31 желтая карточка, 9 красных и удаление тренера – такова статистика четырех стамбульских дерби в этом сезоне. В главных ролях: «Фенербахче» и «Бешикташ». Вчера состоялось четвертая часть противостояния, в рамках кубка страны.

У резервного вратаря «Бешикташа» Толги Зенгина несколько лет назад умер самый близкий человек – мама. Фотографии с похорон облетели все турецкие информагенства. На траурной церемонии присутствовали футболисты самых разных клубов, в том числе и «Фенербахче». В общем, коллеги поддерживали убитого горем парня, как могли.

Вчерашний матч Толга, как обычно, начал в качестве запасного. Уже второй сезон он проигрывает конкуренцию испанцу Фабри. На поле он так и не вышел и, тем не менее, стал хэдлайнером вечера. Фанаты хозяев, в данном случае «Фенера», располагавшиеся за скамейкой «Бешикташа», с начала матча оскорбляли Зенгина и его покойную мать. Во втором тайме терпение голкипера лопнуло, и он поднялся со скамейки и принялся отвечать своим обидчикам. В ситуацию вмешался главный тренер гостей Шенол Гюнеш, который попытался успокоить подопечного. В этот момент с трибун полетели посторонние предметы. Один из них попал в голову 65-летнему Гюнешу, от удара рухнувшего на землю. Специалиста оперативно госпитализировали, наложили пять швов, и сейчас его здоровью ничего не угрожает. А матч по решению арбитра Мете Калкавана на 57-й минуте был приостановлен.

Меткого фаната, выбросившего злополучный предмет с трибуны, найти удалось. Его имя в интересах следствия не разглашается. Сегодня его доставили в отделение полиции. В свое оправдание виновник произошедшего сказал, что не хотел никого покалечить и просто на эмоциях выбросил на поле зажигалку. Но она попала не в Зенгина, с которым у фанатов возник конфликт, а в Гюнеша.

В ситуацию вмешался президент страны Реджеп Эрдоган. Первым делом он позвонил Шенолу Гюнешу, после чего выслушал мнения двух сторон – боссов «Фенера» и «Бешикташа». Сразу после прибытия в Стамбул глава государства в интервью турецкому телевидению заявил, что за вчерашними беспорядками стоят «серьезные силы», и что с футбольным террором нужно бороться на самом высоком уровне.

Но главной темой дня была не борьба с насилием на трибунах, а решение дисциплинарных органов, в ожидании которого замерла вся страна. Поклонники «Бешикташа» и просто здравомыслящие люди твердят о необходимости присудить техническое поражение хозяевам, в таком случае в финал выйдет «картал» (прозвище «Бешикташа» – прим.ред.). А остальные – обвиняют Шенола Гюнеша в симуляции, намеренном срыве матча и настаивают на том, что встречу нужно доиграть. Добавляет масла в огонь удаление Пепе, случившееся в концовке первого тайма. Руководство «Фенера», во главе с Азизом Йылдырымом, считает, что соперник испугался играть в меньшинстве и искал повод, чтобы матч сорвать.



Фото: fanatik.com.tr

Кто прав, кто виноват, станет известно в ближайшее время, но одно ясно и без официальных заявлений. Футбол нужно очистить от всего этого ужаса. История с Оскаром Гарсией, экс-наставником «Олимпиакоса», в которого фанаты ПАОКа попали рулоном ленты от кассового аппарата, из той же оперы. Футбол в Турции и Греции не перестает напоминать боевые действия. Местным чиновникам пора наконец решить вечную проблему насилия и жестокости на трибунах. В противном случае, количество пострадавших от рук фанатов с каждым годом будет только увеличиваться.