За три дня до конференции Российского футбольного союза корреспондент «Советского спорта» позвонил Николаю Толстых, который был президентом организации с 3 сентября 2012 года по 31 мая 2015-го. Это было очень непростое время. Главные проблемы тех лет – неприятие нашей футбольной общественностью работы Фабио Капелло на посту главного тренера сборной России и жуткие долги РФС.

- Добрый день, Николай Александрович. «Советский спорт» беспокоит.

- Да, слушаю вас. Какая тема?

- В субботу пройдет очередная конференция РФС. Вы на ней будете присутствовать?

- Не буду. Еще есть вопросы?

- С повесткой дня знакомы? Можете прокомментировать?

- Она есть на сайте. Любой может зайти, почитать.

- Говорят, ожидается много изменений. В том числе и кадровых. Вы что-то об этом слышали?

- Не буду давать комментарии.

- Сейчас вы имеете какое-то отношение к Российскому футбольному союзу? Все-таки, вы – не чужой для РФС человек, почти три года руководили такой серьезной организацией.

- Нет, конечно.

- Но работать-то вы продолжаете или наслаждаетесь пенсионным возрастом?

- Пока являюсь членом исполкома Олимпийского комитета России.

- Ваше возвращение в РФС возможно?

- Давайте я пожелаю «Советскому спорту» побольше хороших статей, всяческих благ и успехов. А то наш дружеский разговор в интервью превращается.

Напомним, что очередная конференция Российского футбольного союза пройдет в Москве в субботу, 26 мая.

Проект повестки дня конференции:

1. Процедурные вопросы организации заседания конференции РФС.

2. Исключение из членов РФС.

3. Прием в члены РФС.

4. Отчет Исполкома за 2017 год.

5. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии за 2017 год.

6. Назначение аудитора РФС на 2018-2019 гг.

7. Изменение Устава РФС.

8. Довыборы в Исполком РФС.