимании игры. Каждый подкат, проникающий пас или точный навес сопровождался аплодисментами, а каждый сколь-нибудь опасный момент – выдохом трибун.

120 минут матча стадион почти ощутимо дышал игрой. Тем больнее было разочарование тех, кто в эту промозглую среду все-таки отправился воочию увидеть триумф своих любимцев – все-таки заранее было понятно, что в финале победителя ждет середняк ФНЛ, а значит противостояние на «Открытие Арене», по сути, последний шаг на пути к трофею.

Масса неиспользованных возможностей и провалы в обороне, упущенное на 89-й минуте преимущество, упущенное преимущество в серии послематчевых пенальти… за два с лишним часа болельщики испытали практически всю гамму эмоций, доступных человеку – от эйфории и ликования до недоумения и ярости. Это действительно было куда круче американских горок.

Правда, с американских горок нельзя упасть. Если бы все завершилось хэппи-эндом, фанаты, пережившие безумный стресс, выдохнули бы и отправились по домам и кабакам делиться эмоциями и впечатлениями. Да, было тяжело и нервно, но все-таки есть победа, а за ней уже почти виден новый титул, о котором так пекутся фанаты.

Но нет, футбольная судьба усмехнулась над Денисом Глушаковым (причем дважды) и распорядилась по-своему, отправив «Тосно» в финал, а болельщиков красно-белых – в депрессию. После таких переживаний наверное только шпион или спецназовец сможет спокойно попить чаю и пойти спать. Футбольные фанаты народ более чувствительный.

А чувство разочарования у нас, как известно, быстро перерастает в агрессию, и вот уже со всех сторон доносится разнокалиберная ругань, а соцсети практически разрывает от негодования и ярости. Понятно, что основными виновниками поражения болельщики видят главного тренера Массимо Карреру и капитана Глушакова, запоровшего выход один на один и удар в послематчевой серии пенальти.

Наиболее приличные и любопытные высказывания из гостевой книги «Спартака» мы уже изложили.

«Все мы люди, у всех бывают ошибки»

Каррера после матча на вопрос журналистов заявил, что к отставке, если она случится, готов, а Глушаков вышел к прессе, чтобы попросить прощения за неудачную игру. Причем он специально дождался, когда его партнер Андрей Ещенко закончит общение со СМИ и только тогда подошел с заявлением-покаянием.

Конечно, слова, сказанные после матча, не могут изменить его исход. За них надо отвечать в следующих играх. Тем не менее, такое поведение лидера красно-белых не может не вызывать уважения.

- Я взрослый человек, все понимаю, - подчеркнул он. И говорил это искренне, по-настоящему переживая за исход и полностью возлагая на себя ответственность.

И это при том, что вообще-то Глушаков вышел на замену на 81-й минуте и был не главным транжирой вечера. На эту роль скорее претендуют Квинси Промес с Зе Луишем. Последний провел на поле час игрового времени и должен был по меньшей мере оформлять хет-трик, но упустил массу возможностей.

Это я к чему? Когда журналисты обратили внимание Глушакова на этот факт, полузащитник не стал прятаться за спинами товарищей и повторил – «все равно всю вину беру на себя». Это в любом случае достойный мужчины и капитана поступок, что бы там ни говорили критики.

После игры он выложил аналогичный пост в инстаграм и в целом собрал не самую негативную реакцию. Было немало комментариев вроде такого:

«Денис, держись. Все мы люди, у всех бывают ошибки. То что ты наш красно - белый, ты доказал не раз. Теперь надо успокоиться, собраться и к новым победам. А нам болельщикам, надо поддержать любимую команду. Успеха, удачи и побед. И ждем новых фоток из раздевалки счастливой, после победы, команды» (maybe73rw).

И это нормальная позиция трезвого человека. Который знает, что в истории футбола не было ни одного футболиста, который не проиграл бы матч. Который видит, что в футболе не всегда побеждает тот, кто лучше играл (а «Спартак» нанес по воротам «Тосно» 29 ударов, из них 18 – в створ. Это больше, чем, например, фолов, которых набралось 17). Который помнит, как такие драмы в прошлом ломали людям жизни и карьеры (Андрес Эскобар, Роберто Баджо, Александр Филимонов).

А сейчас для этого очень неподходящее время. Как минимум потому, что в преддверии чемпионата мира потерять еще одного футболиста (пусть и травмированного морально, а не физически) для сборной России непозволительная роскошь.

Преданность красно-белым цветам Глушаков уже доказывал неоднократно. И впереди у него есть еще четыре тура, чтобы доказать ее вновь – благодаря выдержке «Ахмата» отставание «Спартака» от «Локомотива» составляет шесть очков. Шансов догнать «железнодорожников» маловато (двух побед подопечным Семина будет достаточно для чемпионства), а вот вернуть расположение болельщиков – вполне.