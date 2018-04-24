Автор первого из трех голов «Ахмата» в московском матче со «Спартаком» Магомед Митришев рассказал о том, как его команде удалось, по сути, похоронить надежды красно-белых защитить чемпионский титул.

«ДЛЯ «АХМАТА» ЭТО ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ»

– Со стороны показалось, что «Ахмат» изначально играл против «Спартака» на победу. Несмотря на огромную разницу в турнирном положении команд. Так и было?

– Да, мы настраивались увезти с «Открытие Арены» три очка. У нас сейчас такое положение, что нужно побеждать в каждом матче. И мы, считаю, заслуженно победили. Грамотно сыграли в обороне, реализовали свои моменты в атаке.

«Ахмат» очень внимательно изучил «Спартак». Москвичи до этого проиграли «Уралу», «Тосно». Мы понимали, что у соперника неидеальное психологическое состояние. Плюс подметили какие-то слабости в игре соперника. Оставалось все это использовать в свою пользу. И нам удалось.

– Вы открыли счет уже на 11-й минуте, после чего «Спартак» надломился. Какие эмоции испытали, забив ворота Александра Селихова?

– Я бы не стал выделять именно свой гол. Настоящая радость пришла уже по окончании матча. Это безумно приятно – победить «Спартак» на его стадионе, при его болельщиках. «Ахмат» сделал это впервые. Исторический момент. Всем нам игра запомнится на всю жизнь.

«БЕРИША РАСКРЫЛСЯ НА СТО ПРОЦЕНТОВ»

– При счете 2:0 главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов высказывал претензии некоторым футболистам. Чем он был недоволен?

– Я никаких претензий на поле не слышал. Наоборот, тренер нас подбадривал. Еще в перерыве он разобрал несколько моментов, на которые нужно было обратить внимание. Объяснил, как действовать во втором тайме. И команда четко придерживалась установки все 45 минут. При этом «Ахмат» не менял тактику. Главным было не упустить из виду ни одного спартаковца, не открывать соперникам свободные зоны. Так и было. Мы держали концентрацию до самого конца.

– Очень яркий матч провел нападающий «Ахмата» Бернард Бериша. Почему он так легко проходил оборону «Спартака»?

– Бериша – сильный форвард, он хорошо умеет уйти от соперника на скорости, обыграть один в один. Возможно, защитники «Спартака» немного недооценили Бернарда. Но это не значит, что они слабые игроки. Наоборот, в обороне у чемпионов России – техничные, квалифицированные исполнители. Просто в понедельник Бериша сумел на сто процентов раскрыть свой потенциал. А он у него очень высок.

– Ледяхов после игры отметил персонально вас и Беришу?

– Игорь Анатольевич поздравил всю команду. Безусловно, Бериша провел лучший матч в сезоне. Это и так понятно. Но разве не молодцы наши защитники? А Евгений Городов, который выручил в нескольких эпизодах, особенно – когда опасно головой бил Зе Луиш? Эта победа – заслуга всего «Ахмата». Каждый игрок внес существенный вклад.

«ЛЕДЯХОВЫМ В ГРОЗНОМ ВСЕ ДОВОЛЬНЫ»

– С тех пор, как Ледяхов стал исполнять функции главного тренера, «Ахмат» не проигрывает: две победы и ничья. Что изменилось в игре команды?

– Есть кое-какие изменения в тренировочном процессе. Но по тактике, составу Ледяхов не стал ничего ломать. Он опытный специалист – и прекрасно понимает, что в разгар сезона кардинальные перемены могут отрицательно сказаться на результатах. А нам, повторюсь, терять очки сейчас нельзя.

К тому же Игорь Анатольевич для «Ахмата» не новый человек. Он входил в тренерский штаб еще в прошлом сезоне, при Рашиде Рахимове. Кстати, был момент, когда из-за болезни Рашида Маматкуловича Ледяхову пришлось самостоятельно тренировать. И уже тогда у него неплохо получалось. Сейчас все в «Ахмате» очень довольны его работой. На турнирном положении его назначение после отставки Михаила Галактионова отразилось положительно.

– Если бы проиграли «Спартаку», то имели бы сейчас поровну очков с «Амкаром», который находится в зоне стыков. Теперь «Ахмат» обезопасил себя от участия в переходных играх?

– Не хочу загадывать. Мы одержали очень важную для нас победу. Но таблица – плотная. После каждого тура команды перемещаются на несколько строчек вверх и вниз. Борьба идет на всех этажах. И за выживание, и за стыки, и за Лигу чемпионов. Мне кажется, такая конкуренция говорит о высоком уровне чемпионата России.

«КОГДА ЗАБИВАЮ ГОЛЫ, НЕ ДУМАЮ О СБОРНОЙ»

– После прошлогоднего чемпионства «Спартака» нынешний главный тренер «Ростова» Валерий Карпин говорил, что тот сезон был самым слабым в РФПЛ за 5-6 лет…

– Этот сезон, безусловно, сильнее по среднему уровню участников. Но я не согласен с тем, что предыдущий чемпионат был таким уж провальным. Премьер-лига прогрессирует с каждым годом. Почти все команды научились одинаково хорошо атаковать и обороняться. Поэтому так редко встречаются крупные счета. Обычно судьбу игры решают пара-тройка моментов.

– «Локомотив» уже чемпион?

– Процентов на 90 – да.

– И последний вопрос. За матчем «Спартак» – «Ахмат» с трибун наблюдал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Ранее он говорил, что внимательно следит за вашей игрой. Думаете о попадании в состав национальной команды на чемпионат мира? В апреле у вас потрясающая статистика – четыре гола в четырех играх!

– Если честно, сейчас не до сборной. У «Ахмата» напряженный график. Все мысли – как помочь клубу занять в чемпионате достойное место. И я выкладываюсь по максимуму не для того, чтобы меня похвалил Черчесов, а чтобы «Ахмат» побеждал. Хотя, конечно, буду очень рад, если пригласят в сборную. Это мечта любого футболиста.