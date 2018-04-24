Игра сборной России в преддверии домашнего чемпионата мира вызывает много вопросов, нам не хватает качественных игроков. Может, вернуть в состав легенду прошлого?

У СБОРНОЙ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ

Желания у команды хоть отбавляй, а вот результаты неутешительные. Команде Станислава Черчесова явно не хватает магии и везения. Конечно, еще бы неплохо завершать те нечастые моменты у ворот соперника, что футболисты все-таки создают, но кому? Федор Смолов в «Краснодаре» играет немного иначе по сравнению со сборной, Алексей Миранчук – тоже. Александр Кокорин вряд ли наберет форму после травмы колена к ЧМ-2010, как и Павел Погребняк, которого где-то в мечтах после его ренессанса в «Тосно» мы тоже могли снова представить в майке сборной России.

В этом году сборная провела пока две встречи – с Бразилией (0:3) и Францией (1:3). Матчи показали не только нашу классовую несостоятельность, но и проблемы с реализацией. Смолов, как самый бьющий футболист РФПЛ, ни разу не ударил по воротам бразильцев, но чутка исправился в игре с французами. Однако этого мало.

На групповой стадии чемпионата мира нам придется явно не легко. Во-первых, потому что забивать для выхода в плей-офф нужно будет много. Ведь дело в том, что наши соседи по группе – Уругвай и Египет – наделены поистине скорострельными, опасными и по-настоящему топовыми страйкерами. У первых это Луис Суарес («Барселона») и Эдинсон Кавани («ПСЖ»), у вторых – только что получивший приз лучшего игрока АПЛ Мохаммед Салах («Ливерпуль»). А у нас кто?

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ВСЕ ЕЩЕ ТОП?

Раньше точно был. Никому ведь не надо напоминать, как он отгрузил голландцам в незабываемом Евро-2008. Или как его голы помогали сборной России отбираться на другие турниры вроде Евро-2012. К тому же, Андрей был еще и замечательным созидателем, он мог не только решить момент, но и придумать его из ничего: что для себя, что для партнера. В последнее время кажется, что равнозначных Аршавину игроков в сборной России сейчас нет.

Вот и просочились в информационное пространство первые авантюрные гипотезы. Так, БК Tennisi дает эксклюзивную линейку на то, что Аршавин все-таки взорвет это лето и сыграет на сборную на чемпионате мира. Это же клево, разве нет? Возвращение легенды, что-то по-тренерски новое от Станислава Черчесова, дополнительный всплеск эмоций на трибунах, риск, оголенные нервы – боже, как нам всего этого не хватает в играх сборной России. И тут такой шанс!

Последние два года Андрей Сергеевич пылит в чемпионате Казахстана за «Кайрат», забивает красиво, еще и в еврокубках (!). Ну и с возвращением Аршавина в сборную мы хоть как-то сможем классово противопоставить себя Уругваю и Египту. У нас в таком случае в составе будет экс-игрок лондонского «Арсенала», обладатель не только внутрироссийских титулов, но и Кубка и Суперкубка УЕФА.

Ну что, Станислав Саламович, рискнете? Мы бы рискнули. А вы?