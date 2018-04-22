Разгромив «Севилью» (5:0), «Барселона» в 30-й раз и четвертый год подряд выиграла Кубок Короля. Для капитана сине-гранатовых Андреса Иньеста этот матч стал последним кубковым финалом в Испании. Летом он покинет легендарный клуб и продолжит карьеру в Китае.

Для каталонцев Кубок Испании – любимый турнир. В нем до 21 апреля 2018 года они побеждали рекордное количество раз – 29. Думаете, на втором месте – мадридский «Реал» (19)? А вот и нет! Между этими испанскими грандами вклинился «Атлетик» из Бильбао (23). У «Севильи» – пять побед в Кубке короля. Выше нее еще и «Атлетико» (10), «Валенсия» (7) и «Сарагоса» (6).

Это был четвертый подряд выход в финал Кубка Испании для «Барселоны». Каждый год, как утверждает испанская пресса, каталонцы хотели сыграть решающий матч на поле «Сантьяго Бернабео», домашнего стадиона «Реала». И всякий раз заклятые соперники находили отговорки, чтобы не допускать там триумфа главного соперника. Сейчас вдруг потребовалось срочно отремонтировать… туалеты.

И «Барса», и «Севилья» на прошлой неделе вылетели из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Если для «Севильи» поражение от «Баварии» выглядело вполне логичным, то неудача каталонцев в противостоянии с «Ромой», да еще и после домашних 4:1 стало подобием зимней грозы. Бывает, конечно, но крайне редко.

В последних 8 очных матчах «Барселона» одержала семь побед. Встреча 30-го тура чемпионата Испании-2018 31 марта завершилась вничью 2:2. Настоящие болельщики «Севильи» вспоминают последнюю победу любимого клуба (2:1), но было это очень давно - 3 октября 2015 года или 2,5 года назад! А незадолго до этого команды давали выездной спектакль в рамках Суперкубка УЕФА В Тбилиси в феерическом матче «Барселона» повела 4:1 на 52-й минуте,«Севилья» успела счет сравнять, но пропустила в овертайме от Педро Родригеса.

В нынешнем сезоне "Барса" и "Севилья" встречались дважды. На "Ноу Камп" победили хозяева со счетом 2:1, в ответной встрече была зафиксирована ничья - 2:2. Эти результаты давали надежду на упорную борьбу в финале Кубка. Однако она продолжалась меньше 15 минут. Затем Луис Суарес сделал дубль, а Лионель Мессии замкнул красивую передачу пяткой. После перерыва забитые голы записали на свой счет Иньеста и Коутиньо с пенальти.

«Барса» наслаждалась своим преимуществом, ее лидеры выдавали чудо-пасы бомбардирам, а те радовали болельщиков. Забить «Севилья» могла лишь однажды - в концовке матча головой по воротам бил Пабло Сарабиа, но на пути мяча встал Пике, за которым, к слову, с трибун болела его жена, знаменитая певица Шакира.

Этот матч стал последним кубковым финалом для капитана «Барсы» Иньесты. На 86-й минуте он уходил с поля с высоко поднятой головой. И легендарному испанцу, автору золотого гола в финале ЧМ-2010 аплодировал весь стадион.

Кубок Испании

Финал

Севилья - Барселона - 0:5 (0:3).

Севилья: Сория, Навас, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Н'Зонзи, Банега, Сарабия, Корреа (Рамирес, 46), Васкес (Нолито, 86), Мурьель

Барселона: Силлессен, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс (Паулиньо, 76), Ракитич, Иньеста (Денис Суарес, 87), Коутиньо (Дембеле, 82), Месси, Луис Суарес.

Голы: Суарес, 14 - 0:1. Месси, 31 - 0:2. Суарес, 40 - 0:3. Иньеста, 52 - 0:4. Коутиньо, 69 (пенальти) - 0:5.

Предупреждения: Меркадо, 34. Эскудеро, 38. Иньеста, 67. Бускетс, 74. Васкес, 74.

Судья Хесус Хиль Мансано (Испания).

21 апреля. Мадрид. Стадион «Ванда Метрополитано».