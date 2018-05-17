Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин на презентации новых бутс от Nike рассказал о концовке сезона для клуба и перспективах сборной/

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин на презентации новых бутс от Nike рассказал о провальной концовке сезона для красно-белых и перспективах сборной России на мировом первенстве.

- В 30-м туре «Спартак» упустил прямую путевку в групповой этап Лигу чемпионов. Как вы это пережили?

- Тяжело. Само собой, надеялись, что займем второе место. Но это футбол, подобное случается. Сами во всем виноваты. Могли и чемпионами стать, и Кубок России выиграть. Но футбол и наказывает.

- Быстро отошли?

- Не быстро. Это же еще матч против «Динамо». Для меня это не просто клуб, я там не один год провел.

- Вы, кстати, за «Динамо» «Спартаку» проигрывали, теперь вот наоборот.

- Я знаю, еще не разу в этом дерби не побеждал. Уже жду следующего сезона, чтобы изменить статистику.

- Сейчас все мысли о сборной?

- Да, нужно быстрее настраиваться на важнейший турнир. Для всех ребят он может стать шагом вперед.

- Попал в сборную и Александр Ташаев, с которым вы играли вместе в «Динамо».

- Он талантливый парень, давно его знаю. Ташаев дорос до сборной, это очень высокая точка. А если еще и заиграет, спрос других клубов на него возрастет. Думаю, все клуб топ-5 будут за ним охотиться.

- Хотели бы видеть его в «Спартаке»?

- Конечно. Нам нужны российские игроки.

- Можете объяснить вал травм у игроков сборной? Уже сломались Александр Селихов и Руслан Камболов.

- Футбол прогрессирует, скорости растут, нужно быть готовым, в том числе психологически, выдерживать целый сезон. Я сам только после травмы понял, что для профилактики нужно дополнительно ходить в зал. Ну и удача важна. Все вкупе.

- Возвращение Сергея Игнашевича – важное событие?

- Конечно, он поможет молодым. Это будет дядька для нас всех.