После провального сезона «Зенит» вновь оказался в поиске кандидата на пост главного тренера. В числе главных соискателей называются восемь фамилий. Прекрасный способ сорвать куш в БК Tennisi.bet, угадав того, кто сменит Роберто Манчини на тренерском мостике.

Сергей Семак – коэффициент 3.00

Информация о том, что руководство клуба хочет видеть в качестве наставника Семака, который приносил клубу с берегов Невы пользу не только на футбольном поле, но с тренерской скамейки – на протяжении трех лет он входил в тренерские штабы Лучано Спаллетти и Андре Вилла-Боаша – появилась давно. По окончании заключительного тура «Зенит» запустил в ВК опрос среди пользователей, согласно которому Семак лидирует с большим отрывом.

По информации СМИ, он уже посетил офис «Газпрома» для переговоров с новым работодателем.

Миодраг Божович – 4.00

В очередной раз привлек к себе внимание качественной работой в тульском «Арсенале». Вновь реанимировал карьеру форварда зенитовцев Артема Дзюбы, в лице которого будет иметь в «Зените» самого надежного союзника. Однако Божович уже имеет негативный опыт работы в топ-клубах – ни в «Динамо», ни в «Локомотиве» он долго не продержался.

Карло Анчелотти – 6.00

Лучано Спаллетти, Роберто Манчини, Карло Анчелотти… 15 лет назад такое невозможно было даже вообразить, но питерцам уже удавалось заманить больших итальянских специалистов. Почему бы не сделать это еще раз? Столь статусного и опытного тренера, как Анчелотти в Петербурге еще не было.

Синиша Михайлович – 6.00

Еще один «итальянский» вариант. Бывший защитник сборной Югославии работает в Италии с 1992 года почти без перерывов: сначала выступал ведущие клубы серии а «Рому», «Лацио» и «Интер», а затем тренировал – в том числе «Фиорентину» и «Милан». Отличный кандидат как для русскоговорящих футболистов, так и для аргентинской диаспоры «Зенита». После отставки из «Торино» находится без работы.

Маурицио Сарри – 8.00

Главный тренер «Наполи» вновь проиграл «Ювентусу» гонку за скудетто и с большой долей вероятности покинет свой пост. Яркий атакующий стиль, который демонстрировали неаполитанцы, должен прийтись по вкусу взыскательной питерской публике.

Дик Адвокат – 10.00

Голландец в 2012 году покидал Санкт-Петербург со слезами на глазах и с тех пор успел поработать с восемью командами. Возвращение тренера, выигравшего для «Зенита» Лигу Европы, стало бы очень эмоциональным моментом. Представители Адвоката уже заявили о том, что подобное предложение было бы ему интересно.

Унаи Эмери – 30.00

К ужасу Артема Дзюбы, он вновь может повстречать главного «тренеришку» своей жизни. Эмери по окончании сезона покинет «ПСЖ» в статусе чемпиона Франции и с нереализованными амбициями в Лиге чемпионов. А уж 1:6 от «Барселоны» и вовсе навсегда войдут в историю.

Арсен Венгер – 50.00

Легенда европейского тренерского цеха 22 года работал с «Арсеналом». И вот, серьезно запоздав, пришло время перемен. Было бы интересно, если бы французский специалист выбрал для продолжения карьеры Россию, хотя наверняка у него есть предложения и поинтереснее.