Семак первым из «Уфы» прошел в следующий раунд ЛЕ. Лучший!
«Советский спорт» узнал, как интернет отреагировал на назначения Сергея Семака главным тренером «Зенита».
эБольшинство обычных пользователей сети интернет, конечно, тут же принялись клепать шутки по поводу отставки Сергея Богдановича с поста наставника «Уфы» и его назначения главным тренером «Зенита». Победителем по нашему мнению оказался некий Дмитрий:
Семак первым из Уфы прошел в следующий раунд ЛЕ. Лучший— Дмитрий (@Pahomov94) May 29, 2018
Вот, кстати, еще несколько шуток, в которых, правда, есть и доля правды:
Семак в зените – это плохая новость. Придется занизить прогнозы на результаты следующего сезона ФКСМ(— Maxim Samoylenko (@bad_attitude) May 29, 2018
Семак вернулся в Питер и возглавил Зенит!— Valdis (@ValdisYabvdul) May 29, 2018
Я не один конь в СПб!
Даже не знаю, что неожиданнее: Моор - губернатор или Семак - тренер Зенита— Уегор (@egor_eeee) May 29, 2018
Трансфер практически не вызвал негатива. Люди либо рады за тренера и клуб, либо рады за клуб и слегка сочувствуют Смаку, взвалившего на себя очень тяжелую ношу:
Семак наконец официально объявлен - это будет интересный эксперимент. Ждём трансферов теперь— Борис Ксенофонтов (@bksenofontov) May 29, 2018
Ура— Valery (@daffna_eluchil) May 29, 2018
Семак
А то где-то с середины Виллаш-Боаша "Зенит" стал для меня непонятным и чужим
Напомню всем-Семак не вывел Уфу в еврокубки! Ему просто повезло 😏— Денис Волков (@den_v13) May 29, 2018
То же было и с Аленичевым в Спартаке.
Да какое мне до него дело, конкретно Семак работал в Зените(в штабе), + играл, клуб позвал на основную должность. Согласился, все правильно сделал. Ему доверяют и это для него новый вызов, а Уфы через год не станет, и кому она нужна будет.— _-=V.V.S=-_ (@VENIVIDIVlCI) May 29, 2018
Все, что выше – мнение пользователей из сервиса коротких сообщений Twitter. мы также поинтересовались, что по поводу назначения думают болельщики «Зенита», которые сразу принялись обсуждать назначение на гостевой странице:
metawor: О, Семак почти прямым текстом сказал: «Зенит» - не «Уфа»! От меня потребуется гораздо больше внимания и погружения в СБГ-глубины». Да, Сергей Богданович, придется чем-то жертвовать. Этот клуб оставил в смятении не одного тренера. Концентрейшн.
Mager: Отлично. Пусть Богданыч станет нашим Палычем.
Voland: Но самое главное, если что, сверху всегда смогут сказать фанатам - вы сами его выбрали!
ПокерСтар: Отлично, например! Хоть и немного «неожиданно». По итогам следующего ЧР место в верхней половине таблицы буду считать нормальным результатом, еврокубки - очень хорошим, а медали - просто отличным. Но в первую очередь жду от Богданыча совсем не результатов.
Manc: Честно скажу, мне как-то пофиг на результаты (ужо не вылетим, а так-то видели все, что может увидеть болельщик с правильным паспортом). Если будут «гореть глаза», если вернется искренность и логичность в «Зенит». Понятно, что «Газпром» и искренность - это слова из разных библиотек, но с приглашением Семака сделан некоторый шаг. Вперед, Семак, вперед - за Питер!
Йорик: Сергей Богданович официально назначен Семаком.
Юзга: Удачи Сергею Богдановичу. Она ему очень потребуется.
Moonwalker: Ну все, можно, наконец, перестать следить за новостями.