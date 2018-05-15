Первым в объектив нашего внимания попадает московское «Динамо».

ГРОЗА АВТОРИТЕТОВ

Весной «Динамо» потерпело всего два поражения. Проиграли бело-голубые командам из первой пятерки - «Локомотиву» (0:4) и «Зениту» (1:2). Причем коллектив с берегов Невы победный гол забил на последних секундах матча. А москвичи три мяча из четырех провели со стандартных положений. Не было такого, чтобы команда Дмитрия Хохлова откровенно проваливалась. Наоборот, она предстала неуступчивым бойцом.

Главной целью «Динамо» после зимнего перерыва было достижение результата. Поэтому команда играла с оглядкой на оборону. Показательна игра с «Рубином». Встреча завершилась вничью 0:0, а казанцы нанесли лишь шесть ударов. В похожем ключе все развивалось и в противостоянии с «Динамо» - голов болельщики тоже не увидели. А «быки» сподобились только на шесть ударов. Когда такое случалось?! В перечисленных встречах бело-голубые значительно уступали соперникам во владении мячом - показатель заваливался ниже 40%.

Чтобы надежно сыграть сзади, Дмитрий Хохлов не стеснялся адаптировать модель под соперников. Против «Спартака» (0:0) «Динамо» сыграло по схеме 5-4-1. Против команды, умеющей использовать всю ширину поля, такое решение было логичным.

Контратаки специалист тоже готовил. Лучше всего в этом плане «Динамо» удался матч с ЦСКА (2:1). Бело-голубые сыграли по схеме 4-4-2, а главными действующими лицами стали второй нападающий Кирилл Панченко и крайние полузащитники Константин Рауш и Александр Ташаев. Хавбеки в ответных выпадах набирались скорость с бровок в зонах ушедших в атаку игроков ЦСКА, а Панченко задавал созиданию вектор. Ташаев в том матче сделал дубль. Его выход справа не должен удивлять: здесь он не тратил лишние секунды в быстрых комбинациях, перекладывая мяч под рабочую ногу.

Подбор игроков «Динамо» благоволит контратакующей игре: Ташаев быстр и техничен, Панченко умеет снабжать партнеров передачами, Луценко хорошо цепляется за доставки мяча из глубины. Поэтому, уделяя повышенное внимание обороне, свои 10 мячей коллектив Хохлова забил.

Интересно, что из пяти побед в весенней части четыре «Динамо» одержала на выезде! Для команды, действующей на быстрых выпадах, это естественно.

В позиционных атаках «Динамо» много наступало по флангам. Здесь созидали не только защитник и крайний хавбек - для розыгрыша мяча в треугольниках сюда включался игрок середины поля Самба Соу. Еще в первой части он показал, что умеет делать передачи при минимуме касаний, не становясь жертвой прессинга.

КТО УДИВИЛ

Владимир РЫКОВ, защитник

Из 10 матчей во второй части чемпионата Рыков сыграл в 9! До зимы было иначе: 7 выходов на поле в 20 турах. Только весной защитник стал основным игроком «Динамо».

Повода усомниться в себе Рыков не дал. Больше того, был главным защитником, если «Динамо» играл с тройкой. Как против «Спартака».

КТО РАЗОЧАРОВАЛ

Евгений Марков, нападающий

На данный момент. Все еще может развернуться на 180 градусов, ведь в команде он полгода.

Форвард, перебравшийся в «Динамо» из «Тосно», забил в новой команде лишь один гол. Но страшнее для него проигранная конкуренция - лишь один выход в стартовом составе и пять появлений на замену. За команду из ленинградской области 23-летний форвард в минувшем чемпионате России забил 8 мячей.

ЛУЧШИЙ МАТЧ

25-й тур. 9.04.2018. ЦСКА (Г) - 2:1.

Уже к 50-й минуте «Динамо» забило оба. Так скоро дважды по весне было-голубые не отличались.

ХУДШИЙ МАТЧ

26-й тур. 14. 04.2018. «Локомотив» (Д) - 0:4.

«Динамо» дважды в сезоне пропустило больше двух мячей: три от «Локомотива» в первом круге (0:3) и четыре от него же во втором.

Домашняя игра с будущим чемпионом бело-голубым не удалась - они не поспевали за быстрыми железнодорожниками и нарушали правила. Как результат - три гола со штрафных. Два - прямыми ударами. Был неидеален Шунин: при выстреле Антона Миранчука он пошел за стенку, но получил мяч в свой угол, при ударе Фарфана все случилось наоборот.

РАБОТА ТРЕНЕРА

ДМИТРИЙ ХОХЛОВ: ОЦЕНКА «ОТЛИЧНО».

Дмитрий Хохлов стал главным тренером «Динамо» в октябре, сменив на этом посту Юрия Калитвинцева. Предшественник взял лишь 28% очков из всех возможных! Новый наставник показал куда лучший результат - 56%.

Сохранение прописки в премьер-лиге - первое достижение Хохлова. Второе - прогресс футболистов. При нем очередную молодость переживает Владимир Рыков. Но еще более яркий всплеск случился у Александра Ташаева. В минувшем розыгрыше национального чемпионата он набрал 13 очков по системе «гол+пас», 12 из них при Хохлове, 6 - в весенней части.