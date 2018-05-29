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эБольшинство обычных пользователей сети интернет, конечно, тут же принялись клепать шутки по поводу отставки Сергея Богдановича с поста наставника «Уфы» и его назначения главным тренером «Зенита». Победителем по нашему мнению оказался некий Дмитрий:

Вот, кстати, еще несколько шуток, в которых, правда, есть и доля правды:

Трансфер практически не вызвал негатива. Люди либо рады за тренера и клуб, либо рады за клуб и слегка сочувствуют Смаку, взвалившего на себя очень тяжелую ношу:

Все, что выше – мнение пользователей из сервиса коротких сообщений Twitter. мы также поинтересовались, что по поводу назначения думают болельщики «Зенита», которые сразу принялись обсуждать назначение на гостевой странице:

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Алексей Игонин: Успех Семака в «Зените» принесет пользу нашему футболу

metawor: О, Семак почти прямым текстом сказал: «Зенит» - не «Уфа»! От меня потребуется гораздо больше внимания и погружения в СБГ-глубины». Да, Сергей Богданович, придется чем-то жертвовать. Этот клуб оставил в смятении не одного тренера. Концентрейшн.

Mager: Отлично. Пусть Богданыч станет нашим Палычем.

Voland: Но самое главное, если что, сверху всегда смогут сказать фанатам - вы сами его выбрали!

ПокерСтар: Отлично, например! Хоть и немного «неожиданно». По итогам следующего ЧР место в верхней половине таблицы буду считать нормальным результатом, еврокубки - очень хорошим, а медали - просто отличным. Но в первую очередь жду от Богданыча совсем не результатов.

Manc: Честно скажу, мне как-то пофиг на результаты (ужо не вылетим, а так-то видели все, что может увидеть болельщик с правильным паспортом). Если будут «гореть глаза», если вернется искренность и логичность в «Зенит». Понятно, что «Газпром» и искренность - это слова из разных библиотек, но с приглашением Семака сделан некоторый шаг. Вперед, Семак, вперед - за Питер!

Йорик: Сергей Богданович официально назначен Семаком.

Юзга: Удачи Сергею Богдановичу. Она ему очень потребуется.

Moonwalker: Ну все, можно, наконец, перестать следить за новостями.

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