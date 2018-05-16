Объясняем, почему результативные действия Артема Дзюбы не помогли «Арсеналу» попасть в зону Лиги Европы.

ГДЕ-ТО НАХОДИШЬ, ГДЕ-ТО ТЕРЯЕШЬ

В первой части сезона в «Арсенале» раскрылся нападающий Лука Джорджевич, забивший семь голов. Никогда в чемпионате России он не был столь результативен. Вместе с тем туляки забивали мало – всего 20 голов в 20 матчах, по мячу за игру. Поэтому зимой клуб решил арендовать у «Зенита» Артема Дзюбу. И попал в цель.

С Дзюбой атакующий КПД «Арсенала» возрос – 15 мячей в 10 матчах, 1,5 гола за игру. Артем прямым образом повлиял на всплеск результативности команды, забив шесть мячей и трижды ассистировав партнерам. Черногорец помогал своей команде исключительно голами.

Зона комфорта Дзюбы – штрафная площадка. Он может как забить сам, так и сбросить мяч партнерам. Но полезен форвард и за ее пределами: умением принять мяч спиной к воротам и одним-двумя касаниями сбросить его партнерам. В игре с «Локомотивом» (2:0) таким образом нападающий создал для своей команды два шанса. В этом плане Дзюба полезнее для команды, чем Джорджевич, специализирующийся на завершении моментов. Об этом говорит и статистика: россиянин в «Арсенале» в этом сезоне делал в среднем 29 передач за игру, тогда как легионер только 15.

Положительной динамики в атакующей части могло хватить «Арсеналу» для завоевания еврокубкового билета, но засбоила оборона. Здесь у команды случился регресс: 18 пропущенных мячей весной (1,8 за игру) против 23 в первой части (1,15). И на то есть сразу несколько причин.

1. Атакующий крен

После новогодних каникул «Арсенал» не парковал никаких автобусов у своих ворот – коллектив много играл в атаку. Даже в поединках с ЦСКА и «Зенитом», которые закончились с веселыми результатами 0:6 и 3:3. В этих играх туляки владели мячом 46% и 49% времени соответственно. То ли дело матч первого круга с «Зенитом» – 34%. Тогда отряд Божовича победил 1:0, нанеся за матч лишь три удара. Весной его игра эволюционировала.

Было бы странно, не видоизменись игра «Арсенала». Ведь Дзюба форвард более подходящий для действий первым номером. Когда он выступал за «Ростов» Миодрага Божовича, южане тоже много времени проводили в атаке.

2. Травма Александра Бурчану

Основной схемой «Арсенала» в первой части сезона была расстановка 4-3-3. При обороне на своей половине поля она трансформировалась в 4-5-1. В середине действовали три хавбека, а самого нижнего играл Александру Бурчану. Но весной он не сыграл ни минуты из-за травмы. Без него основными модулями «оружейников» были 4-2-3-1 (при атаке) и 4-4-2 (при обороне). Центр поля стал уязвимее.

3. Отъезд Владимира Габулова

Со времен выступлений за ЦСКА Габулов приучил, что на него можно положиться в самые трудные моменты. Даже Гус Хиддинк и Фабио Капелло это осознали. Зимой такого вратаря «Арсенал» лишился – он отправился в «Брюгге».

Габулова сменил Максим Левашов. Нельзя сказать, что он провалился. Большой ляп вратарь совершил один – пропустил с углового от зенитовца Леандро Паредеса. Но Владимир мог сыграть надежнее и вселить уверенность в партнеров.

КТО УДИВИЛ

Кантемир БЕРХАМОВ, полузащитник

В первой части сезона Берхамов лишь пять раз появился на поле с первых минут. Весной таких матчей набралось шесть. Он добавил крепости центру поля (в среднем 2 отбора и 1,5 перехвата за матч), плюс усилил атаку своими включениями. Весной Кантемир поразил ворота «Анжи» (2:1) и «Локомотива» (2:0).

КТО РАЗОЧАРОВАЛ

Лука ДЖОРДЕВИЧ, нападающий

С семью голами черногорец стал лучшим бомбардиром команды. Но все их забил в первой части.

Есть две причины, почему весной Джорджевич не забил ничего. Первая: травма, из-за которой он пропустил четыре матча. Ее он получил уже во второй весенней игре, а без него раззабивался Дзюба. Вторая: другая роль. Лука перестал быть ближним к чужим воротам нападающим. Даже если он выходил на поле, то действовал глубже Артема. Легионер признался, что ему это не очень удобно.

ЛУЧШИЙ МАТЧ

30-й тур. 13.05.2018. «Локомотив» (Д) – 2:0.

В ворота немотивированного чемпиона «Арсенал» забил два мяча, а мог все пять. Кангва не сумел реализовать выход один на один, Сергей Ткачев из перспективной позиции угодил в штангу. За матч туляки нанесли 25 ударов, а сопернику позволили только пять.

ХУДШИЙ МАТЧ

29-й тур. 6.05.2018. ЦСКА (Г) – 0:6.

Уже на второй минуте команда Миодрага Божовича пропустила. Желая отыграться, коллектив пошел в атаку и стал получать ответный выпады. В атаке ЦСКА брал качеством, а не количеством – за игру красно-синие нанесли 16 ударов.

РАБОТА ТРЕНЕРА

МИОДРАГ БОЖОВИЧ: ОЦЕНКА «ХОРОШО»

Черногорец добился прогресса в атакующей игре команды. Но этого не вышло сделать без ущерба для обороны.

Итоги сезона: "Динамо"