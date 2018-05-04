Не исключено, что Андрей Измайлов, обвинивший полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова в нападении на себя в ресторане 1 мая при просмотре матча «Реал» - «Бавария», сфабриковал «улики».

Напомним, вечером 3 мая гражданин Измайлов заявил через СМИ, что Тарасов набросился на него с кулаками. Причиной якобы послужило выложенное фанатом «Спартака» в своих историях Инстаграма фото, на котором были запечатлены Тарасов и один из братьев Миранчуков за курением кальяна во время трансляции полуфинала Лиги чемпионов.

По словам Измайлова, Тарасов ударил его ладонью по лбу и заставил удалить «компромат» из телефона. При этом в Инстаграме фото, как утверждает фанат, сохранилось. В качестве доказательства нанесенных ему побоев Измайлов показал ссадины на лбу. После чего пригрозил Тарасову обращением в полицию.

Учитывая, что «Спартак» ведет с «Локомотивом» борьбу за чемпионство, подобная новость незадолго до 29-го тура (в котором железнодорожников ждет непростой матч против «Зенита»), изначально выглядела как сфабрикованная провокация. И при внимательном изучении вопроса можно убедиться, что, скорее всего, это действительно фейк.

Первая странная вещь: каким образом при наличии у Измайлова в Инстаграме почти двух тысяч подписчиков никому из них до 3 мая (а «скандал» якобы разворачивался 1-го числа) не пришло в голову перепостить «скандальное фото с кальяном»? Это невероятно! Ведь публикации хранятся в историях 24 часа. По словам самого Измайлова, Тарасов среагировал на фото спустя 60 минут. Да к тому же заставил удалить его только из телефона, но не из самой соцсети. Об этом, повторимся, говорит сам фанат. Так как же такая «сенсация» за два дня не просочилась наружу?

Ну а вторая – и главная – нестыковка – это, конечно, «побои на лбу». Если вы заглянете в Инстаграм Измайлова, то среди прочих обнаружите там такое фото с Луисом Адриано.

Обратите внимание на красные пятнышки на лбу «жертвы» под козырьком бейсболки. Они очень похожи на «ссадины», которые Измайлов продемонстрировал СМИ 3 мая.

Однако пост с Адриано был сделан… 9 апреля. Почти за месяц до «скандальных событий в ресторане»! Кстати, один пользователь (видимо, болельщик «Локо») уже отреагировал на это в комментариях следующей фразой: «Тебя по 2 раза в месяц по лбу в одно и то же место бьют?»

Добавим, что Тарасов полностью отрицает свою причастность к инциденту и даже сам факт просмотра полуфинала ЛЧ в том месте, о котором говорит Измайлов. И нет никаких оснований не верить футболисту. Напомним, за сутки до полуфинала «Реал» - «Бавария» железнодорожники проводили гостевой матч в Краснодаре, поражение в котором отложило их чемпионство.

Совершенно очевидно, что в непростой для «Локо» ситуации конкуренты пытаются всеми способами выбить команду Юрия Семина из колеи. Все последние дни распространяются слухи различного уровня достоверности о судьбе тренерского штаба и неоднозначном поведении ведущих футболистов. «Обвинения» спартаковского фана – из той же оперы.

Ну а курили ли кальян Миранчуки и Тарасов? Может, когда-нибудь и курили. В том самом ресторане, на который намекает Измайлов, примерно за две тысячи рублей вам приготовят кальян на воде, на молоке, на кока-коле и на соке. Ничего предосудительного!

Было ли это 1 мая 2018 года? Пусть «побитый» спартаковец попробует доказать свою правоту при помощи имеющихся у него «улик» правоохранительным органам. Даже интересно, что они ему ответят…

«Локомотив» и «Спартак» проведут свои матчи 5 мая – соответственно против «Зенита» и «Ростова». Победа гарантирует команде Семина золото. А вот красно-белые должны думать не только о гипотетической защите титула, но и о том, как не пропустить вперед идущий третьим ЦСКА.