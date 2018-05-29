Общество «Динамо» - одно из старейших и любимых болельщиками спортивных объединений России. Клубы с таким названием можно найти в десятках стран, включая США, Англию и Германию. Но как живет спортивное общество со знаменитой литерой «Д» в России? Скандалы, расформирования клубов, постоянная смена руководства – все это из года в год сопровождает динамовцев. Создается впечатление, что спортивное общество все еще пытается жить во времена капитализма по устаревшим советским законам.

«Динамо» - часть государственной системы

Во времена Советского Союза в «Динамо» числились исключительно сотрудники госбезопасности и МВД. Общество росло и развивалось. Но с изменением политического строя в «Динамо» назрели перемены. Началось все с того, в одночасье отозвали прикомандированных сотрудников. Речь идет о действующих офицерах, которые занимались исключительно спортивными делами. А вот зарплату получали в правоохранительных органах. По данным из книги «Энциклопедия «Динамо», в 1995 году доходы общества по России составили лишь 66 млн деноминированных рублей.

При Ельцине силовики взялись за «Динамо» с новой силой. Прикомандированных коллег вернули на свои посты. И по сей день в каждом региональном объединении работают представители МВД и ФСБ. С приходом на президентский пост Владимира Путина, «Динамо» продолжило искать свое прежнее место в государственной системе. Большую услугу динамовцам оказало и правительство. Благодаря невиданной щедрости, общество получилось в пользование более 80 объектов по всей России. Надо уточнить, что на тот момент на балансе «Динамо» уже числилось более 400 наименований разного рода недвижимости: от стадионов до охотничьих хозяйств.

Уже в 2013 году динамовцы отмечали свое 90-летие. Как выяснилось, за государственный счет - особый указ о праздновании тогда подписал сам Владимир Путин. Кстати, именно президент России поспособствовал и смене руководства в «Динамо» в 2016 году. Как рассказал собеседник, близкий к обществу, силовики написали письмо главе государства, в котором выразили недовольство работой организации. Что получилось в итоге? Одного силовика сменил другой: вместо бывшего главы пограничной службы Владимира Проничева ВФСО «Динамо» возглавил сослуживец Путина по КГБ Владимир Стржалковский. Наверное, именно поэтому, как сообщает источник, президент России лично ставил перед новым президентом общества задачи по управлению недвижимостью и контролем за расходами.

В «Динамо» берут? – Не всех берут!

Интересный эксперимент провел один из журналистов РБК. Он позвонил в московское городское общество «Динамо» с вопросом о вступлении в организацию. Вы удивитесь, но в Москве человеку без погон стать динамовцем нельзя. Притом, что в уставе четко прописано, что для вступления не обязательно быть сотрудником какого-либо силового ведомства. Справедливости ради, стоит отметить, что брянские динамовцы оказались более гостеприимными.

Так что же представляет собой современное ВФСО «Динамо»? В первую очередь, это 14 так называемых «номерных» и 82 региональных организации. Если с регионами все ясно, то причем тут «номерные» отделения? Все просто. Они подчиняются конкретному ведомству и в них состоят сотрудники московского аппарата. В таблице ниже указаны все «номерные» организации ВФСО.

Интересно, что со временем «Динамо» перестало объединять исключительно привычные нам силовые ведомства. Теперь в него официально входят Федеральная таможенная служба, «Росатом», Федеральная налоговая служба, Министерство юстиции. Каждое под своим условным номером. В этом году на вступление претендует и Федеральная антимонопольная служба. В общем, получается полный набор государственных органов.

Цитата: «В случае ликвидации ведомство уносит с собой в архив номер своего «Динамо». Поэтому все числа первого и большей части второго десятка уже не могут быть присвоены. Их носили спортобщества ведомств, которых уже нет», - рассказал руководитель «Динамо-33» (финансово-экономические органы власти) Олег Шабуневич.

Причем иногда можно натолкнуться на совершенно экзотические примеры. В Красноярской региональной ячейке числится государственный Центр профилактики и борьбы со СПИДом, а в сочинской – казачье общество. Вообще, состав региональных организаций не имеет какой-то установленной структуры и варьируется в зависимости от места дислокации. Всего же, по данным центрального совета ВФСО «Динамо», в организации числится 1,02 млн человек.

