Совсем не тот Джанлуиджи. Ошибки Доннаруммы принесли «Юве» Кубок Италии (видео)
Тезка и правопреемник Джанлуиджи Буффона в сборной Италии Доннарумма совершил две чудовищные ошибки, лишившие «Милан» шансов на победу.
Когда Леонардо Бонуччи уходил прошлым летом из «Ювентуса» в «Милан», наверняка он рассчитывал, что команда будет бороться не только за Кубок Италии, но и как минимум за место в Лиге чемпионов. Однако несмотря на 200 млн выброшенных на трансферном рынке евро, россонери провалили старт сезона, и Винченцо Монтелла покинул пост главного тренера. Пришедший ему на смену Дженнаро Гаттузо неожиданно оказался на своем месте.
Под его руководством миланцы поднялись в шестерку и добрались до финала Кубка страны. Причем все матчи провели уже с новым наставником на тренерской скамейке и не пропустили ни одного мяча. Правда, и забили немного: 3:0 с «Вероной», 1:0 с «Интером» и дважды по 0:0 с «Лацио» (5:4 по пенальти).
Последним серьезным трофеем «Милана» был скудетто в 2011 году, поэтому выход в финал Кубка очень воодушевил миланских тиффози.
All in!!! #JuveMilan pic.twitter.com/qPoKBbuFvC— q0ɹɐɔs (@robbyscala) 9 мая 2018 г.
Первый тайм получился по-итальянски закрытым. Оба тренера сделали ставку на то, чтобы в первую очередь не пропустить, потому что отыграться в такой встрече будет очень сложно. Плотность оборонительных редутов привела в отсутствию свободного пространства и большому количеству ошибок – к 38-й минуте команды сделали на двоих 34 неточных паса.
Поэтому до опасных ударов дело доходило редко. Пожалуй, наиболее реальный шанс упустил в начале встречи Патрик Кутроне, беспрепятственно бивший с линии штрафной площади. Буффон справился с этим ударом. В большинстве остальных случаев мяч пролетел мимо цели. Отметим также, что «Милан» выглядел даже интереснее оппонента.
HT: #JuveMilan 0-0. Decent first half by the Rossoneri, defended well. pic.twitter.com/dXyGwn5RJ7— SempreMilan (@SempreMilanCom) 9 мая 2018 г.
Вторые 45 минут начались куда интереснее. Почувствовав, что соперник не безгрешен, миланцы после выхода из раздевалки забегали активнее и несколько раз даже потревожили Буффона. Однако в результате пропустили сами. Мехди Бенатиа выше всех выпрыгнул в чужой штрафной при подаче углового и открыл счет.
Гол вдохновил футболистов «старой синьоры», и они обрушили на ворота Доннаруммы град ударов. Молодой голкипер пару раз выручил партнеров (особенно после удара Паоло Дибалы в ближнюю «девятку»), но дрогнул и пропустил мяч между рук. Повезло Дугласу Косте.
⚽️⚽️#Costa #JuveMilan #CoppaItalia #DouglasCosta pic.twitter.com/dD2VuzZU4Z— 3RE-3RA (@murderday) 9 мая 2018 г.
Этот гол подкосил Доннарумму, и спустя еще четыре минуты он вновь «привез». На сей раз он не смог зафиксировать мяч, летящий ему в руки, и подоспевший Бенатиа беспрепятственно расстрелял ворота – третий гол за восемь минут! И все в этой встрече стало ясно.
Three goals in 8 minutes.....— ⚫𝓟𝓲𝓷𝓽𝓾𝓻𝓲𝓬𝓬𝓱𝓲𝓸⚪ (@juvegalaxy) 9 мая 2018 г.
Today is the day Benatia took over Milan...from the Chinese...#JuveMilan#Timcup pic.twitter.com/wfk65zOmzQ
В принципе, после этого матч можно было завершать. Отыграть три мяча у сегодняшнего «Ювентуса» в состоянии не так уж много клубов в мире, и «Милан» пока не входит в их число. Более того, в завершение всех бед Никола Калинич отправил мяч в свои ворота.
A Milan player finally scores a goal! Had to put the ball into their own net but a goals a goal 😂 #JuveMilan pic.twitter.com/d1tqoYth98— Graeme Scott (@G_Juve87) 9 мая 2018 г.
Таким образом, в последнем матче Кубка Италии в карьере Буффона, завершающего карьеру по окончании сезона, «Ювентус» одержал крупную победу. А Доннарумма четко дал понять конкурентам за пост номер один в сборной Италии, что шансы у них очень весомые. Впрочем, отчаиваться вратарю не стоит, ведь ему всего 19 лет.
Grande @gigiodonna1 🏆 #CoppaItalia #JuveMilan pic.twitter.com/YQ9aPX5qLh— Lou (@QtcLou) 9 мая 2018 г.
ЮВЕНТУС – МИЛАН – 4:0 (0:0)
«Ювентус»: Буффон, Бетаниа, Барцальи, Куадрадо, Асамоа, Пьянич, Матюиди, Хедира, Д. Коста (Бернардески, 73), Манджукич, Дибала.
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Р. Родригес, Бонуччи, Романьоли, Локателли (Монтоливо, 80), Кессье, Бонавентура, Чалханоглу, Кутроне (Калинич, 62), Сусо (Борини, 68).
Голы: Бенатиа, 56 – 1:0. Д. Коста, 61 – 2:0. Бенатиа, 64 – 3:0. Калинич, 76 – 4:0 (в свои ворота).
Предупреждения: Д. Коста, 61. Калабрия, 73.
Судья: Антонио Дамато.