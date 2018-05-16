Футбольный агент Алексей Сафонов – о трансферах «Спартака» минувшего сезона и задачах на ближайшее лето.

«У Роши самая дорогая минута пребывания на поле»

– Какие новички «Спартака» за последний год оправдали свое появление?

– На 100% никто, но меньше всего вопросов по Софьяну Ханни и Марио Пашаличу. Хорват долго адаптировался, зато в конце сезона провел несколько хороших игр. Георий Тигиев был травмирован большую часть сезона и практически не играл, поэтому его сложно оценить.

Педро Роша стоил €12 млн, а сыграл только 421 минуту. Наверное, это самая дорогая минута в чемпионате России, так что по соотношению «цена-качество» это не лучшее приобретение. Никола Максимович оставил двоякое впечатление – вроде хороший игрок, но себя не проявил. А вот Марко Петкович – футболист не уровня «Спартака».

– Как оценить работу «Спартака» в этом направлении за последний год?

– Я бы оценил на «тройку». Сверхудачных трансферов, как, например, получилось когда-то с Квинси Промесом, в данном случае не было. С другой стороны, «Спартак» попал по итогам сезона в тройку, и это неплохой результат. Правда, в Кубке не получилось.

Трофеев не выиграл, но в медали попал. Если сравнивать с «Зенитом», «Спартак» сработал все-таки лучше. Питерцы вообще ввалили кучу денег, а закончили сезон пятыми.

– Какие позиции требуется укрепить?

– Вратарскую, позицию центрального защитника и центрального полузащитника. Не знаю, что в конце произошло с Денисом Глушаковым, но «Спартаку» нужен центрхав, который будет вести игру. Плюс нужен левый защитник.

– Зачем «Спартаку» еще один вратарь?

– Александру Селихову сделали операцию на голеностопе. Обычно восстановление после таких травм занимает от четырех-пяти месяцев, а чемпионат России начнется уже в июле. Артем Ребров и Александр Максименко в качестве первого вратаря не вытянут.

«Спартаку» нужен опытный вратарь, который сходу может закрыть позицию первого номера. Тем более, им в следующем сезоне стартовать в квалификации Лиги чемпионов. То есть матчей предстоит сыграть больше, значит, и нагрузка будет выше.

– Леонид Федун заявил о том, что трансферы будут только после того, как клуб квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов. Хватит ли у команды времени?

– У нас все постоянно меняется, поэтому точных сроков трансферного окна в России не знаю, надо смотреть. Однако могу сказать, что покупать игроков обычно стараются как можно раньше, чтобы у них было время адаптироваться в новой команде. Берешь футболиста 30 августа, а у тебя уже чемпионат полным ходом идет. Пока он адаптируется, можно потерять его до зимы.

Понятно, что футболисты уровня Златана Ибрагимовича, Криштиану Роналду или Лионеля Месси могут с листа заиграть, но «Спартак» же таких не покупает. Впрочем, кто платит, тот и заказывает музыку.

«Нойштедтер и Газинский не сильнее Глушакова»

– Чемпионат мира может повлиять на цену футболистов?

– Может. Как на повышение цены, так и на понижение. Если наша сборная выйдет из группы, на кого-то могут обратить внимание иностранные клубы, и его трансферная стоимость увеличится; а если не выйдет, то даже те полтора человека, которыми интересуются в Европе, может быть, будут им даром не нужны.

– Сам факт, что трансферное окно подходит к концу, как-то влияет на цену игроков?

– В целом, нет. Другое дело, что сами футболисты зачастую рассматривают Россию только после того, как завершается прием заявок в европейских чемпионатах. В этом случае цена, наверное, может немного снижаться. С другой стороны, в Россию едут в первую очередь срубить бабла, так что тут все зависит от конкретной ситуации.

– «Спартак» ищет опорника с российским паспортом. Много ли у него реальных вариантов?

– Если не рассматривать Александра Головина, который вряд ли уйдет из ЦСКА в «Спартак», я никого не вижу. Даже в молодежной сборной, с прицелом на перспективу.

