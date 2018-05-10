УСТУПКИ НЕУМЕСТНЫ

Напомним, сенсационная победа в финале Кубка России позволяла «Тосно» стартовать в ЛЕ с группового этапа. Однако клуб из Ленинградской области, имевший непогашенные долги, не успел предоставить РФС всех документов для прохождения лицензирования УЕФА. И, таким образом, лишился теоретической возможности дебютировать в следующем сезоне в еврокубках.

Конечно, тосненцам можно было пойти на уступки. Время для подачи необходимых бумаг в УЕФА еще есть, а перенести дедлайн во внутреннем документообороте – не проблема. Но РФС совершенно разумно свел риски к минимуму.

В чем заключались эти риски? Дело в том, что, в соответствии с пунктом 4.08 регламента УЕФА, путевка команды, не допущенной в еврокубки, переходит к представителю той же страны, имеющему лицензию и показавшему лучший результат в национальном чемпионате. Так, собственно, и произошло в случае с «Тосно». Освободившуюся вакансию в Лиге Европы займет шестой клуб РФПЛ-2017/18.

Но в регламенте УЕФА содержится и пункт 4.04. А он гласит, что, если команда, получившая лицензию, сама отказывается от участия в еврокубках, то ее путевка отбирается у страны безвозвратно.

Мог ли реализоваться подобный сценарий в случае с «Тосно»? Да элементарно! Даже если бы клуб каким-то образом прошел сейчас лицензирование УЕФА, где гарантии, что перед началом следуюшего сезона не возникли бы новые трудности? Речь не обязательно идет о банкротстве (хотя и оно не исключено). Просто участие в Лиге Европы для бедных команд – накладная вещь. Поэтому «Тосно» вполне мог сняться с турнира и, таким образом, сократить российскую квоту в еврокубках-2018/19 с шести клубов до пяти.

Так что, РФС, заняв в отношении тосненцев предельно жесткую позицию, поступил, по крайней мере, дальновидно.

ПОБРАТИМЫ «ТОСНО»

Наш случай – далеко не уникален. Лицензирование для участия в еврокубках-2018/19 не прошли еще несколько команд.