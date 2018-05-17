Третье место в чемпионате, вылет в полуфинале Кубка России, 0:7 в Лиге чемпионов… «Спартак» не оправдал в прошедшем сезоне ни одной надежды и летом его наверняка ждут серьезные кадровые перемены. Команда, ковавшая золото год назад, нуждается в свежей крови и новых эмоциях. О необходимости этих вливаний говорилось еще перед началом чемпионата, в котором красно-белым предстояло защищать титул, но год назад по разным причинам Массимо Каррере не удалось толком обновить состав. Как итог, «Спартак» после выплеска чемпионских эмоций выступил слабее и сотрясался от противоречий.

Неудачи Каррера объяснял просто: «Нам не хватает спортивной злости, которая была раньше». Летом Массимо, если останется в клубе, постарается сделать все возможное, чтобы проблем с мотивацией больше не возникало.

ФУНДАМЕНТ НОВОЙ КОМАНДЫ

Селихов, Джикия, Кутепов, Ещенко, Зобнин, Ханни, Луис Адриано: ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСТАВИТЬ

Уже в матче 28-го тура против «Амкара» мы могли увидеть прообраз нового «Спартака», в котором не нашлось места Комбарову и Глушакову. Дмитрий прилетел в Пермь, но остался в запасе. Денис, по официальной версии, получил ушиб колена – но вряд ли появился бы на поле и в здоровом состоянии, учитывая уровень его игры и несмолкающие разговоры о холодной войне с Каррерой и постоянном недовольстве.

Список тех, кого оставить обязательно – это костяк, на который Массимо может смело опереться в ближайшем будущем. Только Кутепову надо повышать мастерство, а Джикии – поправиться. Присутствие здесь 34-летнего Ещенко оправдано тем, что нынешний сезон он отыграл даже сильнее, чем прошлый, и есть все предпосылки, что еще пару лет он будет играть на достойном уровне.

Боккетти, Самедов, Фернандо, Мельгарехо, Тимофеев, Ребров: ЖЕЛАТЕЛЬНО ОСТАВИТЬ

Не сказал своего последнего слова и Фернандо. Хотя сейчас бразилец должен предъявить претензии к самому себе. Почему в этом сезоне он всякий раз подолгу набирал форму после перерывов, ослабляя низкой активностью общую командную игру? Только на штрафных, пусть и волшебных, далеко не уедешь. От опорника и глубинного диспетчера требуется гораздо больше.

Новых шансов заслуживают выздоровевший Тимофеев, способный заменить Глушакова и обеспечить больший объем оборонительной работы в центральной зоне, и Мельгарехо, умеющий сыграть как на фланге обороны (причем порой предпочтительнее Комбарова), так и ближе к атаке. Опытные Боккетти и Самедов ведут себя как настоящие профессионалы, не конфликтуют, оставаясь в запасе, и обязательно пригодятся для глубины состава. А Ребров, потихоньку заканчивающий карьеру, не рвется в основу, и идеален как сменщик и наставник Селихова.

Педро Роша, Тигиев, Бакаев, Рассказов: ОСТАВИТЬ НА ВЫРОСТ

Педро Роша, кажется, пока так и не понял, куда попал, но еще может раскрыться и принести пользу. В конце концов, за него заплачены слишком серьезные деньги, 12 миллионов евро, отбить которые продажей сейчас не получится. В итоге получится сплав молодости и опыта, русскоязычного костяка и иностранных мастеров.



Массимо Каррера. Фото: Gettyimages.ru

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СТАТУС

Промес, Зе Луиш, Глушаков, Комбаров: МОЖНО ОТПУСТИТЬ ПРИ ДОСТОЙНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Мы умышленно не внесли в предыдущий пункт Промеса. Да, он помог «Спартаку» подняться на новый уровень, стал главной звездой российского чемпионата, теперь еще и надел капитанскую повязку. Но есть ли у Квинси прежняя мотивация после того, как он достиг с красно-белыми всех желаемых высот, взял титул и поиграл в Лиге чемпионов? Хочет ли он остаться в России?

