Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев хотел бы увидеть после долгого перерыва натуральную команду из Питера, а не очередную недоделанную копию западного продукта.

В «Зените» думают, кому доверить команду. Точнее сказать – тот материал для строительства команды, который собран под клубным лейблом. То, что думают, - уже хорошо. Потому что кадровая колея, проложенная после сотрудничества с Лучано Спаллетти, больше была похожа на трясину, в которую команда все глубже проваливалась.

Маурицио Сарри, который вроде бы проявил интерес к «Зениту», - персона на сегодня гораздо более актуальная, чем Роберто Манчини. Этакий горячий пирожок рядом с засохшим бубликом. «Наполи», на секундочку, вошел в десятку клубов из пяти топ-чемпионатов, осиливших в атаке график в среднем двух голов за матч. Одно это делает ожидания от возможного союза с Сарри вполне трепетными.

Но! Нужно отдавать себе отчет в том, что романтически ориентированный состав неаполитанской команды подбирался не один год. К тому же до Сарри «Наполи» не сказать что пребывал в тени. С Бенитесом он обретался в чемпионате Италии на местах, не слишком удаленных от первого. Меж тем у синьора Маурицио «Наполи» - первая команда, где он снискал безусловный успех. Поэтому не следует исключать и того, что человек просто оказался в нужное время в нужном месте.

Да, Сарри прорывался в топы тренерской профессии рьяно и почти с самых низов – как Леонид Слуцкий. Да, по фанатической дотошности в работе он сильно напоминает Унаи Эмери – привет Артему Дзюбе! Но «Зенит» - слишком специфический клуб. И переживает он нынче слишком специфический момент.

Ибо «Зенит» превратился в клуб-мутант. После Спаллетти помыслы его боссов были направлены исключительно на то, как подстроить команду под очередного тренера. Под Виллаш-Боаша подстраивались больше всего, под Манчини устроили оптовый призыв аргентинцев, желания Луческу удовлетворили по минимуму – но на выходе из этих прогибов команда элементарно потеряла себя. И стиль, и ментальную структуру. Кто рискнет четко и сочно сформулировать, в какой футбол «Зенит» последнее время играл? Кто навскидку назовет полевых вожаков, на которых новый тренер легко сможет опереться? Кришито прощается с Питером, Иванович тоже вряд ли замахнется на игровое долголетие Игнашевича.

И при всех прогибах клубного менеджмента под изменчивые тренерские вкусы ни Боаш, ни Луческу (о Манчини или хорошо, или молчок) не дотянулся с «Зенитом» до эффекта, произведенного с их прежними командами. Вот на это Сарри надо бы обратить внимание. Он ведь наверняка нацелен на вертикальную карьеру – ибо в профессии стартовал поздно и потому до успеха жаден. И если провалу Манчини в Питере на его родине значения не придали(хотя сдается мне, что зря не придали – как бы «скуадра адзурра», не богатая звездами, вконец не превратилась в посредственность), то на работу Сарри будут, наверное, смотреть взыскательнее. И в случае неудачи не преминут бросить: да он, выходит, только с «Наполи» и мог себя показать. По стечению обстоятельств.

Между тем, кандидатура Сергея Семака лично мне, пожалуй, даже более интересна. И знаете почему? Да потому что уже больше полутора десятков лет мы не видели «Зенит» под управлением отечественного тренера (не считая короткого отрезка с Анатолием Давыдовым и пары матчей с Семаком) . А очень хочется посмотреть, какую игру выжмет из «Зенит» нормальный доморощенный специалист. Притом что игра эта, не сомневайтесь, приобретет необходимую самобытность, избежав соблазна стать подражанием «Порту», «Шахтеру» или «Наполи».

Да и в еврокубках, учтем, последнее время бойчее идут дела у тех команд РФПЛ, чьи тренеры руководят по русски (Бердыев, Гончаренко)!