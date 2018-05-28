Вы наверняка не смотрели прощальный матч одного из самых универсальных игроков своего времени. Но вы догадываетесь, что это, возможно, единственный случай, когда Дирк Кейт вышел на поле и мог позволить себе не выкладываться на 250%. Начиная с детства, он относился к футболу не как к развлечению, а как, например, хирург относится к сложнейшей операции, в которой на кону стоит жизнь человека. Для Кюйта футбол всегда был тяжелой работой. Причем не на себя любимого, а на команду. Поэтому он с легкостью соглашался поиграть на разных позициях, ибо понимал, что главное – интересы коллектива.

Кюйт ничем не выделялся на фоне сверстников. Особенного таланта у него никогда не было. Единственное, что отличало его от остальных, – это кривые ноги. Но именно они помогли мальчишке из провинциального Катвейка проделать путь с самых низов до вершины голландского футбола. На этом моменте можно и всплакнуть, но не стоит. С одной стороны, мы прощаемся с самым самоотверженным и универсальным игроком эпохи, а с другой – понимаем, что из Кюйта получится идеальный тренер – кстати, со следующего сезона он будет руководить юношеской командой «Фейеноорда».

Практически во всех клубах Кюйт носил повязку капитана и прекрасно читал игру. В своем последнем сезоне в составе «Фейеноорда» он был, по сути, «правой рукой» Джованни ван Бронкхорста и всячески помогал ему в раздевалке. Это позволило роттердамцам добыть первый за 18 лет титул чемпиона Голландии. В заключительном матче сезона 2016/17 Кюйт оформил хет-трик в ворота «Хераклеса» и впервые в жизни, в 36 лет, выиграл эредивизи. А через три дня объявил о завершении карьеры.

Около года Дирк отдыхал от футбола, а в апреле 2018-го вернулся туда, где когда-то начинал. В любительскую команду «Квик Бойз» Кюйт попал в 1985-м, в возрасте 5 лет, и выступал за нее до того, как его заметили скауты «Утрехта» в 1998-м. Пройдя долгий и успешный путь профессионального спортсмена, он не забыл, где научился игре в мяч. Сначала он устроился ассистентом в тренерский штаб «Квик Бойз», а потом и вовсе вышел на поле. Этот красивый жест характеризует Кюйта как человека, который никогда не забудет сказать «спасибо».

Прощальный матч Кюйта состоялся на стадионе «Де Кейп», переименованный недавно в «Stadion Feyenoord», в Роттердаме и состоял из двух частей. В первой – «Друзья Кюйта» обыграли «Фейеноорд» 3:2, а во второй – сборная Нидерландов с аналогичным счетом одолела «Фейеноорд». Луи ван Гаал, Уэсли Снейдер, Робин ван Перси, Ежи Дудек, Стивен Джеррард, Пьер ван-Хоойдонк – вот далеко не полный список звезд, бросивших свои дела и приехавших вчера в портовый город в Южной Голландии. Роттердам известен своим Морским музеем, где представлены старинные корабли и проходят тематические выставки. А поклонники футбола по всему миру запомнят его как город, в котором раскрыл свой талант Дирк Кюйт.