Динамовец – это про разнарядку и взносы

Методы подбора кадров в «Динамо», похоже, не менялись с советских времен. Старую добрую разнарядку никто не отменял. Поэтому неудивительно, что в некоторых регионах количество преданных динамовцев почти совпадает с числом силовиков. Что само по себе довольно удивительно для любого ведомственного физкультурно-спортивного общества. Представитель одной из организаций «Динамо» рассказал: «Существует разнарядка. Например, начальник местной полиции говорит «всем вступить», и все вступают». Это подтвердили и сотрудники одного из региональных управлений ФСБ.

Всех новых сотрудников мы сразу же стараемся принять в «Динамо» Заместитель руководителя общества Рамиль Набиев

Но попасть под разнарядку – это полдела. То есть, нельзя стать полноправным членом общества, просто написав заявление и прикрепив на лацкан заветную литеру. Над каждым динамовцем вне зависимости от стажа висит бремя взносов. Причем, четкой установленной суммы нет. Все варьируется от региона к региону и составляет от 100 до 500 рублей в год. Соответственно изменчив и процент, который оставляет себе ведомственная ячейка: от 30 до 70%. Остальное передают в офис региональной организации.

Не обходится и без эксцессов. Инспектор ГУФСИН Юлия Тяжченко, которая отвечала за сбор средств с «одноклубников» взяла, да и потратила общественные средства на оплату кредита, лечение матери, отпуск и новый IPhone. Как говорится: не вынесла душа поэта. Но над провинившейся в какой-то мере сжалились и приговорили лишь к штрафу в 500 тысяч рублей.

«Эй, братан, а как поднять бабла?»

Как выяснилось, даже сами динамовцы не всегда горят желанием сдавать взносы. В 2015 году общество получило всего 140 млн рублей, а годом позже – 145 млн рублей. А ведь при среднем взносе даже в 200 рублей должна получаться совсем другая цифра. Заместитель руководителя организации во Владимирской области рассказал, что собираемость в его регионе вообще не превышает треть.

На что же приходится идти, чтобы получить взносы с динамовцев? В некоторых регионах членам организации предлагают скидочные программы. В Удмуртии можно получить скидки на заправках «Газпрома» и «Татнефти». Кроме того, те, кто по каким-то причинам не может принимать участия в соревнованиях, пользуются инфраструктурой «Динамо» по скидочной цене. Но тут не все гладко. Зачастую, при всем инфраструктурном разнообразии, спортивные сооружения есть лишь в административных центрах и их недостаточно для нормального занятия спортом. «У нас только один небольшой зал, а взносы – 500 рублей», - сокрушается зампред «Динамо» по Республике Алтай Михаил Ощепков.

Если мы говорим о разнарядках для вступление в общество, то нетрудно догадаться, что на некоторых динамовцев могли даже оказывать давление. Сотрудники полиции не любят об этом рассказывать, но в соцсетях частенько появляются сообщения с жалобами на давление при сдаче взносов.

Жена работает в кадрах. Сегодня начальник прессовал ее, что она на «Динамо» с «погонников» собрать не может «Омбудсмен полиции» один из членов ВФСО «Динамо»

Так или иначе, в некоторых регионах собираемость взносов приближается к 100%. В Красноярском крае – 90%, в Татарстане – как раз та самая максимальная «сотка». По данным годового отчета, Алтайская краевая организация в 2017 году собрала со своих членов 2,7 млн рублей, то есть 100% от плана.

Чем богато ВФСО «Динамо»?

Распад Советского Союза лишил «Динамо» целого ряда спортивных объектов: они просто оказались на территории других государств. Часть недвижимости в России просто банально распродавали. Именно «лихие» 90-е ударили по динамовскому фонду недвижимости больнее всего. Тогда «Динамо» лишилось своего первого спортивного объекта, выделенного еще в 1923 году. Зал на Цветном бульваре был приватизирован.

Вообще при СССР в пользовании «Динамо» было более 1100 спортивных объектов.

Из них (по данным «Энциклопедии Динамо»):

- 600 спортзалов;

- 57 полноценных стадионов с футбольными полями.

Теперь же количество объектов сократилось вдвое – всего 670 объектов, как рассказали представители центрального совета ВФСО «Динамо». Но не стоит обольщаться. На самом деле, это огромное количество! У того же мощного ЦСКА всего 170 объектов по стране.

