НЕ САРРИ, АДВОКАТ ИЛИ ДРУГОЙ ИНОСТРАНЕЦ

Наконец-то наш российский тренер! Последним отечественным специалистом, работающим в «Зените», без приставки "и.о." был Анатолий Давыдов в 2009-м. Кстати, Семак ситуативно уже находился в должности главного тренера сине-бело-голубых, но то было временное явление, 11-20 марта 2014-го, без долгосрочной перспективы. Потому и считать это полноценной работой главным тренером просто нельзя.

В «Уфе» Семак довел игру Виктора Гончаренко до идеала, привнеся в футбол башкирской команды много нового. За год с небольшим «Уфа» под руководством Семака превратилась в главного хамелеона РФПЛ. Команда идеально подстраивалась под обстоятельства и соперника, генерируя свою игру по ходу матча.

Семак привил команде тактическую гибкость, «Уфа» безболезненно научилась переходить по ходу матча с 3-4-3 на 3-5-2, а во второй части этого сезона еще и на 4-3-3. Это очень круто не только для откровенно средних игроков, но и топовых команд. «Зенит», например, никакой гибкости при Роберто Манчини не показал вообще. Семак поставил на универсализм многих футболистов, способных при разных рисунках игры выполнять абсолютно разные роли. Яркие примеры: Дмитрий Стоцкий (крайний форвард/хавбек, разгоняющий инсайд, плеймейкер), Дмитрий Живоглядов (крайний защитник/полузащитник), Бойан Йокич (крайний защитник/полузащитник, опорный хавбек), Иван Пауревич (опорный/центральный хавбек, подыгрывающий форвард).

Положение середняка, способного оказаться близ зоны стыков, позволило Семаку продолжить дело Гончаренко и сосредоточиться на отладке внутрикомандных связей. Большим плюсом, как ни парадоксально, стал сромный бюджет: «Уфа» укреплялась за счет молодых футболистов, аренд, подписания свободных агентов и сохранения в составе старожилов. «Зенит» в этом отношении полная противоположность: с массовой закупкой аргентинцев, футболистов «Ростова»/«Рубина» и выбросом на обочину топовых россиян вроде Олега Шатова и Артема Дзюбы. В «Уфе» к футболистов ценят, в «Зените», как показали последние несколько лет, - наоборот.

СЕМАК ОЧЕНЬ СИЛЬНО РИСКУЕТ

Прогресс Сергея Семака в «Уфе» - штука очевидная. Но она, как и прогресс «Уфы» в целом, - достижение коллективное. Футболистов, тренерского штаба и руководства. Обладая одним из самых скромных бюджетов в премьер-лиге (по разным оценкам, 12-14-й бюджет), «Уфа» смогла невероятно круто распорядиться теми скромными средствами, что висели на ее счетах. Не это ли пример всем муниципальным клубам? Просто сравните финансовые способности одноклассников – «Амкара», «Тосно», «Анжи» – с их спортивными результатами. Пермяки в шаге от снятия с РФПЛ, тосненцы могут вообще прекратить существование, а махачкалинцы уже вылетели в ФНЛ. А «Уфа» – в квалификации Лиги Европы.

И вот что важно. На протяжении всей работы в Башкирии клуб Семаку здорово оказывал поддержку. Почитайте интервью супруги Сергея, Анны, которая с трепетом рассказывала, как клуб всячески помогал большой семье Семака (у пары восемь детей) с переездом на новое место работы главы семейства. «Уфа» была заинтересована в Семаке не только как в молодом и перспективном тренере, но и как в человеке.

«Уфа» в этом сезоне ни раз показала, что коллектив в клубе – не только в команде – сложился семейный, за главных там гармония и общие цели. С «Зенитом», где одеяло на себя в очередной раз тянут некоторые футболисты, тренер (последние – так точно) и руководители, все обстоит немного иначе. Другие бюджеты, амбиции и давление. И другие проблемы. Готов ли Сергей Богданович к стремительно подвернувшемуся шансу уже сейчас? Когда надо вычищать состав, сбрасывая с десяток игроков в качестве балласта, организовывать новый тренерский штаб, пополам сотканный из специалистов сразу двух клубов, и, что очень важно, приходить к общему знаменателю с одиозным президентом Сергеем Фурсенко. В «Уфе» Семак добился результата, потому что все еще и работало как часы. В «Зените» же полный бардак, и порядок навести еще только предстоит. Не только Семаку, но и всем тем, кто этот бардак устроил.

Но Сергею хочется пожелать удачи. Он был, есть и будет оставаться одним из примеров прекрасного футболиста, интересного тренера, настоящего мужчины и примерного семьянина. Шанс прыгнуть еще выше Семаку представился, но это повышение во многом коварно. Потерпи Семак еще сезон, обрасти опытом и выйди с «Уфой» в групповой этап ЛЕ, закрепись в статусе главного претендента на место главного тренера «Зенита», и можно было не беспокоиться за дальнейшую репутацию в случае провала. А если сейчас не получится? Не замедлит ли это прогресс? Не отобьет ли желание других больших клубов дать второй шанс?

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Еще одна магия – в цифрах. Самый богатый клуб РФПЛ пригласил на работу тренера команды одного из самых бедных клубов. А спортивная разница между ними ничтожна, всего один квалификационный раунд Лиги Европы.