Николай Толстых: Повестка конференции РФС? Почитайте на сайте!
За три дня до конференции Российского футбольного союза корреспондент «Советского спорта» позвонил Николаю Толстых, который был президентом организации с 3 сентября 2012 года по 31 мая 2015-го. Это было очень непростое время. Главные проблемы тех лет – неприятие нашей футбольной общественностью работы Фабио Капелло на посту главного тренера сборной России и жуткие долги РФС.
- Добрый день, Николай Александрович. «Советский спорт» беспокоит.
- Да, слушаю вас. Какая тема?
- В субботу пройдет очередная конференция РФС. Вы на ней будете присутствовать?
- Не буду. Еще есть вопросы?
- С повесткой дня знакомы? Можете прокомментировать?
- Она есть на сайте. Любой может зайти, почитать.
- Говорят, ожидается много изменений. В том числе и кадровых. Вы что-то об этом слышали?
- Не буду давать комментарии.
- Сейчас вы имеете какое-то отношение к Российскому футбольному союзу? Все-таки, вы – не чужой для РФС человек, почти три года руководили такой серьезной организацией.
- Нет, конечно.
- Но работать-то вы продолжаете или наслаждаетесь пенсионным возрастом?
- Пока являюсь членом исполкома Олимпийского комитета России.
- Ваше возвращение в РФС возможно?
- Давайте я пожелаю «Советскому спорту» побольше хороших статей, всяческих благ и успехов. А то наш дружеский разговор в интервью превращается.
Напомним, что очередная конференция Российского футбольного союза пройдет в Москве в субботу, 26 мая.
Проект повестки дня конференции:
1. Процедурные вопросы организации заседания конференции РФС.
2. Исключение из членов РФС.
3. Прием в члены РФС.
4. Отчет Исполкома за 2017 год.
5. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии за 2017 год.
6. Назначение аудитора РФС на 2018-2019 гг.
7. Изменение Устава РФС.
8. Довыборы в Исполком РФС.