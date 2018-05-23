«В «УРАЛ» ПОЗВАЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ КУБКА»

- «Тосно» выиграл Кубок России, потом потерял прописку в РФПЛ. Долго раздумывали над предложением «Урала»?

- Сразу, конечно, не согласился. Я же здравомыслящий человек. Надо было все взвесить… Ситуация в «Тосно» складывалась непонятно. Сначала оттуда звонили, потом звнки прекратились. В конце концов мы встретились с гендиректором, и он сказал, что я волен поступать, как считаю нужным. В итоге ответил согласием на приглашение Григория Иванова. Президент «Урала» сделал предложение о сотрудничестве еще после победы в Кубке.

- Какая роль отведена теперь Александру Тарханову, которого вы сменили?

- Тандема не будет. У него свой участок работы, он консультант, у меня - свой. Сейчас Александр Федорович после операции, я стараюсь его не тревожить. Чуть позже переговорим. Тарханов четыре года тренировал «Урал», досконально знает возможности каждого игрока. Очень интересно получить полную информацию.

- А что будет с «Тосно»? Команду расформируют?

- Думаю, «Тосно» будет жить. Но в каком виде, вопрос не ко мне. Мы титаническими усилиями выиграли Кубок России, вошли в число немногих, кто заработал прямую путевку в еврокубки… А в итоге - остались ни с чем. Из-за всей этой суеты вокруг клуба.

После заключительного матча в РФПЛ ребята стояли и спрашивали: «Че теперь делать?». У всех возникло неприятное чувство, что мы никому не нужны. А коллектив сложился хороший, дружный. Если бы к команде проявили больше внимания, все было бы хорошо. И в еврокубках сыграли бы достойно.

- Что вы подразумеваете под словом «суета»?

- Понимайте, как хотите, не буду ничего расшифровывать. Не хотел бы сейчас делать громких заявлений.

«С БЕСЧАСТНЫХ УЖЕ ПЕРЕГОВОРИЛ»

- Возьмете в «Урал» кого-то из «Тосно»?

- Есть несколько вариантов, но я пока не готов озвучить фамилии.

- Какое впечатление произвел на вас «Урал» в минувшем сезоне?

- Это одна из тех команд, которая пытается играть в футбол. У «Урала» есть свое, узнаваемое лицо.

- Футбол Тарханова вам близок?

- Да. Мне нравится смелость в атаке, большой процент владения мячом. Но главное - чтобы не было контроля ради контроля. Надо иногда и воротам угрожать.

- В тренерский штаб войдет кто-нибудь, с кем уже работали?

- Я разговаривал с Вовой Бесчастных, он очень хочет. Однако есть ряд проблем, которые надо решить, поэтому пока вопрос открыт. Просто так кого-то брать не хочется, все-таки лучше работать с уже знакомыми тебе людьми.