По подозрению в коррупции задержан и допрошен член совета ФИФА из Африки.

ФИФА продолжает бороться с коррупцией в своих рядах. На сей раз под подозрение попал член совета Международной федерации футбола Констант Омари. Чиновника 24 часа продержали в заключении в его родном Конго. О факте задержания сообщает AP.

Во вторник вечером Омари, который по совместительству является вице-президентом Африканской конфедерации футбола, попал в руки силовиков по приказу специального советника президента Конго по борьбе с коррупцией Лузоло Бамби. Официальные лица сообщили, что Омари был отпущен после допроса, но обязан явиться в полицию в четверг.

Констант Омари был задержан с двумя представителями футбольной федерации Конго и чиновником из министерства спорта страны. Все три компаньона так и остались за решеткой.

По информации Лузоло Бамби, всем четверым вменяется хищение средств в крупных размерах, которые правительство выделяло для финансирования сборной Конго и нескольких местных футбольных клубов страны, принимающих участие в турнирах по всей Африке. Федерация футбола затребовала 1 миллион долларов на эти нужды, а правительство посчитало такие траты слишком большими.

Сообщается, что пятым фигурантом дела может стать президент Олимпийского комитета Конго. Чиновник объявлен в розыск, а структура Бамби просит жителей страны «помочь свершиться справедливому правосудию» над сбежавшим представителем Олимпийского комитета.

Расследование в отношении Омари и его предполагаемых сообщников началось еще 2 апреля и с того момента их регулярно допрашивали. Теперь же у следователей нет сомнений в необходимости ареста всех четверых. Вместе с Константом Омари за решетку могут попасть вице-президент федерации футбола Конго Теобальд Бинамунгу, главный бухгалтер федерации Роже Бондембе, который также занимает пост вице-президента, и секретарь министерства спорта Бартелеми Окито.

60-летний Омари был избран членом совета ФИФА еще в 2015 году и является одним из семи африканцев в руководстве, возглавляемом президентом Джанни Инфантино. Сами же представители ФИФА заявили, что продолжают «собирать всю необходимую информацию о деле Омари». В свою очередь, футбольная лига Конго отменила все матчи в знак «солидарности» с арестованными чиновниками.

Напомним, что разбирательства по вопросу коррупции в ФИФА продолжаются по многим направлениям. 14 апреля скончался бывший президент федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, которому были предъявлены обвинения по делу о коррупции. Роча был главой федерации с 1987 по 2012 год и признал вину в получении взяток в размере 150 тысяч долларов. Ему грозило 20 лет тюрьмы.

В конце прошлого года бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марина и экс-глава Южноамериканской конфедерации футбола Хуан Анхель Напоут были признаны виновными в получении взяток на общую сумму 6,55 млн долларов и 10,5 млн долларов соответственно. Всего в рамках расследование 20 человек признали свою вину.