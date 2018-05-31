Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев возвращается к поражению от Австрии и удивляется тому, что наш футбол выпал из исторической традиции.

Станислав Черчесов – человек прямой. Что-что, а склонность к обходным маневрам за ним не замечена. Это я к тому, что в контрольном матче с Австрией вышел тот состав, который тренер сборной России, наверное, хотел бы выпустить и 14 июня против Саудовской Аравии. Но, возможно, теперь уже не выпустит.

Весь 20-месячный курс подготовки к ЧМ прошел под девизом «Твори, выдумывай, пробуй». Точности ради, из этой триады в полной мере активирована заключительная ее составляющая. С «выдумывай» была напряженка, если не считать появления в опорной зоне Шишкина с Португалией на Кубке конфедераций. А есть ли в арсенале Станислава Саламовича «твори» - вообще большой вопрос.

Вот с Австрией Черчесов снарядил в центральную зону Головина, Зобнина и Кузяева. Самых перспективных и неутомимых. Да, самый свежачок. Из теоретического расчета, что втроем они будут и инициировать нужную остроту впереди, и перекрывать австрийские атаки. Но на практике – ни один из них, как уже было отмечено экспертами, не обладает опытом основного опорного. А еще - что давно подмечено уже, пожалуй, всеми - Черчесов не доносит до игроков четкого геометрического рисунка: здесь ты подключаешься, а ты страхуешь; здесь взаимодействуешь так, а там иначе и т.д.

В результате средняя линия изобразила что-то спонтанное до невозможности. И подвела тренера к привычной ему мысли, что в очередной раз нужно что-то менять. Чем он беспрерывно и занимается. И это, пожалуй, еще даже не разгар экспериментов. Разгар наступит непосредственно на чемпионате мира.

Черчесов непоколебим в одном. Как начинали у него осенью 2016-го Жирков и Самедов самыми важными игроками – так и продолжают оными в глазах тренера оставаться. Тут, знаете, у меня даже мелькает одна догадка. Станислав Саламович ведь вратарем работал! А вратарю следует ввести мяч в игру понадежнее, чтобы не отрезать массу своих игроков. Значит - желательно во фланг. Вот тренер Черчесов и держит в фокусе внимания прежде всего игроков фланговых…

Ну и довольно конкретики. О чем после такой игры рассуждать… Под какой бы наши ни были нагрузкой, но они-то, учтем, находятся сейчас на работе, причем на работе гиперответственной, а австрияки, считайте, уже в отпуске… И эти отпускники, занявшие четвертое место в своей отборочной группе, заставили Акинфеева потрудиться с ощутимой выкладкой, а наши позволили киперу соперников в общем-то из отпуска и не выходить.

Меня давно и сильно занимает вопрос более общий. Сборная России по футболу в преддверии исторического домашнего чемпионата мира находится словно в параллельной реальности, отнюдь не традиционной отечественной… У нас ведь всегда назначалась та или иная спецподготовка и соответственно принимались спецмеры перед соревнованиями, которые мы полагали особенно важными. Вспомнить хотя бы из недавнего. Сочи-2014: свистать всех кого можно наверх, к пьедесталу. Хоккей в Пхенчхане: все доступные «сливки» стянуты для пущей слаженности в два топ-клуба.

А в футболе сейчас происходит нечто, не имеющее прецедента. Все просто пущено на самотек. У сборной, во-первых, наименее успешный (да, пожалуй, и наменее оснащенный) тренер из числа тех, кто возглавлял ее в этом веке. И не применено никаких спецсредств. Вон саудиты, первые наши соперники, что удумали! Чуть не полсостава своей сборной отрядили на полугодичную стажировку в испанские клубы! Не поиграют в самой успешной лиге мира, так хотя бы в тренинге впитают высокие ценности. А ведь казалось, вышли на финальоный турнир – уже должны быть счастливы. Египет, со своей стороны, выпестовал навстречу ЧМ потрясающего Салаха. И их мы собираемся побеждать? С этим удручающим пораженческим опытом и мутным наполнением игры?

Помните, глава «Газпрома» в свое время веско заявил: «Теперь главное – интересы сборной!»(когда оперативно ужесточили лимит, доведя тем самым Виллаш-Боаша до истерики)? Это – все предпринятые меры?! А ведь можно было кое-что предпринять. Например, на год-другой раньше навести порядок в «Зените», дав при этом зеленый свет Семаку. И получить хоть какую-то базовую конструкцию, на которую можно было бы опереться.

А сейчас сборная – в безопорном положении. С Жирковым да Самедовым по краям – которым тренер мысленно адресует мяч…