75% времени владения мячом, 623 передачи – против грозненцев красно-белые владели территорий, но на этом же все и заканчивалось. Потому что подходы к своим воротам через передачи низом «Ахмат» перекрыл, а навесы (их было 38!) или блокировались (12), или заканчивались выигранной борьбой, или ударами из сопротивления. Спартаковский контроль мяча гостям был так же не страшен, как хозяину большого дома, вокруг которого по всеми периметру расположены сторожевые псы, открытые двери – попробуй проскочи, если желаешь.

«Ахмат» сыграл по схеме 4-5-1. Если высоко поднимались Ещенко и Комбаров, то модуль трансформировался в 6-3-1 - глубоко опускались крайние полузащитники Бериша и Митришев. За центр поля неизменно отвечали Швец, Родолфо и Исмаэл.

Своими движениями троица «Ахмата» в центре поля заставляла «Спартак» играть к боковым линиям. Для этого один из полузащитников поднимался на игрока с мячом в прессинг. Если спартаковцы все же ломились через середину, то наступал отбор. Оборонительный блок чеченской команды располагался низко – у штрафной. Поэтому плотность была такой же, как на центральной площади в день города.

8-й ХОЛОСТОЙ МАТЧ ПРОМЕСА

Вновь провалился Квинси Промес. С учетом игр национальных команд он не отметился ни одним результативным действием уже в восьмой встрече в 2018 году! Слишком много для игрока, которого то и дело отправляют за границу.

Если голландец получал мяч на фланге, то один соперник его встречал, а по обе стороны от него были подстраховщики. Прорваться Квинси в таких ситуациях никуда не смог.

В ситуациях, когда подстраховки на фланге не было, Промеса теснили в центр, где у «Ахмата» была большая плотность населения.

Квинси увяз в оборонительной сети «Ахмата». Он ни разу не вывел партнеров на удар с игры, а сам пробил лишь раз, выстрел заблокировали. Обыграть соперников легионеру удалось лишь дважды.

Провал Промеса против закрывшейся команды – уже тенденция. Ему тяжело давалась кубковая игра с «Тосно», он вяз в битве с «Локомотивом», европеец нервничал и наносил удары из космоса по воротам «СКА-Хабаровска».

Промес хорош, когда соперник раскрывается. Так было в недавнем матче против «Анжи»(4:1), в котором Квинси сделал хет-трик. Подобное случилось в игре Лиги чемпионов с «Севильей» (5:1). Тогда голландец дважды забил и записал на свой счет два результативных паса. И дело здесь не только в том, что он куражный парень. Промес полезен тогда, когда набирает скорость, а в оборонительных построениях соперника есть прорехи. Когда нужно творить в цейтноте, возникают трудности. «Тосно» их организовал.

Провал Квинси – плохая новость для «Спартака». Но есть и хорошая: Промес уязвим. Значит, в Европу он может не уехать.

ПРОВАЛ АДРИАНО

Через центр заходить к воротам «Ахмата» «Спартак» все-таки пытался, несмотря на приглашение от соперника действовать бровками. В желании и настойчивости красно-белым точно не откажешь. Но гости либо перехватывали мяч, либо атаковали футболиста на его приеме. В одной из атак гости в течение трех секунд даже дважды остановили чемпионов России: Швец обезмячил Адриано, а Уциев встал шлагбаумом на пути подхватившего мяч Промеса.

Интересны действия центральных защитников «Ахмата»: Семенов и Анхель отслеживали движения Адриано и Зе Луиша и отскакивали за ними в глубину, чтобы навязать борьбу на приеме мяча.

Адриано в обороне «Ахмата» увяз, как и Зе Луиш, если не считать фланговых подач. За игру бразилец нанес лишь два удара – голевой на финише матча и в начале игры со второго этажа. Гол «Спартака» стал возможен, так как вышедший на замену Мбенге проиграл Боккетти борьбу за подбор.

Хозяином центра поля южного коллектива стал экс-игрок «Локо» Родолфо. Он совершил пять отборов и четыре перехвата. В плотной игре в середине южноамериканец чувствовал себя уверенно. Бразилец не только классно действовал в игровых эпизодах, но и руководил партнерами – показывал, когда нужно поднимать оборону и встречать оппонентов.

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Нет. Разве есть вариант лучше Карреры?

В ЦЕНТРЕ ПОЛЯ «СПАРТАК» ПРОИГРАЛ ВСЮ ИГРУ

Неудачные низовые проникновения в чужую штрафную – полбеды для «Спартака». Настоящая катастрофа, что две попытки прорваться комбинационно закончились контратаками и голами. Так были забиты первый и третий мячи – обрезались Зобнин и Боккетти. Перехваты совершили Исмаэл и Семенов. Кандидат в сборную России вновь накрыл Адриано на приеме мяча!

«Спартак» нарушил одно из главных правил Пепа Гвардиолы: не терять мяча в центре, так как отсюда легко развить контратаку. Завладевшим мячом игроком может направить атаку как на один из флангов, так и по центру. Этой проблемой красно-белые страдали в первой части сезона, не решена она до сих пор.

У «Ахмата» в центре поля стояли капканы. «Спартак» результативно в них угодил сразу дважды. И бесчисленное количество раз отделался царапинами.

За игру «Спартак» нанес 21 удар. 9 из них были выполнены головой. Навесы – то, что лучше всего получалось у красно-белых. И опасность была, и контратак не случалось. Но совсем упрощать игру штаб Массимо Карреры не желал. Как оказалось, зря.

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Нет, у ЦСКА еще есть шансы

Нет, у «Спартака» еще есть шансы

Нет, у «Зенита» еще есть шансы

КОНЦЕНТРАЦИЮ ОДНОВРЕМЕННО ПОТЕРЯЛИ САМЕДОВ И ФЕРНАНДО

«Ахмат» раскусил «Спартак». Это касается и творчества – Бериша и Митришева в контратаках открывались высоко на бровках, чтобы наказать увлекающихся атаками Комбаров и Ещенко. И албанец дважды преуспел. Но страшнее для красно-белых не это – соперник всегда может выбрать план лучше, чем ты. На то он и футбол. Игроки красно-белых подарили второй гол «Ахмату». На ровном месте.

При атаке «Ахмата» левым краем Самедов решил не бежать за включившимся в атаку Мохаммади. А Фернандо просто встал в центре поля, отпустив в штрафную Исмаэла. В итоге Зобнин был вынужден разрываться между Исмаэлем и Швецом. Мохаммади подал, Исмаэл выиграл подбор – и начинайте с центра поля.

Когда говорят о преимуществе одной из команд в желании, подразумевают такие эпизоды. В одной результативной атаке южан недоработали сразу два спартаковца! Такую оценку красно-белые и заслуживают за игру.

Кадры: «Матч Наш Футбол».