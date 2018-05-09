О сюрреализме происходящего – репортаже «Советского спорта».

ПЕРВАЯ ЛИГА В ФИНАЛЕ КУБКА. 7 ЛЕТ СПУСТЯ

В это сложно поверить, но Кубок России как ни странно все-таки элитный турнир. Последний раз в финале в 2011 году. Тогда ЦСКА в Ярославле обыграл "Аланию" (2:1), дубль оформил Сейду Думбия, укативший впоследствии в Европу, но там себя полностью после вояжа в Москву не раскрывший. "Алания"? Да про нее вы тоже все прекрасно знаете.

Но отбросим ностальгические чувства, если они вас накрыли. Состав тосненцев был знаком общероссийской публике много лучше курского. Давид Юрченко, Илья Жигулев, Сергей Сухарев, Максим Палиенко, Алексей Скворцов, Вагиз Галиулин, Ризуан Мирзов, Тимофей Маргасов, Андрей Буволов, Евгений Чернов и Марко Полетанович. Не спартаковский состав (команда выбыла на стадии полуфинала), но тоже неплохо.

У «Авангарда» в составе как малоизвестные ребята, так и попробоавшие силы в РФПЛ. Александр Кобзев, Аслан Дашаев, Игорь Киреев, Азамат Гурфов, Кирилл Гоцук, Равиль Нетфуллин, Руслан Болов, Артем Федчук, Ильнур Альшин, Михаил Багаев и Дмитрий Коробов. Постеры с этими футболистами вряд ли висели у курских пацанов над кроватями, однако, кто знает, вдруг после сегодняшнего матча, все изменится?

СИМУЛЯТОР ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Поддержка у «Авангарда» - топ. 3500 курян, приехавших в Волгоград на матч, нивелировали разницу в классе с «Тосно». Раз у одних наиболее мастеровитые футболисты, тогда у других – мощный саппорт. При этом к заполняемости стадиона были вопросы. Это как же так умудрились раздать сорок тысяч билетом, что на второй ярусе трибун – чем-то напоминающие волны «Эмирейтс» - зияли голубые дыры.

Необычно конечно было слышать, как стадион одинаково бодро поддерживает атакующие потуги и тех и других. Складывалось ощущение – пресс-ложа на «Волгоград Арене» очень высоко – что ты попал в компьютерный симулятор, где под одинаковый гул/свист/ор носятся по полю два состава крохотных человечков в черно-белой и синей экипировках соответственно. И что нет никакой разницы, за кого публике топить. От всего этого веяло игрушечностью, как будто только в виртуальном мире или фильме Данилы Козловского в финале Кубка России могли выйти команды уровня «Тосно» и «Авангарда».

А на столь красивом, новом и ультрасовременном стадионе, да еще и при максимальной загрузке, на матч пришли 40 373 зрителя, комбинации команд приобретали будто бы европейский уровень. Ни в коем случае не преуменьшая заслуг финалистов, складывалось ощущение, что все мы тут в театре. И не доблестно отбываем номер, а играем! Хотя после нескольких действительно шикарных комбинаций в натуральность происходящего почти удалось поверить.

ПОВЕРЬТЕ, БЫЛ ОТЛИЧНЫЙ ФУТБОЛ!

Первый тайм получился бодрым. Проблема игры в середине поля? Ее просто не было. Середины. Команды пролетали центр поля без труда и обменивались атаками. А ведь казалось, что встанут в два автобуса и будут бодаться, боясь сделать лишний шаг вперед. Но нет, уже на 11-й минуте Алексей Скворцов, выиграв борьбу с защитников, протолкнул мяч в ворота. Трудовому голу номинальных хозяев предшествовала атака по правому флангу, откуда уже арендованный у «Краснодара» Илья Жигулев прострелил на одного из героев матча.

Из-за быстрого гола стало немного страшно. А вдруг теперь все-таки встанут у ворот тосненцы и превратиться финал кубка с сопротивление холодца и вилки? К счастью, «Авангард» попер вперед, частично оправдывая свое название. После навеса с левого фланга на технику в касание с дальнего угла вратарской в противоположный угол забил Игорь Киреев. Боже, это было так эффектно, что журналистам вновь пришлось бить друг друга по щекам. 16 минут бодрого футбола, никакого каттеначо, а лишь искры из-под бутс, два гола и яркая поддержка.

Пока болельщики Курска оголяли торс, негласно обращаясь к здешним комарам с просьбой поужинать, голкипер Александр Кобзев, равно как и Давид Юрченко, пару раз спасли ворота и подсушили ничейный счет. Сначала хотя бы до перерыва.

Во втором тайме практически сразу команды предложили болельщикам определиться с выбором, за какой из коллективов в случае поражения ему больше будет обидно. «Авангард» по форме – комбинационной и диагонально-откатной – был лучше, а с точки зрения содержания – доведение до завершения и время с мячом в финальной трети поля – рулил «Тосно». Вот и выбирали болельщики, не ушедшие в перерыве домой, а таких явно было несколько тысяч, за кого отдать обиду. Нравиться такой футбол, имеющий мало общего с вариантом первой 45-минутки, не мог по определению. Поэтому пришлось действовать от противного.

Чем глубже Волгоград погружался в поздний вечер, тем стремительнее футбол деградировал. Мезозоем неслабо запахло минуты после 75-й, когда цена ошибки заполонила каждое пустое кресло на стадионе. И чтобы сбросить еще несколько тысяч болельщиков раньше времени и хоть немного оживить публику, Мирзов, пройдя по левому флангу в штрафную, прошил Кобзева и вероятно забил главный гол в карьере. А если учесть еще и тот факт, что у Ризуана голов в принципе немного. Тем ценнее!

А «Тосно» меж тем взял первый трофей в своей истории, да еще и автоматом мог попасть в групповой этап Лиги Европы, но по заверениям РФС, в ЛЕ сыграет шестая команда РФПЛ. Получается, тосненцы покруче «Краснодара» будут – клубу всего пять лет, а они уже и до трофея добрались, который «быки» могли взять в 2014, но проиграли по пенальти.