Итак, что же входит в актуальный список недвижимости ВФСО «Динамо»? Из 670-ти – 184 объекта считаются крупными. В их числе:

- 30 стадионов;

- 76 спортивных комплексов;

- 20 лыжных и биатлонных баз;

- 30 тиров;

- 7 гребных баз;

- 8 бассейнов;

- 13 бывших общежитий спортсменов используются как гостиницы;

- 50 охотхозяйств площадью 1500 га.

Сколько зарабатывает «Динамо» на недвижимости?

На самом деле, несмотря на удачное расположение многих объектов, их состояние варьируется. Это подтверждают и собеседники из разных региональных обществ. Что касается гостиниц, то типичный отзыв об условиях там на сайтах бронирования – «совок». Ну а часть стадионов совершенно не подходит для проведения футбольных матчей. Взять хотя бы арену в Нижнем Новгороде, где до сих пор еще установлены деревянные скамейки.

Можно было бы заработать на аренде, в основном арендуют инфраструктуру сами силовики. При этом, аренда оплачивается не из сданных взносов, а из бюджетных средств. Согласно сайту госзакупок, УФСБ по Омской области потратило 700 тысяч рублей на организацию соревнований.

Я пришел в конце 2011 года, объекты были полуразрушенные, в них никто не вкладывался, а МЧС выдало предписание по 205 нарушениям. Первый заместитель руководителя общества Роман Черняев

Нетрудно догадаться, что чем лучше пресловутая инфраструктура, тем выше доход у региональной ячейки общества. Красноярские динамовцы выручили в 2016 году со своего спорткомплекса, лыжной и биатлонной баз лишь 19 млн рублей (по данным СПАРК). Не густо. Успешнее оказались уфимские одноклубники: на стадионе в центре Уфы, спортивном комплексе, бассейне и гостинице (хоть и «совковой») они заработали 49 млн рублей (по данным СПАРК).

Вне конкуренции - Москва. Построенный еще в советское время «Водный стадион» со всеми его многочисленными объектами стал золотой жилой для предпринимателей. «Динамо» планировало реконструировать свой объект, но в итоге лишилось части территории. Сейчас комплекс и здание, где базируется элитный ресторан Royal Bar, принадлежат ВФСО. Информация об этом размещена на сайте Росреестра.

Как ВФСО «Динамо» руководит своей недвижимостью

Заканчивая историю с «Водным стадионом» стоит упомянуть, что еще в 2000-х был заключен инвестиционный контракт на модернизацию здания с размещением в нем «душевых, раздевалок, медпункта, общественных туалетов и пунктов питания». Цитата приведена из материалов арбитражного суда. Но внезапно после проведения работ в объекте удобно разместился ресторан. Как писали «Ведомости», в 2013 году его выкупила дочь руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ Михаила Щекина - Юлия Тихомирова. Так и получается, что в одном здании вино течет рекой, а рядом в бассейне тренируются спортсмены.

На самом деле, это не единственный пример очень своеобразного управления недвижимостью в обществе «Динамо». Например, как пишет РБК, Рязанское общество имеет эксклюзивные права от правительства по выдаче патентов для работы в России иностранным гражданам. Всем занимается некое ООО «Коммерческо-производственная фирма «Динамо». Именно эта организация (КПФ) управляет основным объектом инфраструктуры – базой отдыха. Обществу в этой компании принадлежит 75%. Оставшаяся часть числится лично за советником главы местного «Динамо» Владимиром Поповым. Что касается доходов, то в 2016 году выручка фирмы составила около 43 млн рублей. Тогда как само региональное общество отчиталось о полученных 5,4 млн рублей.

Похожая история происходит и в Башкирии. Там для управления имуществом были созданы дополнительный юридические лица. К примеру, ООО «Клуб здоровья «Динамо» оказывает фитнес-услуги в спорткомплексе. Но не стоит полагать, что эта компания принадлежит обществу. 80% числятся за бывшим главой районного УВД Уфы Петром Мельниковым. Также Мельников имеет половину ООО «Спортивного комплекса «Динамо РБ». Еще одна часть принадлежит председателю башкирского «Динамо» и бывшему командиру регионального ОМОНа Рамилю Набиеву.

