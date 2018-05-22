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Корреспондент «Советского спорта» проанализировал список футболистов, которые под руководством Станислава Черчесова готовятся к домашнему чемпионату мира, и сделал выводы.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

Состояние спорта в стране зачастую является отражением основных проблем общества. Для России этот тезис особенно актуален. Ведь в нашем государстве спорт является важной частью социальной политики. В развитых странах он уже давно превратился в полноценный бизнес, но в России это никому не нужно. Зачем? Ведь государство дает деньги всем: спортсменам, клубам, федерациям. Кто добровольно откажется от финансирования?

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В российском спорте масса проблем, от которых страдает наше общество в целом. Большинство из них можно понять, только если сам столкнешься со спортивной действительностью родной страны и прочувствуешь ее изнутри.

Но есть и то, что на поверхности. Взять хотя бы расширенный состав сборной России по футболу на домашний чемпионат мира. В нем 15 человек из 28 получали футбольное образование в двух крупнейших городах страны: Москве и Санкт-Петербурге.

Подавляющее большинство все-таки в столице – 14, но это объяснимо – здесь гораздо больше клубов и школ, чем в Питере. Однако стоит отметить, что из этих 15 лишь семь родились и начали заниматься футболом в Москве, все остальные приехали из других регионов.

Главная команда страны – довольно узкая выборка, но, поверьте, она весьма репрезентативна. Вырастить футболиста высокого уровня в российской глубинке практически нереально. Нет материально-технической базы, финансирования, достаточного количества квалифицированных тренеров, научно-методического обеспечения. Футбол в регионах нужен только энтузиастам вроде Сергея Галицкого, но он такой один.

С годами ситуация не меняется. В глубинке дети продолжают бегать по гаревым полям и разбитым дощатым полам в школьных спортзалах. Радует только одно – желающих заниматься по-прежнему много. Родители понимают, что спорт, в частности футбол, – единственный шанс уберечь ребенка от всех негативных сторон жизни бедных городов.

Особенно это актуально для депрессивных северных регионов. Все знают историю Дмитрия Торбинского, который дорос до профессионального футбола, начав карьеру в ДЮСШ Норильска – города, где зимой температура опускается до –50 градусов, а дома стоят на сваях, вбитых в вечную мерзлоту. В нынешнем созыве сборной есть подобные примеры. Федор Кудряшов и Роман Зобнин делали первые шаги в футболе в Иркутской области: Кудряшов – в Братске, Зобнин – непосредственно в Иркутске.

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Вдохновляет и карьерный путь Александра Головина – самого востребованного российского игрока за рубежом. Он родился в городе Калтан Кемеровской области – суровом шахтерском крае, где жизненных радостей не так много. Начав заниматься в местном ДЮСШ, Головин постепенно перебрался в школу клуба «Металлург-Запсиб» из Новокузнецка, где, как известно, главным видом спорта является хоккей. Александра это не смущало, он продолжал расти и развиваться в данных ему условиях, а в ЦСКА переехал только в 16 лет – селекционеры армейцев заметили его на одном из турниров, где он выступал за сборную Сибири.

Но случай Головина уникален. Обычно талантливых ребят из регионов забирают в Москву гораздо раньше. 10-11 лет считается уже критическим возрастом. Обратить на себя внимание в дальнейшем очень тяжело, особенно если за тебя кто-то не похлопочет. Как это сделал, например, один из первых тренеров братьев Миранчуков – Александр Воронков. Он при помощи своих связей организовал Алексею и Антону просмотр в «Спартаке».

Но чаще всего родители сами везут своих сыновей на смотрины в ведущие футбольные школы. Все как в обычной жизни. Централизация – одна из главных проблем нашей страны, и она распространяется на все сферы. У людей в голове сидит догма о том, что только в Москве можно получить возможности для роста, как личностного, так и карьерного. Но хуже всего то, что так оно и есть.

СИЛА – В РЕГИОНАХ

С централизацией в российском футболе пытались бороться в середине 2000-х. В 2003 году тольяттинским бизнесменом Юрием Коноплевым была создана СДЮШОР «Лада», которая в дальнейшем стала одним из главных центров подготовки футболистов в стране.

Сейчас все ее знают, как Академию футбола имени Юрия Коноплева. Это был первый прецедент, когда кто-то подумал о будущем российского футбола и решил в него вложить свои деньги. Коноплев был фанатом и мечтал сделать в Тольятти крупнейший центр подготовки молодых игроков.

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Ему это удалось. На свои деньги он создал достойную материально-техническую базу, которая включала несколько полей, школу-интернат и гостиницу, где жили тренеры и ребята, приезжавшие в академию из регионов. Коноплеву удалось сделать так, что о его проекте услышали, но основное развитие он получил уже после его смерти.

Финансированием академии занялся фонд «Национальная академия футбола», которую курировал Роман Абрамович. На школу в Тольятти он выделял по 125 миллионов рублей в год, еще столько же давала область. Все это позволило создать центр подготовки, где работали лучшие тренеры со всех регионов страны, развить скаутскую службу, которая привозила в Тольятти самых крутых талантов, и заявить команду во второй российский дивизион – сначала она называлась «Крылья Советов-СОК», затем «Академия».

В ней обкатывались футболисты, выпускавшиеся из академии. В дальнейшем самые способные продавались в другие клубы. Собственно, это и было главной целью Абрамовича. Он надеялся отбить вложенные средства за счет трансферов воспитанников. Из запланированного получилось далеко не все, но, если вернуться к составу сборной, то на домашнем чемпионате мира могут сыграть сразу трое ребят, которые на раннем этапе карьеры обучались футболу в академии имени Коноплева: Алан Дзагоев, Илья Кутепов и Роман Зобнин.

