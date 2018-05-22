Корреспондент «Советского спорта» проанализировал список футболистов, которые под руководством Станислава Черчесова готовятся к домашнему чемпионату мира, и сделал выводы.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

Состояние спорта в стране зачастую является отражением основных проблем общества. Для России этот тезис особенно актуален. Ведь в нашем государстве спорт является важной частью социальной политики. В развитых странах он уже давно превратился в полноценный бизнес, но в России это никому не нужно. Зачем? Ведь государство дает деньги всем: спортсменам, клубам, федерациям. Кто добровольно откажется от финансирования?

В российском спорте масса проблем, от которых страдает наше общество в целом. Большинство из них можно понять, только если сам столкнешься со спортивной действительностью родной страны и прочувствуешь ее изнутри.

Но есть и то, что на поверхности. Взять хотя бы расширенный состав сборной России по футболу на домашний чемпионат мира. В нем 15 человек из 28 получали футбольное образование в двух крупнейших городах страны: Москве и Санкт-Петербурге.

Подавляющее большинство все-таки в столице – 14, но это объяснимо – здесь гораздо больше клубов и школ, чем в Питере. Однако стоит отметить, что из этих 15 лишь семь родились и начали заниматься футболом в Москве, все остальные приехали из других регионов.

Главная команда страны – довольно узкая выборка, но, поверьте, она весьма репрезентативна. Вырастить футболиста высокого уровня в российской глубинке практически нереально. Нет материально-технической базы, финансирования, достаточного количества квалифицированных тренеров, научно-методического обеспечения. Футбол в регионах нужен только энтузиастам вроде Сергея Галицкого, но он такой один.

С годами ситуация не меняется. В глубинке дети продолжают бегать по гаревым полям и разбитым дощатым полам в школьных спортзалах. Радует только одно – желающих заниматься по-прежнему много. Родители понимают, что спорт, в частности футбол, – единственный шанс уберечь ребенка от всех негативных сторон жизни бедных городов.

Особенно это актуально для депрессивных северных регионов. Все знают историю Дмитрия Торбинского, который дорос до профессионального футбола, начав карьеру в ДЮСШ Норильска – города, где зимой температура опускается до –50 градусов, а дома стоят на сваях, вбитых в вечную мерзлоту. В нынешнем созыве сборной есть подобные примеры. Федор Кудряшов и Роман Зобнин делали первые шаги в футболе в Иркутской области: Кудряшов – в Братске, Зобнин – непосредственно в Иркутске.

Вдохновляет и карьерный путь Александра Головина – самого востребованного российского игрока за рубежом. Он родился в городе Калтан Кемеровской области – суровом шахтерском крае, где жизненных радостей не так много. Начав заниматься в местном ДЮСШ, Головин постепенно перебрался в школу клуба «Металлург-Запсиб» из Новокузнецка, где, как известно, главным видом спорта является хоккей. Александра это не смущало, он продолжал расти и развиваться в данных ему условиях, а в ЦСКА переехал только в 16 лет – селекционеры армейцев заметили его на одном из турниров, где он выступал за сборную Сибири.

Но случай Головина уникален. Обычно талантливых ребят из регионов забирают в Москву гораздо раньше. 10-11 лет считается уже критическим возрастом. Обратить на себя внимание в дальнейшем очень тяжело, особенно если за тебя кто-то не похлопочет. Как это сделал, например, один из первых тренеров братьев Миранчуков – Александр Воронков. Он при помощи своих связей организовал Алексею и Антону просмотр в «Спартаке».

Но чаще всего родители сами везут своих сыновей на смотрины в ведущие футбольные школы. Все как в обычной жизни. Централизация – одна из главных проблем нашей страны, и она распространяется на все сферы. У людей в голове сидит догма о том, что только в Москве можно получить возможности для роста, как личностного, так и карьерного. Но хуже всего то, что так оно и есть.

СИЛА – В РЕГИОНАХ

С централизацией в российском футболе пытались бороться в середине 2000-х. В 2003 году тольяттинским бизнесменом Юрием Коноплевым была создана СДЮШОР «Лада», которая в дальнейшем стала одним из главных центров подготовки футболистов в стране.

Сейчас все ее знают, как Академию футбола имени Юрия Коноплева. Это был первый прецедент, когда кто-то подумал о будущем российского футбола и решил в него вложить свои деньги. Коноплев был фанатом и мечтал сделать в Тольятти крупнейший центр подготовки молодых игроков.

