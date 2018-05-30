- «Зенит», спустя много лет, решил назначить отечественного специалиста. Правильное решение?

- Абсолютно правильное.

- В команде много иностранцев. Получится у Сергея с ними справиться?

- Для начала хочу сказать, что у Сергея очень хорошая стартовая позиция. Во-первых, вряд ли можно представить, что «Зенит» займет место ниже пятого. Как показал прошедший чемпионат, у нас большой отрыв первой пятерки от остальных команд. Во-вторых, если вернуть всех игроков из аренды, то «Зенит» обладает лучшим составом в РФПЛ. И насколько я мог почерпнуть информацию из СМИ, у Сергея есть возможность доукомплектовать команду. Единственная проблема - время. Много игроков разъедутся по сборным, Маммана и Кокорин травмированы. А команде предстоит играть в чемпионате и Лиге Европы, на это потребуется сразу с начала сезона много сил. Поэтому время будет играть против Семака.

- Все-таки, как насчет иностранцев: сладит с ними Семак?

- Сергей сам поиграл во многих клубах, в том числе и за границей. Поработал помощником у многих известных специалистов, успешно трудился главным тренером в «Уфе». Сергей компетентный специалист и иностранцы это видят.

И, как я говорил выше, Сергею дадут возможность формировать команду. Поэтому в его власти решить, с кем он будет работать, а с кем нет. Таких футболистов выставят на трансфер. Если иностранец не хочет играть, с ним бесполезно что-то делать и никаких рычагов давления на него нет. Я с этим сталкивался в «Динамо». Такого лучше выставить на трансфер.

- Алексей Игонин сказал: если «Зенит» всех вернет из аренды, они в один автобус не поместятся.

- Эта проблема в «Зените» тянется уже на протяжении нескольких трансферных окон. Мне непонятно, по каким критериям осуществляется покупка некоторых футболистов. С этими игроками нельзя бороться за высокие места. Поэтому Сергею надо будет быстро определиться, с кем он останется, а с кем надо расстаться.

- Дзюба и Шатов нужны Семаку?

- Думаю, нужны. Это качественные игроки, которые очень хорошо провели концовку чемпионата.

- Прошедший сезон показал, что наши специалисты вновь на коне.

- Я не раз говорил: если мы не станем себя уважать, нас никто уважать не будет. Тенденция делать ставку только на иностранных специалистов ни к чему хорошему не приводит. С теми ресурсами, которыми обладает «Зенит», думаю, любой российский специалист справился бы с задачей. К нам ведь не едут топ-тренеры, тот же Анчелотти.

- Но Манчини приехал…

- Манчини – европейский уровень, а я говорю про топ-уровень. Например, шли разговоры, что «Зенит» может возглавить тренер «Наполи» Сарри. Но он ведь тоже ничего пока не выигрывал.

- Его уже уволили из "Наполи"…

- Тем более. Поэтому я считаю, что отечественные специалисты не хуже.