Но не только бывшие силовики зарабатывают на динамовском имуществе. Члены их семей зачастую тоже принимают участие в бизнесе. Жена руководителя местного общества Александра Володина является соучредителем АНО «Охотничье и рыболовное хозяйство «Динамо». Некоммерческая организация занимается управлением угодьями, официально закрепленными за «Динамо». Кстати, магазин охотничьего оружия в здании общества также принадлежал родственнику Володина – его брату.

Оригинала инвестконтракта мы пока найти не можем, запросили архивы, мы принесли заверенную копию Юрист ЗАО «Управляющая компания «Динамо».

«А что же заверял ваш руководитель, если оригинала нет?», - иронически отвечал ему судья.

Владимир Стржалковский рассказывал, как в Крылатском после реконструкции «Динамо» достались лишь лифтовые холлы, теннисный зал без окон и туалеты. Это стало результатом участия в коммерческом проекте на невыгодных условиях. Такая ситуация далеко не редкость для «Динамо», взять хотя бы эпопею со строительством стадиона в Перовском Парке. А ведь возведение объекта длится с 2008 года»! Возможно, именно из-за странного управления своими активами динамовцы уже много лет ходят по очень тонкому льду, периодически сползая в полную убыточность.

Денег нет, но они держатся!

Как, если не цитатой премьера Медведева, можно охарактеризовать состояние региональных организаций «Динамо». Самые успешные, как уже говорилось, – москвичи. Да, стадион в Петровском парке обществу уже не принадлежит. Его пришлось фактически отдать за долги. Зато строительство почти закончилось – над стадионом летала камера, позволяющая следить за ходом возведения объекта. Но в итоге, матчей на стадионе нет и спустя 10 лет после старта реконструкции. И все же московская ячейка имеет самую впечатляющую инфраструктуру: тут и «Водный стадион», и ДС на улице Лавочкина, и теннисные корты, и даже доля в стоматологической клинике в центре города. В итоге, Москва приносит обществу 126 млн рублей выручки. Остальные сильно отстают – до 50 млн рублей. А 30% региональных организаций ВФСО вообще убыточны! Притом, что основные расходы составляет зарплата сотрудников и содержание спортивных объектов.

Вот и получается, что «Динамо» даже с таким разнообразием инфраструктуры никак не может научиться приносить внушительную прибыль в современных реалиях.

Кто платит за спорт высоких достижений?

Это уже отдельная тема существования «Динамо». Из 26 профессиональных команд в высших лигах лишь часть принадлежат обществу. На 90% они финансируются из средств спонсоров, рассказал источник, близкий к руководству «Динамо».

Центральный совет ВФСО «Динамо» владеет в Москве хоккейной, футбольной и ватерпольной командами. Ватерполистов, например, поддерживает Россельхозбанк. По словам источника в ВФСО, этого спонсора привлек сам Владимир Стржалковский. Хоккеистов и футболистов спонсирует банк ВТБ, с которым был заключен очередной контракт в 2017 году.

В регионах ситуация примерно такая же. Зачастую в качестве спонсоров выступают компании, близкие к самим силовикам. Директор компании «Азимут» Ольга Синицына рассказала, что ее фирма не только отвечает за техосмотр автомобилей отдела вневедомственной охраны, но и всячески поддерживает общество «Динамо» в Тамбове.

Помогает ли финансово государство, в чью систему ВФСО так лихо было встроено? Отчасти да. В 2016-2017 годах, по данным СПАРК, центральный совет «Динамо» получил 47 млн рублей от Минспорта.

У многих региональных руководителей психология осталась на уровне 30-летней давности: им кажется, деньги должны привозиться и раздаваться Владимир Стржалковский.

Ясно одно, что «Динамо» надо учиться жить в новой реальности и отходить от советского мышления. Похоже, именно этого требует от своих коллег Стржалковский. Но сразу же намекает на определенные тонкости в работе с региональными коллегами. Дескать, если местные не хотят продавать убыточный объект, то «зачем их ломать через колено»? Еще одним веянием в новом управлении «Динамо», как говорит председатель ВФСО, должна стать идея сдачи части территории спортивного объекта под коммерческую застройку. А на оставшемся пространстве должна быть построена новая компактная арена. Система не нова – на ней «Динамо» потеряло свой стадион в Петровском парке. Будем надеяться, что новый опыт управления динамовской недвижимостью будет более успешным, чем тот, к которому мы уже успели привыкнуть.