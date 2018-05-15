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Первым в объектив нашего внимания попадает московское «Динамо».

ГРОЗА АВТОРИТЕТОВ

Весной «Динамо» потерпело всего два поражения. Проиграли бело-голубые командам из первой пятерки - «Локомотиву» (0:4) и «Зениту» (1:2). Причем коллектив с берегов Невы победный гол забил на последних секундах матча. А москвичи три мяча из четырех провели со стандартных положений. Не было такого, чтобы команда Дмитрия Хохлова откровенно проваливалась. Наоборот, она предстала неуступчивым бойцом.

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Заключительный матч «Спартака» – отражение всего сезона

Главной целью «Динамо» после зимнего перерыва было достижение результата. Поэтому команда играла с оглядкой на оборону. Показательна игра с «Рубином». Встреча завершилась вничью 0:0, а казанцы нанесли  лишь шесть ударов. В похожем ключе все развивалось и в противостоянии с «Динамо» - голов болельщики тоже не увидели. А «быки» сподобились только на шесть ударов. Когда такое случалось?! В перечисленных встречах бело-голубые значительно уступали соперникам во владении мячом - показатель заваливался ниже 40%.

Чтобы надежно сыграть сзади, Дмитрий Хохлов не стеснялся адаптировать модель под соперников. Против «Спартака» (0:0) «Динамо» сыграло по схеме 5-4-1. Против команды, умеющей использовать всю ширину поля, такое решение было логичным.

Контратаки специалист тоже готовил. Лучше всего в этом плане «Динамо» удался матч с ЦСКА (2:1). Бело-голубые сыграли по схеме 4-4-2, а главными действующими лицами стали второй нападающий Кирилл Панченко  и крайние полузащитники Константин Рауш и Александр Ташаев.  Хавбеки в ответных выпадах набирались скорость с бровок в зонах ушедших в атаку игроков ЦСКА, а Панченко задавал созиданию вектор. Ташаев в том матче сделал дубль. Его выход справа не должен удивлять: здесь он не тратил лишние секунды в быстрых комбинациях, перекладывая мяч под рабочую ногу.

Подбор игроков «Динамо» благоволит контратакующей игре: Ташаев быстр и техничен, Панченко умеет снабжать партнеров передачами, Луценко хорошо цепляется за доставки мяча из глубины. Поэтому, уделяя повышенное внимание обороне, свои 10 мячей коллектив Хохлова забил.

Интересно, что из пяти побед в весенней части четыре «Динамо» одержала на выезде! Для команды, действующей на быстрых выпадах, это естественно.

В позиционных атаках «Динамо» много наступало по флангам. Здесь созидали не только защитник и крайний хавбек - для розыгрыша мяча в треугольниках сюда включался игрок середины поля Самба Соу. Еще в первой части он показал, что умеет делать передачи при  минимуме касаний, не становясь жертвой прессинга.

КТО УДИВИЛ

Владимир РЫКОВ, защитник

Из 10 матчей во второй части чемпионата Рыков сыграл в 9! До зимы было иначе: 7 выходов на поле в 20 турах. Только весной защитник стал основным игроком «Динамо».

Повода усомниться в себе Рыков не дал. Больше того, был главным защитником, если «Динамо» играл с тройкой. Как против «Спартака».

КТО РАЗОЧАРОВАЛ

Евгений Марков, нападающий             

На данный момент. Все еще может развернуться на 180 градусов, ведь в команде он полгода.

Форвард, перебравшийся в «Динамо» из «Тосно», забил в новой команде лишь один гол. Но страшнее для него проигранная конкуренция - лишь один выход в стартовом составе и пять появлений на замену. За команду из ленинградской области 23-летний форвард в минувшем чемпионате России забил 8 мячей.

ЛУЧШИЙ МАТЧ

25-й тур. 9.04.2018. ЦСКА (Г) - 2:1.

Уже к 50-й минуте «Динамо» забило оба. Так скоро дважды по весне было-голубые не отличались.

ХУДШИЙ МАТЧ

26-й тур. 14. 04.2018. «Локомотив» (Д) - 0:4.

«Динамо» дважды в сезоне пропустило больше двух мячей: три от «Локомотива» в первом круге (0:3) и четыре от него же во втором.

Домашняя игра с будущим чемпионом бело-голубым не удалась - они не поспевали за быстрыми железнодорожниками и нарушали правила. Как результат - три гола со штрафных. Два - прямыми ударами. Был неидеален Шунин: при выстреле Антона Миранчука он пошел за стенку, но получил мяч в свой угол, при ударе Фарфана все случилось наоборот.

РАБОТА ТРЕНЕРА

ДМИТРИЙ ХОХЛОВ: ОЦЕНКА «ОТЛИЧНО».

Дмитрий Хохлов стал главным тренером «Динамо» в октябре, сменив на этом посту Юрия Калитвинцева. Предшественник взял лишь 28% очков из всех возможных! Новый наставник показал куда лучший результат - 56%.

Сохранение прописки в премьер-лиге - первое достижение Хохлова. Второе - прогресс футболистов. При нем очередную молодость переживает Владимир Рыков. Но еще более яркий всплеск случился у Александра Ташаева. В минувшем розыгрыше национального чемпионата он набрал 13 очков по системе «гол+пас», 12 из них при Хохлове, 6 - в весенней части.

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