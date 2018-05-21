За последнее десятилетие футбол сильно изменился. Благодаря современным технологиям любой матч можно разобрать на молекулы, и для этого необязательно быть Жозе Моуринью. Любой болельщик теперь знает, по какой схеме играет его любимая команда, хороша ли она физически и как перестраивается по ходу встречи. Правит миром статистика. Тактическим разбором матчей топ-клубов в наше время никого не удивишь.

Раз уж мы с вами имеем доступ к огромному количеству информации, то чего говорить о новом поколении тренеров-теоретиков, которые даже в футбол на серьезном уровне не играли, а тем не менее успешно трудятся. Яркие примеры – Юлиан Нагельсман и Доменико Тедеско. Оба, кстати, вывели свои клубы – «Хоффенхайм» и «Шальке» – в Лигу чемпионов. Мехмет Шолль считает, что они лишены индивидуальности. Но, кажется, легендарного в прошлом полузащитника «Баварии» накрывает чувство обиды из-за собственной невостребованности. На самом же деле у каждого из них есть свой узнаваемый стиль. Если вы видели хотя бы пару матчей в исполнении команд, которыми они руководят, то наверняка понимаете, о чем речь.

И все-таки время «лэптоп-тренеров» по-настоящему еще не наступило. Нынешний период можно назвать «переходным». Да, тренеры новой формации появляются, их команды добиваются определенных успехов, но ветераны профессии по-прежнему не сдают своих позиций. Уходящий сезон в Европе подарил нам сразу три истории, в которых «старики» уделали «молодежь».

Юрий Семин



в 71 год выиграл РФПЛ с «Локомотивом»

Главный тренер чемпионов России говорит о футболе простым языком, понятным даже для домохозяек. Комментируя завершившийся матч, он не использует сложных терминов, таких как «полуфланг» или «инвертированный фулбек». Как Семин общается с игроками, нам остается догадываться. Но не секрет, что Палыч берет опытом, авторитетом и харизмой. Эти качества всегда помогали ему раскрыть потенциал своих игроков вне зависимости от их возраста и душевного состояния. Алексей Миранчук до его прихода был одним из самых критикуемых молодых футболистов, Фернандеш позабыл, каково это получать кайф от игры, а Фарфан вообще был готов заканчивать карьеру. Но магическое влияние самого возрастного тренера РФПЛ в корне изменило ситуацию, и «железнодорожники» сенсационно финишировали на 1-м месте.

Юпп Хайнкес



в 73 года выиграл бундеслигу с «Баварией»

Подумаешь, достижение – выиграть с «Баварией» бундеслигу. После поражений от «Реала» (в ЛЧ) и «Айнтрахта» (в кубке) часть поклонников мюнхенского клуба сделала простой вывод, что Хайнкес со своей задачей не справился. Это психология фанатов топ-клуба, привыкших к победам любимой команды всегда и везде. А если рассуждать объективно, то меньше, чем за сезон Хайнкес проделал гигантскую работу. Он приходил в команду, отстававшую от лидера, дортмундской «Боруссии», на 5 очков, а покинул ее, завоевав очередное чемпионство с 20-очковым отрывом. Наладил атмосферу в клубе и выжал из нынешнего состава практически максимум.

Фатих Терим



в 64 года выиграл суперлигу с «Галатасараем»

Как и Хайнкес, Терим пришел в клуб, в котором ему все знакомо, по ходу трудного сезона. Когда «Галатасарай» отставал от «Башакшехира» на 1 очко и не считался при этом фаворитом. Эксперты ставили на более современного Абдуллу Авджи (тренера «Башакшехира»), пресс-конференции которого больше напоминают теоретическое занятие, нежели общение с журналистами. А его команда играет в тотальный контроль мяча и пытается копировать футбол Гвардиолы, наотрез отказываясь от длинных передач. Терим прекрасно понимал, придя в середине сезона, – начинать все с нуля рискованно. Решение усовершенствовать футбол своего предшественника Игора Тудора оказалось единственно верным. Как результат – «император» завоевал 7-е чемпионство за 10 сезонов (с перерывами) работы с клубом.

P.S.

Семин, Хайнкес и Терим вернулись в «свои» команды. Вместе с ними они добивались грандиозных успехов в прошлом. Не стоит ли в связи с этим «Зениту» попробовать провернуть похожий трюк и вернуть Дика Адвоката? Дела голландца сейчас идут не очень гладко («Спарта» Адвоката вылетела из эредивизие), и он даже подумывает завязать с футболом. Может, его возвращение поможет клубу с берегов Невы восстановить свои позиции в чемпионате России и в еврокубках? Сезон минувший показал, что возрастные тренеры пока не собираются передавать эстафету молодым.