Дзагоев был продан в ЦСКА за 400 тысяч долларов и считается главным воспитанником тольяттинской школы. Хотя в момент перехода он был довеском к считавшемуся еще более талантливым Дмитрию Рыжову. У последнего карьера не сложилась, проверку московскими соблазнами он не прошел, но у Дзагоева и еще целого ряда ребят, вышедших из академии Коноплева все в порядке.

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Артур Юсупов поиграл в «Зените», пережил тяжелую травму и сейчас становится ключевой фигурой в «Ростове» Валерия Карпина. Романа Емельянова тольяттинская академия в свое время продала в «Шахтер» за 900 тысяч долларов, а сейчас он главный опорник «Урала» и считается кандидатом в сборную. Игорь Горбатенко, Ильзат Ахметов, Григорий Морозов, Тимофей Маргасов, Арсен Хубулов – все они с разной долей успеха играют в РФПЛ и тоже являются воспитанниками академии имени Коноплева. А можно вспомнить юношескую сборную России, которая выигрывала Евро U-17 с шестью игроками из тольяттинской школы.

Неплохой выхлоп, учитывая, что в 2013 году «Национальная академия футбола» свернула финансирование этого проекта, и он перешел на баланс Самарской области, которая таких средств выделять не может. Академия имени Коноплева прожила короткую, но яркую жизнь и дала российскому футболу больше, чем некоторые школы московских клубов, которые считаются ведущими.

Эта история лишь подтверждает тезис о том, что сила и потенциал российского футбола заложен в регионах, а не в столице. Совсем скоро это в очередной раз докажет Сергей Галицкий, который открывает филиалы академии «Краснодара» в различных городах Южного федерального округа. А в чем тогда заключается смысл существования Российского футбольного союза (РФС)?

ЛИМИТНЫЙ ПАРАДОКС

К сожалению, для решения проблемы подготовки молодежи наши футбольные власти задействуют единственный, и весьма спорный, инструмент – лимит на легионеров, который в той или иной форме существует с 2005 года. И плодов его работы мы не видим.

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Никто не забыт, ничто не забыто: почему Черчесов выбрал именно этих игроков?

Действительно, кого он спас или защитил в нынешнем составе сборной? Большая часть игроков из списка Черчесова и так обладают достаточным уровнем таланта и умений, чтобы выиграть конкуренцию у легионеров РФПЛ.

Зато лимит породил кучу проблем. Среди них непомерные зарплаты, которые щедро выписываются нашими клубами обладателям паспорта РФ, усилившаяся роль агентов, спекулирующих и наваривающихся на молодых российских игроках, и полная деградация тех футболистов, которые благодаря ограничениям имеют практически гарантированное место в основе клубов.

Через 13 лет действия лимита мы получили, возможно, самую слабую сборную России за все время существования отечественного футбола и… ряд легионеров в расширенном списке. Романа Нойштедтера, Констатина Рауша, Марио Фернандеса и Маринато Гилерме (последний присутствует в числе семи «резервистов») при всем желании трудно связать с нашей футбольной системой.

Так зачем нужны такие ограничения?

ГДЕ ГОТОВИЛИСЬ КАНДИДАТЫ В СБОРНУЮ

Игрок

Откуда родом

Где выпускался (школа)

Игорь АКИНФЕЕВ

Видное

Москва (ЦСКА)

Владимир ГАБУЛОВ

Моздок

Моздок (ДЮСШ №1)

Сослан ДЖАНАЕВ

Владикавказ

Москва (ЦСКА)

Андрей ЛУНЕВ

Москва

Москва (ФШМ Торпедо)

Владимир ГРАНАТ

Улан-Удэ

Улан-Удэ (Локомотив)

Федор КУДРЯШОВ

Мамакан

Братск (Сибиряк)

Илья КУТЕПОВ

Ставрополь

Тольятти (Академия Коноплева)

Роман НОЙШТЕДТЕР

Днепропетровск

Германия (Майнц 05)

Константин РАУШ

Кожевниково

Германия (Лахендорф)

Андрей СЕМЕНОВ

Москва

Москва (Спартак)

Игорь СМОЛЬНИКОВ

Каменск-Уральский

Москва (Локомотив)

Марио ФЕРНАНДЕС

Сан-Каэтано-ду-Сул

Бразилия (Санта-Мария, футзал)

Сергей ИГНАШЕВИЧ

Москва

Москва (Торпедо)

Юрий ГАЗИНСКИЙ

Комсомольск-на-Амуре

Комсомольск-на-Амуре (ДЮСШ)

Александр ГОЛОВИН

Калтан

Ленинск-Кузнецкий (Металлург-ЗапСиб)

Алан ДЗАГОЕВ

Беслан

Тольятти (Академия Коноплева)

Александр ЕРОХИН

Барнаул

Москва (Локомотив)

Юрий ЖИРКОВ

Тамбов

Тамбов (Спартак)

Роман ЗОБНИН

Иркутск

Тольятти (Академия Коноплева)

Далер КУЗЯЕВ

Набережные Челны

Санкт-Петербург (Зенит)

Алексей МИРАНЧУК

Славянск-на-Кубани

Москва (Локомотив)

Антон МИРАНЧУК

Славянск-на-Кубани

Москва (Локомотив)

Александр САМЕДОВ

Москва

Москва (Спартак)

Александр ТАШАЕВ

Москва

Москва (Динамо)

Денис ЧЕРЫШЕВ

Нижний Новгород

Испания (Спортинг)

Артем ДЗЮБА

Москва

Москва (Спартак)

Федор СМОЛОВ

Саратов

Москва (Мастер-Сатурн)

Федор ЧАЛОВ

Москва

Москва (ЦСКА)
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