Нынешняя весна не убеждает в том, что голландец по-прежнему голоден до побед со «Спартаком»: слишком уж часто он стал выглядеть блекло. Возможно, ему действительно пора сменить обстановку и уплыть из нашего пруда в большое футбольное море.

У Зе Луиша другая проблема – постоянные повреждения. Африканский форвард, безусловно, очень полезен в командной игре, обеспечивает колоссальный объем работы, вокруг него легче строить атакующие действия. По типажу он вообще уникален, таких разносторонних атлетов в футболе совсем не много. Но в этом футбольном году он лечился еще чаще и дольше, чем обычно. Добавим сюда слабую реализацию – и напрашивается вывод, что «Спартаку», как ни грустно об этом говорить, надо бы задуматься над покупкой более стабильного форварда.

Самым болезненным для клуба, видимо, станет вопрос о будущем Глушакова и Комбарова. Во-первых, потому что уровень их игры не растет. Во-вторых, они, как старожилы, влияют на командное настроение, на так называемый микроклимат – и если слухи не врут, и негативный фон вокруг тренера, его помощников и методов действительно создается, Каррера вынужден реагировать. В-третьих, Дмитрия и Дениса с каждым днем все меньше любят болельщики. Конечно, претензии к ним по игре и самоотдаче часто преувеличены и несправедливы, однако сейчас уже никто не удивится, если Каррера все-таки откажется от услуг капитана и вице-капитана.

Но необходимо помнить: в этом списке четыре человека, которые в течение двух успешных сезонов были душой коллектива. Одновременно расставаться со всеми сразу – огромный риск и сильнейший стресс для команды. Грамотнее плавно растянуть этот процесс хотя бы на два трансферных окна. А то и вообще заново найти общий язык с теми же Глушаковым и Комбаровым, если они готовы работать, идти с Каррерой нога в ногу, а не вразнобой, и спокойно, как, например, Самедов, относиться к месту на скамейке.

НА ВЫХОД

Пашалич, Максимович, Петкович, Попов, Таски, Ананидзе: ПОРА РАССТАТЬСЯ

Ни Пашалич, ни Максимович, взятые в аренду, усилить «Спартак» не смогли. Хорватский полузащитник выдал несколько неплохих матчей, но в коллектив не влился, считая московский клуб лишь временным местом работы. Похожие слова можно сказать о сербском центральном защитнике, который вдобавок имеет очень низкую скорость и совершал дичайшие ошибки. Прямо скажем, не наследник Видича.

Петкович – непонятный, дурацкий трансфер, за который должно быть стыдно руководству и лично главному тренеру. Таски много лет смотрит в сторону Турции или Германии, а играет совсем немного из-за частых травм. Летом его контракт истекает и на 99 процентов не будет продлен. Порвавшего «кресты» Джано очень жаль, но профессиональный футбол – жестокий вид спорта, в нем не место сантиментам. После восстановления грузинскому хавбеку стоит задуматься над своим будущим. А Попов, уехавший в «Рубин», сам понимает, что вряд ли вернется. В Казани ему комфортно, а в «Спартаке» на его позиции уже есть Ханни – менее работоспособный и атлетичный, но более тонкий и искусный.

Если же рассуждать о покупках, то ситуация по сравнению с минувшим летом не особо изменилась. «Спартаку» кровь из носу требуются два классных защитника: центральный – уровнем не ниже Джикии, и крайний, в идеале способный сыграть на любом фланге. Не помешают также центральный полузащитник современной формации, умный и атлетичный, и забивной центрфорвард. Осталось лишь выяснить, где таких найти и сколько они будут стоить.

«СПАРТАК» ПРИОБРЕТАЕТ ЧАЩЕ, ЧЕМ ПРОДАЕТ

В двух последних сезонах чемпион России-2017 пригласил больше игроков, чем отпустил, тогда как в двух предыдущих тенденция явно было другой.

Пришли В т.ч. арендованы Ушли В т.ч. арендованы 2014/15 2 – 16 10 2015/16 4 – 19 6 2016/17 9 2 8 1 2017/18 6 2 4 2

ЧТО ПРОИСХОДИЛО СО «СПАРТАКОМ» ПОСЛЕ ДОЛГОЖДАННЫХ ЧЕМПИОНСТВ



Константин Бесков. Фото Игоря Уткина/ТАСС

В биографии красно-белых было еще четыре сезона, когда они отстаивали титул, не зная, как это делается.

