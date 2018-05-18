Минувший сезон полузащитник провел в аренде, выступая за «Ростов». Зуев сыграл за желто-синих 27 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал столько же результативных передач.

«ЗА ГОД «ПРИКИПЕЛ» К РОСТОВУ»

– 14 мая молодежная сборная России отправилась на испанский сбор. Откуда силы после длинного сезона?

– Если честно, силы почти закончились, но вызов в сборную – всегда честь для меня. Нужно поработать всего 6 дней, сделать финишный рывок. Считаю, что такие сборы и товарищеские матчи большой плюс для всей команды накануне решающих игр отбора ЧЕ-2019.

– После сборной – отпуск?

– Да. Поеду в теплые страны. Нужно набраться сил перед сборами и новым чемпионатом.

– После игры с «Уралом» Валерий Карпин отметил, что в «Ростове» чувствовалось напряжение перед последним матчем сезона.

– Так и было. Каждый из команды думал о том, чтобы избежать «стыков». К счастью, нам удалось добиться нужного результата и мы не зависели от других клубов. Важно было выполнить задачу на вторую часть сезона. За этот год я сильно «прикипел» к этому городу, клубу, болельщикам, поэтому очень переживал. Думаю, что на следующий сезон у «Ростова» будут более высокие цели и задачи. По крайней мере, для этого есть все предпосылки.

– Многие отмечали, что этот сезон «переходный» для «Ростова».

– Так и получилось. Команда практически «строилась» с нули. Во время сезона сменился тренер. Было важно спокойно остаться в премьер-лиге, хотя многие предрекали нам провал. Но все обошлось и теперь есть хороший «трамплин» для нового сезона.

– Довольны тем, как все сложилось именно для вас?

– Первой частью сезона доволен. Выходил в стартовом составе, забил свой первый гол в премьер-лиге. А вот весной стал играть меньше, но я понимаю, где нужным прибавлять, чтобы двигаться дальше и стать футболистом «основы».

«ПОСЛЕ ЗИМНЕЙ ПАУЗЫ ЗА «СПАРТАКОМ» ОСОБО НЕ СЛЕДИЛ»

– Можно ли сравниваться аренды в «Крылья Советов» и «Ростов»?

–Я не хочу кого-то обижать, выделять. Просто отмечу, что мне очень понравилось в Ростове-на-Дону. Здесь большие футбольные традиции, новый стадион, отличные болельщики. Показалось, что местные жители очень добрые отзывчивые люди. Мне всегда были рады, даже после неудачных матчей.

– Зимой главным тренером «Ростова» стал Валерий Карпин. Каково работать с ним?

– Он часто общался со мной один на один, объяснял, как нужно действовать на разных позициях. Отметил бы, что он делает акцент даже на самых мелких деталях. Когда я работал с другими специалистами, все было более поверхностно.

– Следил за игрой «Спартака»?

– В первой части сезона да, а после зимней паузы мой интерес угас. Нужно было сосредоточиться на делах «Ростова» и не отвлекаться.

– Как оцениваете итоги сезона для красно-белых?

– Не вижу смысла говорить об этом. В «Спартаке» есть люди, которые сделают это.

– Есть ли какая-то определенность с вашим будущем? Где проведете новый сезон?

– Все решится в ближайшую неделю. Я просто хочу играть в футбол и чувствовать себя нужным команде. Уверен, что сделаю правильный выбор.

«ДЛЯ РОССИИ БЫЛО БЫ ХОРОШО ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ»

– До ЧМ-2018 осталось менее месяца. Будете следить за турниром?

– Конечно. За кого буду болеть? За Россию и Бразилию, где мне очень нравится игра Неймара.

– Главная интрига мирового первенства?

– Станет ли Лионель Месси чемпионом мира. Для него, видимо, это последний шанс завоевать такой титул.

– Что ждет нашу сборную?

– Было бы хорошо выйти из группы. Думаю, что Россия с этой задачей справится. А дальше – посмотрим. Аппетит приходит во время еды.