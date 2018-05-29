эБольшинство обычных пользователей сети интернет, конечно, тут же принялись клепать шутки по поводу отставки Сергея Богдановича с поста наставника «Уфы» и его назначения главным тренером «Зенита». Победителем по нашему мнению оказался некий Дмитрий:

Семак первым из Уфы прошел в следующий раунд ЛЕ. Лучший — Дмитрий (@Pahomov94) May 29, 2018

Вот, кстати, еще несколько шуток, в которых, правда, есть и доля правды:

Семак в зените – это плохая новость. Придется занизить прогнозы на результаты следующего сезона ФКСМ( — Maxim Samoylenko (@bad_attitude) May 29, 2018

Семак вернулся в Питер и возглавил Зенит!

Я не один конь в СПб! — Valdis (@ValdisYabvdul) May 29, 2018

Даже не знаю, что неожиданнее: Моор - губернатор или Семак - тренер Зенита — Уегор (@egor_eeee) May 29, 2018

Трансфер практически не вызвал негатива. Люди либо рады за тренера и клуб, либо рады за клуб и слегка сочувствуют Смаку, взвалившего на себя очень тяжелую ношу:

Семак наконец официально объявлен - это будет интересный эксперимент. Ждём трансферов теперь — Борис Ксенофонтов (@bksenofontov) May 29, 2018

Ура

Семак

А то где-то с середины Виллаш-Боаша "Зенит" стал для меня непонятным и чужим — Valery (@daffna_eluchil) May 29, 2018

Напомню всем-Семак не вывел Уфу в еврокубки! Ему просто повезло 😏

То же было и с Аленичевым в Спартаке. — Денис Волков (@den_v13) May 29, 2018

Да какое мне до него дело, конкретно Семак работал в Зените(в штабе), + играл, клуб позвал на основную должность. Согласился, все правильно сделал. Ему доверяют и это для него новый вызов, а Уфы через год не станет, и кому она нужна будет. — _-=V.V.S=-_ (@VENIVIDIVlCI) May 29, 2018

Все, что выше – мнение пользователей из сервиса коротких сообщений Twitter. мы также поинтересовались, что по поводу назначения думают болельщики «Зенита», которые сразу принялись обсуждать назначение на гостевой странице:

metawor: О, Семак почти прямым текстом сказал: «Зенит» - не «Уфа»! От меня потребуется гораздо больше внимания и погружения в СБГ-глубины». Да, Сергей Богданович, придется чем-то жертвовать. Этот клуб оставил в смятении не одного тренера. Концентрейшн.

Mager: Отлично. Пусть Богданыч станет нашим Палычем.

Voland: Но самое главное, если что, сверху всегда смогут сказать фанатам - вы сами его выбрали!

ПокерСтар: Отлично, например! Хоть и немного «неожиданно». По итогам следующего ЧР место в верхней половине таблицы буду считать нормальным результатом, еврокубки - очень хорошим, а медали - просто отличным. Но в первую очередь жду от Богданыча совсем не результатов.

Manc: Честно скажу, мне как-то пофиг на результаты (ужо не вылетим, а так-то видели все, что может увидеть болельщик с правильным паспортом). Если будут «гореть глаза», если вернется искренность и логичность в «Зенит». Понятно, что «Газпром» и искренность - это слова из разных библиотек, но с приглашением Семака сделан некоторый шаг. Вперед, Семак, вперед - за Питер!

Йорик: Сергей Богданович официально назначен Семаком.

Юзга: Удачи Сергею Богдановичу. Она ему очень потребуется.

Moonwalker: Ну все, можно, наконец, перестать следить за новостями.