О предстоящих исполкоме (24 мая) и конференции (26 мая) Российского футбольного союза корреспондент «Советского спорта» поговорил с Вячеславом Колосковым, почетным президентом РФС, который руководил этой организацией больше 15 лет.

- Вячеслав Иванович, какие ожидания?

- Никаких ожиданий нет. Это не отчетно-выборная, а обыкновенная рабочая конференция. У меня, кстати, даже повестки дня нет.

- Она есть на сайте РФС.

- Мне обычно присылают.

- В футбольных кругах много говорят, что новым президентом РФС может стать Владимир Стржалковский, который сейчас возглавляет ВФСО «Динамо», а с ним придет и экс-президент РФС Николай Толстых.

- Думаю, кто-то выдает желаемое действительное. Сейчас никто такие серьезные кадровые вопросы решать не будет. По уставу РФС, чтобы принять кадровые решения, нужно соответствующее решение исполкома, утверждение его на конференции.

- Все пока сходится: в четверг – исполком, в субботу – конференция.

- Вы забываете, что после решения конференции в течении трех месяцев все желающие могут выдвигать свои кандидатуры. Все посторонние шевеления не стоят выеденного яйца.

У нас есть избранный руководитель – Виталий Леонтьевич Мутко. Да, пока он приостановил свои полномочия и передал их исполняющему обязанности президента РФС Александру Алаеву.

- Вам не кажется, что пауза затянулась?

- Не кажется. Он приостановил свою деятельность на этом посту 25 декабря 2017 года сроком на шесть месяцев. Они еще не прошли.

- Значит, революций не ждем.

- Не ждите. Конференция, думаю, продлится, максимум, два часа. А потом многие полетят в Киев на финал Лиги чемпионов.

Напомним, что очередная конференция Российского футбольного союза пройдет в Москве в субботу, 26 мая.

Проект повестки дня конференции:

1. Процедурные вопросы организации заседания конференции РФС.

2. Исключение из членов РФС.

3. Прием в члены РФС.

4. Отчет Исполкома за 2017 год.

5. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии за 2017 год.

6. Назначение аудитора РФС на 2018-2019 гг.

7. Изменение Устава РФС.

8. Довыборы в Исполком РФС.

24 мая в Доме футбола состоится заседание исполкома РФС.