Ему это удалось. На свои деньги он создал достойную материально-техническую базу, которая включала несколько полей, школу-интернат и гостиницу, где жили тренеры и ребята, приезжавшие в академию из регионов. Коноплеву удалось сделать так, что о его проекте услышали, но основное развитие он получил уже после его смерти.

Финансированием академии занялся фонд «Национальная академия футбола», которую курировал Роман Абрамович. На школу в Тольятти он выделял по 125 миллионов рублей в год, еще столько же давала область. Все это позволило создать центр подготовки, где работали лучшие тренеры со всех регионов страны, развить скаутскую службу, которая привозила в Тольятти самых крутых талантов, и заявить команду во второй российский дивизион – сначала она называлась «Крылья Советов-СОК», затем «Академия».

В ней обкатывались футболисты, выпускавшиеся из академии. В дальнейшем самые способные продавались в другие клубы. Собственно, это и было главной целью Абрамовича. Он надеялся отбить вложенные средства за счет трансферов воспитанников. Из запланированного получилось далеко не все, но, если вернуться к составу сборной, то на домашнем чемпионате мира могут сыграть сразу трое ребят, которые на раннем этапе карьеры обучались футболу в академии имени Коноплева: Алан Дзагоев, Илья Кутепов и Роман Зобнин.

Дзагоев был продан в ЦСКА за 400 тысяч долларов и считается главным воспитанником тольяттинской школы. Хотя в момент перехода он был довеском к считавшемуся еще более талантливым Дмитрию Рыжову. У последнего карьера не сложилась, проверку московскими соблазнами он не прошел, но у Дзагоева и еще целого ряда ребят, вышедших из академии Коноплева все в порядке.

Артур Юсупов поиграл в «Зените», пережил тяжелую травму и сейчас становится ключевой фигурой в «Ростове» Валерия Карпина. Романа Емельянова тольяттинская академия в свое время продала в «Шахтер» за 900 тысяч долларов, а сейчас он главный опорник «Урала» и считается кандидатом в сборную. Игорь Горбатенко, Ильзат Ахметов, Григорий Морозов, Тимофей Маргасов, Арсен Хубулов – все они с разной долей успеха играют в РФПЛ и тоже являются воспитанниками академии имени Коноплева. А можно вспомнить юношескую сборную России, которая выигрывала Евро U-17 с шестью игроками из тольяттинской школы.

Неплохой выхлоп, учитывая, что в 2013 году «Национальная академия футбола» свернула финансирование этого проекта, и он перешел на баланс Самарской области, которая таких средств выделять не может. Академия имени Коноплева прожила короткую, но яркую жизнь и дала российскому футболу больше, чем некоторые школы московских клубов, которые считаются ведущими.

Эта история лишь подтверждает тезис о том, что сила и потенциал российского футбола заложен в регионах, а не в столице. Совсем скоро это в очередной раз докажет Сергей Галицкий, который открывает филиалы академии «Краснодара» в различных городах Южного федерального округа. А в чем тогда заключается смысл существования Российского футбольного союза (РФС)?

ЛИМИТНЫЙ ПАРАДОКС

К сожалению, для решения проблемы подготовки молодежи наши футбольные власти задействуют единственный, и весьма спорный, инструмент – лимит на легионеров, который в той или иной форме существует с 2005 года. И плодов его работы мы не видим.

Действительно, кого он спас или защитил в нынешнем составе сборной? Большая часть игроков из списка Черчесова и так обладают достаточным уровнем таланта и умений, чтобы выиграть конкуренцию у легионеров РФПЛ.

Зато лимит породил кучу проблем. Среди них непомерные зарплаты, которые щедро выписываются нашими клубами обладателям паспорта РФ, усилившаяся роль агентов, спекулирующих и наваривающихся на молодых российских игроках, и полная деградация тех футболистов, которые благодаря ограничениям имеют практически гарантированное место в основе клубов.

Через 13 лет действия лимита мы получили, возможно, самую слабую сборную России за все время существования отечественного футбола и… ряд легионеров в расширенном списке. Романа Нойштедтера, Констатина Рауша, Марио Фернандеса и Маринато Гилерме (последний присутствует в числе семи «резервистов») при всем желании трудно связать с нашей футбольной системой.

Так зачем нужны такие ограничения?

ГДЕ ГОТОВИЛИСЬ КАНДИДАТЫ В СБОРНУЮ