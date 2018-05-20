ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Днем издание The Bell, подтвердив свое название, ударила в колокол: российскому бизнесмену и владельцу «Челси» Роману Абрамовичу не продлили британскую визу, срок которой истек в конце апреля. Сказать точно сейчас нельзя, окончательный это отказ или нет, потому что британцы продолжают рассматривать документы Абрамовича. На данный момент правильнее говорить о заморозке. Каковы ее причины? Их может быть несколько.

В Лондоне Абрамовича нет уже почти два месяца, это подтверждают сразу несколько агрегаторов авиаперелетов: Boeing 767 (бортовой номер P4-MES) бизнесмена вылетел из Англии 1 апреля, затем приземлился во Внуково и в течение последнего времени мотался по маршруту: остров Сен-Мертен (Франция/Нидерланды) – Нью-Йорк (США) – Цюрих (Швейцария) – Санкт-Петербург (Россия) – Ницца (Франция). Из-за истекшей визы Абрамович не смог присутствовать на вчерашнем финале Кубка Англии на «Уэмбли», где его «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Возможно, это связано с очередной атакой на российских бизнесменов и политиков, которую начало британское правительство во главе с Терезой Мэй. После отравления Сергея Скрипаля Англия всерьез рассматривает принятие своего аналога закона Магнитского (санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека в России), по которому британские активы определенных бизнесменов могут быть заморожены, а их владельцам просто откажут во въезде в страну.

У АБРАМОВИЧА НЕТ ВНЖ ИЛИ БРИТАНСКОГО ПАСПОРТА?

Не поверите, но нет. Хотя Роман Аркадьевич проводит в Англии кучу времени еще с 2003 года. Оказывается, по информации адвокатов Бориса Березовского на суде в 2011 году, Абрамовичу предлагали получить британский паспорт еще в 1994-м через Гибралтар (его граждане могут подавать заявку на британское гражданство), но дальше разговор эта тема не продвинулась.

С 2008-го был вариант получить так называемую «золотую визу». Ее давали бизнесменам, инвестирующим в местный бизнес более двух миллионов фунтов. За пять миллионов можно было получить даже статус временных резидентов и через пять лет по упрощенной программе подать документы на британское гражданство. Многие российские бизнесмены – их порядка 700, среди них Роман Ротенберг – такие визы получили, но 149 нашим соотечественникам совсем недавно Британия подобные визы аннулировала, но Абрамовича в списке не оказалось.

Вообще, в январе этого года владелец «Челси» вид на жительство получил, но это очень странная схема. Абрамович стал резидентом острова Джерси в Ла-Манше, который с одной стороны находится под патронатом Британской короны, но формально в состав Британии не входит. Значит, вид на жительство действует только на территории острова и не распространяется на Соединенное королевство.

Несколько раз Абрамович пытался получить вид на жительство в Швейцарии, но на данный момент история не увенчалась успехом. Миллиардер то отзывал заявку, то подавал снова, то сталкивался с бумажными сложностями. Пока так и не срослось.

КАК ЭТО СКАЖЕТСЯ «ЧЕЛСИ»?

Как бы не самым прямым образом. В The Times считают, что Абрамович может лишиться клуба. «Челси» принадлежит российскому бизнесмену не напрямую, а через его же компанию Fordstam Limited, но сути это не меняет. Бизнесмен даже готов выделить клубу 50-70 миллионов фунтов (плюс выручка с продажи игроков) на трансферы. Что будет дальше – неизвестно.

Начиная с января этого года, после введения США новых санкций в адрес 96 наших бизнесменов – кроме Абрамовича в списке оказались связанные со спортом Михаил Прохоров и Алишер Усманов – Роман Аркадьевич потерял больше полумиллиарда долларов (534 миллиона).