1953: ДВАЖДЫ ПЕРВЫЕ

Из шести чемпионатов страны, состоявшихся в 30-е годы, «Спартак» выиграл три, но после войны его возможностей долгое время хватало только на завоевание Кубка СССР. Наконец, в 1952-м удалось выиграть и чемпионат. Он, правда, получился декоративным – в один круг, все матчи в Москве. Еще и сильнейший клуб страны ЦДСА расформировали после Олимпиады, и его игроки и тренер, разойдясь по разным клубам, не представляли угрозы «Спартаку», как раз тогда собравшему очень приличный состав, где были и признанные мастера – Николай Дементьев, Алексей Парамонов, Никита Симонян, Олег Тимаков, и талантливая молодежь – Игорь Нетто, Анатолий Ильин. Чемпионами красно-белые стали досрочно, а на следующий год, усилившись Анатолием Башашкиным и Борисом Татушиным, а во втором круге еще и Всеволодом Бобровым, вновь уверенно опередили всех конкурентов.

Во второй половине 50-х «Спартак» наряду с московским «Динамо» был флагманом нашего футбола, затем ненадолго отступил, прозевав момент для смены поколений, а в 1962-м, омолодив состав, вновь завоевал золото.

1970-71: КРУТОЕ ПИКЕ

В середине 60-х что-то разладилось, и «Спартак» превратился в середняка. Новый взлет состоялся в 1969-м и опять был связан с отличной селекцией: молодые, необстрелянные Виктор Папаев, Евгений Ловчев, Николай Киселев, Василий Калинов, Николай Абрамов сразу заиграли, как бывалые мастера. Рядом с ними открылось второе дыхание и у более опытных Галимзяна Хусаинова, Николая Осянина, Геннадия Логофета, Анзора Кавазашвили. В остром соперничестве с киевским «Динамо», выигравшим перед тем три чемпионата подряд, посвежевшие спартаковцы оказались сильнее, причем доказали это и в обеих очных встречах.

В следующий сезон чемпион входил тяжело: 2 победы и 7 ничьих в 11 турах, 10-е место в начале второго круга. Затем разогнался и даже возглавил таблицу! Правда, ненадолго: последовала еще одна серия осечек, и «Спартак» финишировал третьим, задолго до конца сдав чемпионские полномочия. А в 1971-м все пошло наперекосяк, нападающие перестали забивать, вратарь – выручать, за весь первый круг спартаковцы выиграли всего 2 матча и с трудом, через пень-колоду, добрались до 6-го итогового места. Подсластив сезон лишь очередным завоеванием Кубка.

1980-81: СРЕДИ ЛИДЕРОВ

Надолго забыв об успехах и сгоняв на год в первую лигу, «Спартак» пригласил Константина Бескова и, сделав ставку на молодежь, в 1979-м сенсационно взлетел на вершину. Позиции старшего тренера после этого успеха несколько лет были незыблемы, к тому же в двух следующих чемпионатах красно-белые уступали только набравшим силу киевлянам, да и в дальнейшем неизменно – и успешно – вели борьбу за медали.

1988-89: НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ

Стул под Бесковым зашатался в 1986-м, когда он, решившись на тотальное обновление состава, после 11 туров уронил команду на последнее место. Но затем модернизация дала плоды – «Спартак» даже успел полидировать, в итоге занял 3-е место, а в 1987-м, впервые лет за 30, выступил по-настоящему убедительно и завоевал золотые медали не в остром конкурентном споре, а практически за явным преимуществом. Но о том, сколь сложно выступать в ранге чемпионов, помнили только Бесков, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин и Федор Черенков; для остальных защита титула была в диковинку. И они с нею не справились: в 1988-м «Спартак» впервые теперь уже за 10 лет остался за чертой призеров, а по окончании сезона разразился конфликт между Бесковым и группой игроков, которых поддержал начальник команды Николай Старостин. Новым тренером был назначен Олег Романцев, и в 1989-м ему с первой попытки удалось вернуть красно-белых на вершину.