– Может быть, Роман Нойштедтер или Юрий Газинский?

– Не считаю, что эти футболисты сильнее Глушакова. А зачем их тогда брать?

– Вы знакомы со способностями Аяза Гулиева, который в минувшем сезоне ездил в аренду в «Анжи» и «Ростов»?

– Да, он футболист хорошего уровня, но «Спартак» своеобразная команда. Все-таки здесь сразу требуют результатов, и времени на эксперименты нет. Тем более, в Лиге чемпионов. Кроме того, я не думаю, что он сможет заиграть в основе с листа. Нужен тот, кто придет и сразу займет эту позицию, как было с Фернандо. Те же Адриано и Промес вышли и сразу показали силу. Нужен игрок сопоставимого уровня.

– Кого «Спартаку» стоит продать?

– Наверное, Петковича – не пошло у него в Москве. Ничего, бывает. В ситуации с Глушаковым и Комбаровым все зависит от того, будет ли конфликт погашен. Потому что если тренер доверять им не будет, не стоит держать футболистов такого уровня на лавке. Да они и сами не захотят номер отбывать.

Пашалич скорее всего вернется в «Челси». Максимович игрок неплохой, но не стоит тех денег, которые за него просят.

– Около €10-12 млн?

– Думаю, под €20 млн. Я бы и Рошу отдал, но кто его возьмет за такие деньги, которые «Спартак» за него отдал?

«Для РФПЛ у «Спартака» и так два состава»

– Стоит ли Ивелину Попову возвращаться в Москву?

– Попов в «Рубине» был востребован, стал одним из лидеров и в целом здорово себя проявил. Но из «Спартака», скорее всего, уходил не по своей воле, так что неизвестно, насколько он нужен команде. Каррера и раньше не делал на него ставку, а ведь Попов моложе не становится. Хотя лично я верю, что он может принести «Спартаку» пользу. В отличие от того же Роши.

– Надо ли удерживать Промеса?

– Если «Спартак» попадет в групповой раунд Лиги чемпионов, то со спортивной точки зрения надо. Другое дело, горят ли у него глаза, хочет ли он играть здесь в футбол. У него серьезный контракт, и платить такие деньги только для того, чтобы он здесь присутствовал, неразумно. «Спартаку» нужно усиливаться именно к Лиге чемпионов, а для чемпионата России у него и так почти два состава – просто надо у себя разобраться.

– Англичане якобы готовы предложить за Промеса €40 млн. Сумма по российским меркам очень крупная.

– Если бы я был президентом клуба, наверное, за такие деньги его бы продал. За 40 млн вместо одного можно купить даже двоих футболистов серьезного уровня.

Вообще не существует «непродажных» футболистов. Просто у каждого цена разная. Были у «ПСЖ» деньги, он забрал у «Барселоны» Неймара. Летом уже сама «Барселона» наверняка заберет у «Атлетико» Антуана Гризманна. Они могут себе это позволить.

– Нужен ли «Спартаку» третий нападающий помимо Зе Луиша и Луиса Адриано?

– Нужен не только третий, но в идеале и четвертый нападающий. Во-первых, в сезоне бывают травмы, во-вторых, это дает тренеру возможность варьировать сочетания форвардов в зависимости от сильных и слабых качеств команды противника, от того, играет команда дома или в гостях. А иногда можно и в три нападающих сыграть.

– Если покупать, то легионера, или есть доступные российские нападающие?

– До того, как Канунников уехал в Хабаровск, я бы обратил внимание на него. Но сейчас он налетался, и сложно сказать, в каком состоянии находится. До сих пор не пойму, зачем он туда попер. Жалко парня, пролетел мимо чемпионата мира. А ведь он игрок серьезного уровня.

Как ни смешно, «Спартаку» из российских нападающих пригодился бы Артем Дзюба. Неизвестно, как его примут болельщики, но в Туле он смотрелся очень неплохо.