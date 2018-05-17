Объясняем, почему работа Сергея Семака в «Уфе» - шестой команде чемпионата - заслуживает восторженных отзывов.

НЕ УДАЛОСЬ ЗАБИТЬ ТОЛЬКО «ЛОКО» И «РУБИНУ»

В новом году «Уфа» предстала неуступчивой командой, какой мы знаем ее уже давно. В десяти турах коллектив из столицы Башкортостана потерпел всего два поражения, уступив командам из верхней восьмерки - «Зениту» (1:2) и «Арсеналу» (1:2).

Сильной стороной «Уфы» вновь была игровая организация - весной команде Сергея Семака пять раз удалось сыграть на ноль. В том числе с «Краснодаром» (1:0), «Локомотивом» (0:0) и «Рубином» (0:0).

Моменты у чужих ворот башкортостанцы создавали во всех матчах. А забить не смогли лишь в двух встречах - командам Юрия Семина и Курбана Бердыева. Но они славятся надежностью оборонительных рядов.

Игроки «Уфы» отмечают, что Семак очень много времени уделяет атаке и отработке игровых комбинаций. Данные труды приносят свои плоды. Голу в ворота «Краснодара» предшествовала атака из 18 передач! Многие ли в России на данный финт сподобятся?

Атакующая динамика команды находит отражения в статистике - в минувшем сезоне дружина забила 34 мяча, тогда как в прошлом только 22. Естественно, что показатель пропущенных мячей при таких раскладах упал, но не сильно - 30 нынче против 25 год назад. Чтобы добиться прогресса, Семак сменил игровой модуль - со схемы 3-5-2 еще в первой части сезона перешел на 3-4-3.

Но организованная игра еще не все, что отличает «Уфу» - здесь прогрессируют футболисты. Весной игрок правого фланга 23-летний Дмитрий Живоглядов забил два мяча и сделал три голевые передачи. С его участием много похожих комбинаций: пас вперед - скидка назад - заброс за спину защитникам под ускорение Живоглядова. Зная о взрывных качествах спортсмена, тренерский штаб их использует. Если бы Дмитрий играл в более именитой команде, мог рассчитывать на вызов в сборную России.

В «Уфу» легко вписываются новички. Потому что команда делает точечные усиления, подбирая футболистов под стиль. В опорной зоне основным является Веролюб Салатич, прибывший прошлым летом из «Сьона». В первую очередь его выделяют мозги (умение продвинуть мяч вперед, задать вектор), а уже во вторую мускулы. Поэтому по манере действий он ближе к Натхо, Нобоа, Паредесу и Фернандесу, чем к Вернблуму.

Десять матчей без замен за «Уфу» весной отыграл центральный защитник Йонац Недельчару, перебравшийся в Россию из бухарестского «Динамо» минувшей зимой. Он разнообразил бригаду игроков обороны - румын способен сам продвинуться с мячом в атаку. В среднем за игру он совершает 0,7 обводки. В похожем с ним стиле в «Челси» действует Сесар Аспиликуэта. Игроки их склада в тройке защитников важны, когда соперник закрывается.

КТО УДИВИЛ

Иван ПАУРЕВИЧ, полузащитник

Весной Пауревич забил в чемпионате России пять голов. На взрослом уровне по ходу одного турнира этот балканский центральный полузащитник столько не забивал еще никогда!

По итогам сезона в премьер-лиге на его счету пять голов и столько же результативных передач - продуктивнее в атаке во взрослом футболе он еще тоже не был.

В «Уфе» результативнее Ивана Пауревича в минувшем сезоне выступил только центральный нападающий Сильвестр Игбун - семь голов и четыре передачи.

Высокий КПД Пауревича у чужих ворот привел к тому, что в игре последнего тура с «Тосно» Сергей Семак поставил хорвата на позицию левого нападающего в схеме 3-4-3. Отдача последовала: две результативные передачи и гол.

У чужих ворот Ивана отличает умение заполнить свободную зону и решить эпизод минимумом касаний.

КТО РАЗОЧАРОВАЛ

Кеинде ФАТАЙ, нападающий

«Уфа» купила нигерийца летом 2016-го у пражской «Спарты» за 1,3 миллиона евро. В первый сезон нападающий забил в чемпионате России шесть мячей, став лучшим бомбардиром команды. А нынешний вышел для легионера провальным: ноль голов!

Форвард не может жаловаться на недостаток игрового времени. В первой части чемпионата он девять раз попал в стартовый состав! Подобное случилось и в двух первых играх весны. В общей сложности спортсмен провел на газоне 903 минуты. Но не отметился даже голевым пасом.

Застой Фатая - исключительная история для «Уфы» Семака. Команда приучила, что футболисты как минимум не стоят на месте, потому что в той или иной степени получают доверие. Ондржей Ванек сыграл в этом сезоне 728 минут, но цеплялся за шансы, забив три мяча.

ЛУЧШИЙ МАТЧ

30-й тур. 13.05.2018. «Тосно» (Д) - 5:0.

Самая крупная победа команды из столицы Башкортостана в сезоне. Открыв счет ударом со штрафного (отличился Живоглядов), «Уфа» добила соперника в быстрых атаках.

ХУДШИЙ МАТЧ

25-й тур. 7.04. 2018. «Арсенал» (Г) - 1:2.

В начале апреля уфимцы проиграли прямому конкуренту в борьбе за шестую позицию. Команда Семака уступила сопернику не только в счете, но и в остроте - 7-11 по ударам, 4-7 по выстрелам из штрафной.

РАБОТА ТРЕНЕРА

Сергей СЕМАК: ОЦЕНКА «ОТЛИЧНО»

У «Уфы» в наличии все: лучший в истории результат, организованная игра, красивые комбинации, прогресс футболистов. Что еще можно желать? Продолжать в том же духе и не останавливаться.