«ПЕРЕД «ЗЕНИТОМ» СЕМИН ДАЛ САМУЮ КОРОТКУЮ УСТАНОВКУ»

– Эмоции после победы в золотом матче над «Зенитом» уже улеглись?

– На самом деле, я только начинаю осознавать, чего мы добились. После финального свистка наступило какое-то опустошение. Оно продолжалось пару дней. Я был словно во сне. Но теперь могу точно сказать: мы – чемпионы! (Смеется.)

– Вы выступали за «Локомотив» с 2007-го…

– В том-то и дело. Такой долгий путь, непростой, столько событий, неудач, разочарований – и вот цель достигнута. Фантастика! В моей жизни это второе по значимости событие. Выше поставляю только рождение дочери.

Даже не представляю, чтобы чувствовал, если бы в итоге мы упустили золото. Это было мечтой. Я ведь не молод. До конца карьеры не так далеко. И после стольких лет в команде не взять трофей… К счастью, все закончилось хорошо. Думаю, никто не будет спорить, что «Локомотив» по праву стал первым.

– А был этой весной момент, когда показалось, что золото уплывает от команды?

– Давление, безусловно, присутствовало. После того, как не смогли победит в трех турах подряд. Пресса нагнетала нервозную обстановку. Но знаете, все мы были уверены, что в двух последних матчах обязательно возьмем три очка. Не с «Зенитом», так с «Арсеналом»… Хорошо, что не пришлось откладывать решение задачи на выезд в Тулу. Приятно стать чемпионом на родной арене.

– Какой была установка Юрия Семина перед матчем с «Зенитом»?

– Пожалуй, это была самая короткая установка за весь сезон. Тренер сказал: «Ребята, к чему слова? Вы все сами понимаете»…

«КАЖДЫЙ НАШ ИГРОК БУДЕТ БИТЬСЯ ЗА ТРЕНЕРА»

– Чем эта команда отличалась от «Локомотива», который на финише сезона-2013/14 упустил, казалось, верное золото?

– Скажу так. Тогда не каждый был готов биться за другого. Не было такой сплоченности, как сейчас. В нынешнем «Локомотиве» все играли на команду, а не для себя. Впрочем, зачем возвращаться назад? Я уже не помню, что было в 2014 году. 2018-й – вот год «Локомотива»!

– После «Зенита» много выпили шампанского?

– Конечно. Самый памятный момент празднования – когда мы вынесли кубок к фанатам. Было очень приятно отметить исторический успех в непосредственно близости с болельщиками, рядом со знаменитым паровозом у «РЖД Арены».

– Рады, что Семин продлил контракт с «Локомотивом»?

– А вы как думаете? Только с этим тренером мы берем трофеи. Он преобразил команду за полтора сезона. Присутствие Семина добавляет уверенности перед возвращением в Лигу чемпионов.

– Слышали о якобы имевшем место конфликте между Семиным и клубным руководством?

– Это не мой вопрос. Самое главное, что все игроки будут биться за Семина до конца. Думаю, он заслужил тренировать команду столько, сколько посчитает нужным. Мы должны уважать любое его решение. Он – тренер-победитель.

«СМОРОДСКАЯ ИСПЫТЫВАЕТ ЧУВСТВО К КЛУБУ»

– Как думаете, «Локомотив» сохранит всех лидеров перед Лигой чемпионов?

– Я слышал, что Миранчуки могут уехать. Мое мнение – им рано. Зачем? Ведь в Лиге чемпионов есть возможность набраться опыта. Алексей и Антон еще молоды, и в «Локо» им комфортно. Конечно, бывают предложения, от которых сложно отказаться. Но я бы на их месте несколько раз подумал, прежде чем куда-то уходить.

– Бывший президент «Локо» Ольга Смородская заявила, что в нынешнем чемпионстве есть и ее заслуга. Согласны?

– Думаю, она по-прежнему испытывает сильное чувство к клубу. Все-таки не один год здесь проработала.

– На матч 30-го тура против «Арсенала» поедете «на расслабоне»?

– Уверен, там нас поддержат свои болельщики, поэтому мы не имеем права играть спустя рукава. Надо завершить сезон на мажорной ноте.

– Готовы уступить место в воротах Антону Коченкову?

– Посмотрим, пока не обсуждали. Если Антон хочет сыграть, буду не против.