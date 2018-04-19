После вылета «Спартака» из Кубка России многое в нашем футболе чуточку поменяло вектор, а что-то и вовсе – оборвалось, по сути, едва начавшись.

Пока коллеги предлагают не стрелять в Дениса Глушакова за ужасную реализацию и не сжигать на костре Массимо Карреру после падения его команды за шаг до трофея, я напишу немного о другом. Вылет «Спартака» из Кубка России на данной стадии – это смерть одной мечты для трех клубов РФПЛ и серьезный имиджевый урон по лиге в уефашных турнирах на следующий год. Но обо всем по порядку.

«СПАРТАК» ЗАКОПАЛ СЕБЯ САМ

И это, возможно, самое безболезненное. Это как смерть, после которой умерший сам себя закопал, бережно установил у холмика в виде изголовья надгробную плиту с текстом вроде «Извините» и никого не позвал всплакнуть над могилой. «Спартак» самостоятельно лишил себя, казалось перед полуфинальными матчами, легкого трофея, выброшенного на обочину сезона по остаточному признаку. Мол, «Локомотив» вцепился в чемпионский титул еще зимой, и все, что осталось красно-белым, так это утешить себя Кубком России, который, между прочим, футболисты «Спартака» не держали в руках уже 15 лет.

Но проблема амбиций, желания выигрывать трофеи и фактологичного подтверждения клубного слогана «Вернулись править», сродни проблеме утопающих. А их спасение зависит исключительно от них же самих. Поэтому сжигайте главного тренера как Жанну д`Арк или стреляйте в Глушакова как Жорж Шаль Дантес – ни на что это, кроме самого «Спартака», не повлияет.

«СПАРТАК» ЛИШИЛ СЕЗОННОЙ МЕЧТЫ «УФУ», «АРСЕНАЛ» И «РУБИН»

Никто и подумать осенью не мог, что для откровенных середняков нашего футбола («Рубин» - последние несколько лет) внезапно появится перспектива еврокубков. После того, как «Спартак» в Кубке России остался единственным клубом из РФПЛ, сразу у трех соседей по лиге подскочило давление, адреналин и весна не только удивительно ярко запахла, но и заиграла новыми красками. Теперь борьба за шестое место, переодетое в ерокубковый лук в случае победы «Спартака»в КР, наполнилась смыслом. Вы только представьте! В чемпионате России появилась еще одна интрига! Кайф же, разве нет?

Но она, эта чертова интрига, словно Сергей Есенин, то ли сама повесилась, то ли ее убили. Скорее, конечно, второе. После промаха Глушакова и точного удара Нуну Роши мечты о Лиге Европы для выше указанных российских коллективов превратились в пыль. Никакого Сергея Семака на бровке где-нибудь в Испании, никакого дубля Сердара Азмуна где-нибудь в Швеции, никакого удара по ногам, да так чтоб бутсы сопернику порвать, от Анри Хагуша где-нибудь в Англии.

«СПАРТАК» ПОСАДИЛ В ЛУЖУ ВСЮ ЛИГУ

Помпезно звучит, но это так. Теперь в групповом этапе Лиги Европы сыграет либо «Тосно», либо «Авангард». Конечно, если с деньгами и стадионом у волгоградского триумфатора будет все в порядке. И это большая радость для таких маленьких клубов – один, скорее всего, вылетит в ФНЛ, а другой может оказаться в ПФЛ – но оно нам надо? Это же не фильм «Тренер», где «Метеор» Данилы Козловского играет с «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Это суровая реальность с выносами от всевозможных «Марселей», «Валенсий» и «Хоффенхаймов».

А раз поражения и еврокубковая осень, после которой разве что разныться и заложить за воротник захочется – получается, это неминуемый провал в таблице коэффициентов, мощное наступление португальцев на наши пятки, сотни колонок от экспертов разной руки, гигабайты аналитических текстов и тысячи комментариев под ними. А что, не может быть иначе? Простите, но я в положительный исход не верю. Вообще.

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Вероятно, сейчас кто-то наклацает, что притянуто за уши, надумано в холодном бреду или высосано из пальца, и что «Спартак» вообще не причем. Но он причем. Проиграл «Тосно» и не взял трофей – это, еще раз, дело клуба и его болельщиков. А последствия случившегося скажутся почти на всем отечественном футболе. Последнее – не ради пафоса или словца какого хотите цвета, а потому что мы еще пожнем плоды, не побоюсь этих слов, феерического события.